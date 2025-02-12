Волонтеры ждут туристов в Анапе уже в этом году
В Анапе не только представители власти, но и волонтеры уверены, что пляжи будут подготовлены к началу курортного сезона на Черноморском побережье. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.
«За время нашей работы здесь мы собрали огромное количество мазута. Сейчас остались лишь мелкие частицы, с которыми мы активно боремся. Мы надеемся, что к летнему сезону 2025 года наши дети и гости смогут наслаждаться отдыхом в привычном режиме», – поделился волонтер из Приморско-Ахтарского муниципального округа Артём Фураженко.
В свою очередь, в МЧС России отметили, что береговая линия Анапы ежедневно обследуется с помощью квадрокоптеров. Специалисты ведомства с воздуха выявляют участки, где под водой могут находиться следы мазута. Обнаруженные зоны фиксируются на карте для последующей детальной проверки на месте. За сутки удается осмотреть до 6 км побережья.
Ранее министр природных ресурсов Александр Козлов заявил, что к началу курортного сезона пляжи Анапы будут приведены в соответствие с нормативными требованиями.
«К приезду туристов пострадавшие участки побережья будут полностью восстановлены. Уже в 2026 году планируется улучшение инженерной инфраструктуры этих территорий. До середины февраля будет выбран подрядчик, который проведет необходимые исследования и подготовит проектно-сметную документацию», – добавил министр.