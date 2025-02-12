В Карелии запустили первый маршрут в сфере научно-популярного туризма
Республика Карелия запустила первый маршрут в сфере научно-популярного туризма "Путь в науку. Путешествие в прошлое Земли". Программа состоит из трех тематических треков: "Вулканы и катастрофы", "Древние моря и их обитатели" и "Рудовые кладовые Карелии", говорится в сообщении регионального Минэка.
"Республика запустила первый маршрут научно-популярного туризма "Карелия. Путь в науку. Путешествие в прошлое Земли". Маршрут познакомит не только с уникальными природными ресурсами края, но и позволит изучить интересные периоды развития геологии региона. Программа состоит из трех тематических треков: "Вулканы и катастрофы", "Древние моря и их обитатели" и "Рудовые кладовые Карелии". Экскурсии включают такие ключевые объекты, как КарНЦ РАН, сейсмическую станцию на территории Ботанического сада ПетрГУ, знаменитые водопад Кивач и палеовулкан Гирвас", - говорится в сообщении.
Туристы смогут принять участие в реальных научных исследованиях в области геологии, научатся различать структуры горных пород.
"Маршрут открывает двери к событиям, происходившим в нашем регионе около 2 млрд лет назад, и к изучению интереснейших периодов развития планеты Земля. Это отличная возможность для гостей и жителей республики узнать историю региона, посмотреть на Карелию глазами ученых и исследователей", - приводит пресс-служба министерства слова главы карельского Минэка Олега Ермолаева.
Также участники проекта смогут пройтись по лавовым потокам горы Сампо, посетить первый российский курорт на базе минеральных источников "Марциальные воды", а также Кончезерский чугуноплавительный завод, основанный Петром I.