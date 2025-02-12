Итальянских туристов лишили сувениров из России

Итальянским туристам пришлось вернуться домой из путешествия по России без памятных сувениров о нашей стране. У них изъяли вполне себе обычные вещицы, которые вряд ли привлекли бы чье-то внимание, кроме эстонских пограничников. Два европейца – по отдельности, но в один день – выезжали из РФ по земле. Они беспроблемно прошли пропускной пункт Ивангород, а вот по другую сторону моста в Нарве возникли вопросы.

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На память итальянцы купили себе два стакана, восемь значков и брелоки для ключей. На всех предметах была нанесена советская символика. Увидев ее, эстонские пограничники отказались пропускать граждан ЕС, сообщив, что такие предметы запрещены. Для выезжающих из РФ это стало сюрпризом. Единственным вариантом для дальнейшего пути был добровольный отказ от сувениров. Итальянцы согласились оставить предметы на границе.

Напомним, что парламент Эстонии принял закон о запрете использования советской символики и других визуальных образов, касающихся РФ, с апреля 2022 года. Подобные сверхопасные нарушители периодически попадаются местным пограничникам. Итальянцам повезло, так как согласно эстонским законам за такое нарушение может грозить еще и штраф до 1,2 тыс. евро или вообще арест.

Ранее TourDom.ru писал, что у россиянки на эстонской границе отобрали открытый тюбик с кремом для лица.