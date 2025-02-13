Как провести оздоровительный отдых в Каминводах

За зиму тихо и незаметно набираются лишние килограммы и дополнительные сантиметры в талии. Но идти к цели щеголять в летних платьях можно без стресса, да еще и с удовольствием. Делимся идеей полезного отпуска на Кавказских Минеральных Водах.

Успокаиваем нервы

Прогулки по терренкурам помогают укрепить иммунитет, справиться со стрессом, ускорить обмен веществ и насытить кровь кислородом. Ходьба на свежем воздухе положительно влияет на общее состояние организма, отмечают медики.

В Кисловодске туристы могут сжечь калории, прогуливаясь по тщательно разработанным терренкурам национального парка. Там шесть троп протяженностью от 1700 до 13 200 м, и все они проложены через достопримечательности курорта.

Пройтись по терренкуру можно и в соседнем Железноводске. Местные гиды советуют насладиться чистым воздухом в Бештаугорском лесу. В самом же городе есть три основных маршрута, не считая подъема на гору. Самый легкий и обустроенный для пеших прогулок — это терренкур вокруг горы Железной. Тропы здоровья проложены и на территориях санаториев.

Существует масса экскурсионных пеших маршрутов выходного дня. А после прогулок по зимнему городу можно напиться горячего чая из горных трав, собранных на просторах курортного региона.

Лучше всего гулять утром или вечером перед приемом минеральной воды. Не рекомендуется выходить на дорожки терренкура сразу после лечебных процедур и сытного застолья. В дни приема минеральных ванн и грязевых процедур прогулка должна быть короче, чем обычно, идти нужно медленно и спокойно.

Переходим на правильное питание

Похудение невозможно без сбалансированного рациона. В санаториях Кавминвод туристам предлагают разнообразные лечебные диеты: детокс, низкокалорийную, высокобелковую, щадящую. Однако соблюдать их стоит только под контролем врачей. Диетологи также рекомендуют составлять меню, учитывая курсовой прием минеральной воды.

— В р е м я м е ж д у н о в о г о д н и м и п р а з д н и к а м и и в е с е н н е - л е т н и м с е з о н о м и д е а л ь н о и с п о л ь з о в а т ь д л я о б щ е г о о з д о р о в л е н и я и о б р е т е н и я л у ч ш е й ф о р м ы . О д и н и з с а м ы х в а ж н ы х ф а к т о р о в д л я у л у ч ш е н и я з д о р о в ь я и , с о о т в е т с т в е н н о , к а ч е с т в а ж и з н и — э т о л е ч е б н о е п и т а н и е , — г о в о р и т г л а в н ы й с п е ц и а л и с т п о о р г а н и з а ц и и п и т а н и я К у р о р т н о г о у п р а в л е н и я п р о ф с о ю з н ы х с а н а т о р и е в н а К М В Ирина Молчанова.

По ее словам, важно включать в рацион локальные продукты. А чтобы диета быстро не надоела, стоит разнообразить меню.

— Б л ю д а л е ч е б н о й к у л и н а р и и с л о ж н е е в п р и г о т о в л е н и и , и д о м а н е в с е г д а в о з м о ж н о и х п о в т о р и т ь . К р о м е т о г о , д и е т о т е р а п и я н а з н а ч а е т с я с т р о г о п о и н д и в и д у а л ь н ы м п о к а з а н и я м , — д о б а в л я е т Ирина Молчанова.

Восстанавливаем баланс

С диетическим питанием хорошо сочетается минеральная вода. Медики говорят, что она удовлетворяет сразу две потребности: во влаге и полезных веществах.

Можно сказать, что во время минерал-детокса у организма наступает выходной. При этом происходит поэтапный вывод шлаков, поддерживается витаминный и минеральный баланс.

На территории одного из санаториев в Ессентуках находится самая большая питьевая галерея Европы — «Пятитысячник». Доступ в нее свободный, там есть бюветы сразу трех основных нарзанов курорта: Ессентуки № 4, Ессентуки № 17, Ессентуки-Новая. Галерея рассчитана на 5000 посещений за смену, поэтому здесь не бывает очередей.

— Ч е р е з 2 0 − 3 0 м и н у т п о с л е п р и е м а м и н е р а л ь н о й в о д ы с т и м у л и р у е т с я ж е л у д о ч н а я с е к р е ц и я , а к т и в и р у е т с я ф у н к ц и я п е ч е н и , ж е л ч н о г о п у з ы р я , п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы , — р а с с к а з ы в а е т з а в е д у ю щ а я г а с т р о э н т е р о л о г и ч е с к и м о т д е л е н и е м С т а в р о п о л ь с к о й к р а е в о й к л и н и ч е с к о й б о л ь н и ц ы М а р и н а П е р е к а л и н а . — В р а ч и р е к о м е н д у ю т п и т ь м и н е р а л ь н у ю в о д у з а 2 0 м и н у т д о е д ы , а п р и п о в ы ш е н н о й к и с л о т н о с т и — з а ч а с - п о л т о р а . П и т ь п о л н ы м и с т а к а н а м и н е н а з н а ч а ю т , в с р е д н е м — 1 0 0 м л з а р а з . Э т о т о т о п т и м а л ь н ы й в а р и а н т , к о т о р ы й п р и н е с е т п о л ь з у и н е п р и ч и н и т в р е д а .

Не забываем о самом главном

Здравницы Кавминвод включают во многие детокс-программы не только прогулки и диету, но и разные процедуры. Это не панацея, но в сочетании с правильным питанием и физической активностью они помогают подготовить организм к переходу на новые рельсы.

Некоторые процедуры — например, лимфодренаж — направлены на улучшение кровообращения. Аппаратная физиотерапия может укрепить сосуды, а грязевые ванны — ускорить регенерацию клеток кожи. За расслаблением и укреплением мышц многие туристы отправляются на йогу или массаж.

Главное — помните: даже на путь похудения и здорового образа жизни лучше вставать после консультации врача. Доктор оценит ваши возможности и состояние организма и даст советы. Если же врач рекомендует отказаться от какого-то вида процедур или диет, лучше с ним не спорить. Не забывайте: как бы ни хотелось побыстрее навести красоту, в первую очередь надо заботиться о своем здоровье.