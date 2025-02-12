Как туристы создают семьи и отдыхают с детьми на курортах России

Горы, снег и ветер: как туристы на курортах России создают семьи и отдыхают с детьми
Популярность отдыха на горнолыжных курортах России растет ежегодно. Сотни тысяч туристов приезжают сюда не только зимой, ведь современный отдых в горах — не только спуск на лыжах и сноубордах по заснеженным склонам. Здесь можно устроить пышные свадьбы прямо под облаками, получить заряд умиротворения в конных турах, полетать на парапланах и воздушных шарах и просто организовать теплый и уютный семейный вечер даже с самыми маленькими детьми. Рассказываем, где отдохнуть с семьей
Не только на небесах, но и в горах
Что движет парой, которая хочет провести главный день своей жизни не в уютном семейном кругу и шикарном ресторане, а под ветрами, снегами, солнцем, на горных вершинах или возле бурных рек? Организаторы необычных свадебных церемоний уверены — не просто любовь к природе, а безудержная жажда путешествий. Желающих сделать это именно на Кавказе немало.
За последние несколько лет только на Эльбрусе организовали и провели около 20 таких церемоний.
"Самой запоминающейся была, конечно, интернациональная свадьба в Терсколе. Одна часть гостей была из Китая, вторая — российская. Сама церемония и фотосессия проходили зимой на фоне завораживающих пейзажей Эльбруса, что было очень красиво и ярко. Это обошлось молодым примерно в 1,5 млн рублей", — рассказала Галина Демчук, занимающаяся этим бизнесом с 2016 года.
Основные ее клиенты — пары из центральной части России, жители СКФО решаются на такое нечасто. Объясняется это, скорее всего, тем, что родственные узы здесь крепкие и наличие большого количества кавказской родни — неотъемлемая часть свадьбы. Тогда как туристы предпочитают проводить церемонию либо вдвоем, либо узким кругом. Компания организует само торжество и необычную фотосъемку (самые популярные места для этого в Кабардино-Балкарии — Эльбрус, Долина Нарзанов, Джилы-Су), но могут быть и другие запросы — выбор жилья, точек питания, трансферы. Стоимость комплексной услуги начинается от 200 тыс. рублей.
В горах Кавказа можно и зарегистрировать брак. Так, на "Архызе" в Карачаево-Черкесии в 2024 году открылись высокогорные площадки, в первый же год семью на высоте 2,5 тыс. м создали более 80 пар.
"Проект "Свадьба на высоте" реализован совместно с республиканским управлением ЗАГС в рамках Года семьи. Свадебный сезон длился с апреля по сентябрь", — рассказали в пресс-службе курорта.
Заявление можно подать в управление ЗАГС КЧР или через "Госуслуги" и заплатить пошлину. В планах курорта — продолжить проект в новом сезоне.
Зарегистрировать брак можно и на Домбае, на склоне горы Мусса-Ачитара.
"Решившим скрепить семейные узы в этом красивом месте парам необходимо оповестить о своем намерении отдел туризма и молодежной политики администрации Карачаевского городского округа, подать заявление в управление ЗАГС и оплатить госпошлину. Бракосочетания на склоне проводятся круглый год", — сообщили в администрации Карачаевского городского округа, куда входит курортный поселок.
Можно провести торжество и на горных курортах Сочи: для этого есть рестораны, банкетные залы, панорамные площадки и отели, где молодожены могут организовать праздник своей мечты. На "Красной Поляне" помогут устроить и мальчишник с девичником — дружескую вечеринку в казино или встречу с подругами в спа. Также свадебное торжество здесь можно дополнить полетом на воздушном шаре и фотосессией в горах с видом на водопады, а в подарок молодоженам, как пояснили в пресс-службе курорта, достанется бесплатная ночь в одном из отелей или апартаментов.
В Сибири на горнолыжном курорте "Шерегеш" свадебная тематика стала лейтмотивом даже для специальных событийных мероприятий. В их числе "Свадебный спуск", где традиционно делают предложения и регистрируют браки. Он проходит в рамках ежегодного фестиваля Grelka Fest, в числе семи креативных спусков. Откроется фестиваль 10 апреля "Красной дорожкой" в смокингах и вечерних платьях. Далее пройдут "Карнавальный спуск" и "Свадебный спуск", "Совершеннолетний спуск" в купальниках, а также специальные "Космический спуск" и светящийся "Ночной", который украсит гору сотнями огней. Закроет фестиваль "Пижамный спуск".
Положить начало своей семье можно и на самом севере страны — в горнолыжном комплексе "Снегорка" в Магадане, где оборудован небольшой парк с фотозонами — беседками, мостиками и ручейками.
Огромные горы для маленьких людей
Есть чем заняться в горах не только молодоженам, но и семьям с детьми. Для них курорты, например, предлагают специальные детские комнаты с профессиональными воспитателями. Одну из таких зимой 2025 года оборудовали на "Домбае" в Карачаево-Черкесии. Светлое помещение с теплыми полами, игровыми комнатами и системой видеонаблюдения расположено на первом этаже отеля "Таукель". Здесь за 800–1200 рублей в час организуют досуг детей от двух до пяти лет. Для многодетных семей — скидка 10%. Аналогичная комната работает на еще одном курорте Карачаево-Черкесии — "Архызе". Здесь под присмотром воспитателей можно оставить детей от 3 до 11 лет — за 800 рублей в час и 4 тыс. рублей за полный день.
