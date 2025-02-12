Волонтеры ждут туристов в Анапе уже в этом году

В Анапе не только представители власти, но и волонтеры уверены, что пляжи будут подготовлены к началу курортного сезона на Черноморском побережье. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

« З а в р е м я н а ш е й р а б о т ы з д е с ь м ы с о б р а л и о г р о м н о е к о л и ч е с т в о м а з у т а . С е й ч а с о с т а л и с ь л и ш ь м е л к и е ч а с т и ц ы , с к о т о р ы м и м ы а к т и в н о б о р е м с я . М ы н а д е е м с я , ч т о к л е т н е м у с е з о н у 2 0 2 5 г о д а н а ш и д е т и и г о с т и с м о г у т н а с л а ж д а т ь с я о т д ы х о м в п р и в ы ч н о м р е ж и м е » , – п о д е л и л с я в о л о н т е р и з П р и м о р с к о - А х т а р с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о о к р у г а А р т ё м Ф у р а ж е н к о .

В свою очередь, в МЧС России отметили, что береговая линия Анапы ежедневно обследуется с помощью квадрокоптеров. Специалисты ведомства с воздуха выявляют участки, где под водой могут находиться следы мазута. Обнаруженные зоны фиксируются на карте для последующей детальной проверки на месте. За сутки удается осмотреть до 6 км побережья.

Ранее министр природных ресурсов Александр Козлов заявил, что к началу курортного сезона пляжи Анапы будут приведены в соответствие с нормативными требованиями.