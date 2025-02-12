В Карелии запустили первый маршрут в сфере научно-популярного туризма

Республика Карелия запустила первый маршрут в сфере научно-популярного туризма "Путь в науку. Путешествие в прошлое Земли". Программа состоит из трех тематических треков: "Вулканы и катастрофы", "Древние моря и их обитатели" и "Рудовые кладовые Карелии", говорится в сообщении регионального Минэка.

" Р е с п у б л и к а з а п у с т и л а п е р в ы й м а р ш р у т н а у ч н о - п о п у л я р н о г о т у р и з м а " К а р е л и я . П у т ь в н а у к у . П у т е ш е с т в и е в п р о ш л о е З е м л и " . М а р ш р у т п о з н а к о м и т н е т о л ь к о с у н и к а л ь н ы м и п р и р о д н ы м и р е с у р с а м и к р а я , н о и п о з в о л и т и з у ч и т ь и н т е р е с н ы е п е р и о д ы р а з в и т и я г е о л о г и и р е г и о н а . П р о г р а м м а с о с т о и т и з т р е х т е м а т и ч е с к и х т р е к о в : " В у л к а н ы и к а т а с т р о ф ы " , " Д р е в н и е м о р я и и х о б и т а т е л и " и " Р у д о в ы е к л а д о в ы е К а р е л и и " . Э к с к у р с и и в к л ю ч а ю т т а к и е к л ю ч е в ы е о б ъ е к т ы , к а к К а р Н Ц РАН, сейсмическую станцию на территории Ботанического сада ПетрГУ, знаменитые водопад Кивач и палеовулкан Гирвас", - говорится в сообщении.

Туристы смогут принять участие в реальных научных исследованиях в области геологии, научатся различать структуры горных пород.

" М а р ш р у т о т к р ы в а е т д в е р и к с о б ы т и я м , п р о и с х о д и в ш и м в н а ш е м р е г и о н е о к о л о 2 м л р д л е т н а з а д , и к и з у ч е н и ю и н т е р е с н е й ш и х п е р и о д о в р а з в и т и я п л а н е т ы З е м л я . Э т о о т л и ч н а я в о з м о ж н о с т ь д л я г о с т е й и ж и т е л е й р е с п у б л и к и у з н а т ь и с т о р и ю р е г и о н а , п о с м о т р е т ь н а К а р е л и ю г л а з а м и у ч е н ы х и и с с л е д о в а т е л е й " , - п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а м и н и с т е р с т в а с л о в а г л а в ы к а р е л ь с к о г о М и н э к а Олега Ермолаева.

Также участники проекта смогут пройтись по лавовым потокам горы Сампо, посетить первый российский курорт на базе минеральных источников "Марциальные воды", а также Кончезерский чугуноплавительный завод, основанный Петром I.