Госдума приняла закон о железнодорожном туризме

В российском законодательстве пропишут, что именно считать железнодорожным туризмом. Закон об этом приняла Госдума (документ прошел второе и третье чтения).

© Российская Газета

Новый закон закрепляет понятия "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и т.п. Государственные органы власти в сфере туризма наделяются правом утверждать методические рекомендации по формированию туристических железнодорожных маршрутов и правилам таких перевозок.

Целью введения этих понятий является устранение существующих правовых пробелов в регулировании железнодорожных перевозок и обеспечение единообразного понимания таких маршрутов.

В результате принятия закона, как считают авторы, появится возможность использовать предназначенный для туристов подвижной состав: это могут быть семейные вагоны с детской зоной, вагоны с зоной для отдыха пассажиров и т.п.

По сути, создается законодательное обеспечение железнодорожного туризма. За счет доходов от туризма РЖД сможет закупить более современные и комфортные туристские вагоны, расширять сеть маршрутов, пояснила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Кроме того, это внесет вклад в экономику страны. По ее оценке, железнодорожный туризм является одним из самых перспективных и востребованных направлений.

Комментарий

Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры ("Новые люди"):