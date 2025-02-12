Госдума приняла закон о железнодорожном туризме
В российском законодательстве пропишут, что именно считать железнодорожным туризмом. Закон об этом приняла Госдума (документ прошел второе и третье чтения).
Новый закон закрепляет понятия "туристские железнодорожные перевозки", "туристский поезд" и т.п. Государственные органы власти в сфере туризма наделяются правом утверждать методические рекомендации по формированию туристических железнодорожных маршрутов и правилам таких перевозок.
Целью введения этих понятий является устранение существующих правовых пробелов в регулировании железнодорожных перевозок и обеспечение единообразного понимания таких маршрутов.
В результате принятия закона, как считают авторы, появится возможность использовать предназначенный для туристов подвижной состав: это могут быть семейные вагоны с детской зоной, вагоны с зоной для отдыха пассажиров и т.п.
По сути, создается законодательное обеспечение железнодорожного туризма. За счет доходов от туризма РЖД сможет закупить более современные и комфортные туристские вагоны, расширять сеть маршрутов, пояснила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Кроме того, это внесет вклад в экономику страны. По ее оценке, железнодорожный туризм является одним из самых перспективных и востребованных направлений.
Комментарий
Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры ("Новые люди"):
"В РЖД уже несколько лет практикуют организацию туров по железной дороге специальными составами или вагонами с предоставлением туристских услуг - питания, трансферов, экскурсионных программ. Такой вид отдыха не нов - в советское время уже были попытки запустить туристические поезда по территории страны. Однако сегодня он стал действительно популярным, так как предполагает и короткие туры выходного дня, и многодневные программы в формате "поезд-отель". Линейка предложений расширяется год за годом и подстраивается под текущий сезон. Кроме того, железные дороги активно осваивают спектр событийного туризма - например, в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году запущен маршрут в Волгоград, в дополнение к поездкам в Минск и Брест. Есть сезонные зимние и летние туры, например, на Байкал или весенние - в Элисту, на цветение тюльпанов. Этот закона призван обеспечить защиту прав и интересов наших туристов, пользующихся данным видом турпродуктов".