Но не только Кавказ щедр на сервисы для родителей с детьми. В сибирском Шерегеше тоже готовы не просто присмотреть за маленькими путешественниками, но и обучить их мастерству покорения гор. Здесь действует детская горнолыжная школа: стоимость четырехчасового курса обучения — 5,5 тыс. рублей. Кататься здесь можно на собачьих или оленьих упряжках — цена от 2,5 тыс. рублей. Также можно посетить ферму альпак, конноспортивный клуб и зоопарк, где обитают около 100 видов австралийских, американских, африканских, сибирских зверей и птиц.
Детские комнаты можно найти в парке спорта и отдыха "Бобровый лог" в Красноярске, обойдутся они в 400 рублей за час. Воспитатели проведут мастер-классы и развивающие занятия.
На территории курорта "Любогорье" в Новгородской области тоже есть современный детский клуб с воспитателями и профессиональной анимацией. В летнее время здесь работает зона активного отдыха: веревочный парк с несколькими трассами и троллеем (аттракцион — спуск по наклонной веревке либо тросу на роликовой каретке). Детская трасса подходит для детей от шести лет — 180 м на расстоянии от земли не более 1,5 м, 16 различных этапов, в самых сложных местах есть лесенки для родителей, желающих помочь детям с заданием.
На горнолыжных курортах Сочи не только присмотрят за детьми, но и займутся их образованием, в том числе с помощью интерактивных программ. Так, "Роза Хутор" предлагает своим маленьким гостям посетить Музей археологии, где расскажут о работе археолога, истории и культуре горного Черноморья. На курорте есть также детский клуб "Кругосветка", где работают няни, малышей укладывают на дневной сон, организуют им нестандартный интересный досуг, прогулки и здоровое питание. У этого сервиса есть отличительная особенность — няни, бебиситтеры и гувернантки работают тут в круглосуточном режиме.
В Сочи детей не только образовывают и развлекают, их еще и ставят на лыжи и сноуборды. На курорте "Роза Хутор" для юных райдеров работают горнолыжные кемпы, предлагающие программы как на несколько часов, так и на несколько дней. Обучают детей с трех лет — такие тренировки на отдельном учебном склоне проводят сертифицированные инструкторы клуба "Егорка". Горнолыжные школы для детей есть и на еще одном горном курорте Сочи — это We Club, Riders School и "Национальная школа инструкторов" на "Газпром Поляне".
Только для взрослых
Около 10 лет назад житель поселка Эльбрус Асхат Соттаев, у которого было небольшое стадо лошадей карачаевской породы, решил организовать свое дело — конные туры. Так появился конный клуб "Эльбрус". Теперь туристы, приезжающие в Кабардино-Балкарию со всего мира, могут сходить в многодневный конный тур.
"Мы работаем с 2017 года. За это время накопили большой опыт работы с лошадьми. У нас своя конюшня, гостевые дома, возможность организации временных лагерей на маршруте, и, конечно же, у нас прекрасная команда организаторов и инструкторов. Водим группу с максимальным количеством 10 человек. Сами маршруты в основном продолжительностью пять дней, есть разные уровни сложности. Если говорить о количестве гостей — хотя мы никогда не вели точного подсчета, но счет, конечно, идет на сотни. Кстати, были и известные люди. Например, юморист Михаил Галустян. Они с командой снимали в нашем ущелье фильм, а потом решили отдохнуть. Запомнил его как скромного и приятного в общении человека", — рассказал Асхат Соттаев.
В среднем конные прогулки на несколько дней обойдутся туристу в 50 тыс. рублей. За это время отдыхающие могут увидеть международную научную обсерваторию на пике Терскол, вершины Малый и Большой Когутай, ледник Семерка, гору Донгузорун и Чегет. Организаторы рассказывают, что после такого тура человек получает "сверхдозу" умиротворения, душевного покоя и физического расслабления.
За целительным расслаблением можно отправиться и в известный еще с советских времен центр туризма "Цей" в Цейском ущелье Северной Осетии. Он расположен у подножья горы Адайхох на высоте 1,9−2,2 тыс. метров. В Цейском ущелье создана самая высокогорная баня в Осетии с панорамным окном в парной. Здесь также можно совершить конные прогулки.
Есть еще и любители адреналина и экстремальных развлечений. Им — в "Красную Поляну" с ее самым молодым и высокогорным парком аттракционов России Gorky Fly на высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря. Здесь гостей ждут самый высотный и длинный зиплайн в стране длиной порядка 1 тыс. м, взлетающие над облаками горные качели и скоростной супертроллей — аттракцион-маятник, летающий над горной долиной от одной горной вершины к другой.
"Надежность и безопасность аттракционов гарантируются высшим уровнем качества австрийского оборудования, что подтверждается Европейским сертификатом безопасности", — подчеркнули в пресс-службе сочинского курорта.
Похожие развлечения есть и в Карачаево-Черкесии. На "Архызе" можно полетать на параплане и воздушном шаре и прокатиться на высокогорных качелях, на "Домбае" — на зиплайне. Если адреналин будет зашкаливать, можно пойти в кинотеатр на террасу туристического центра Katadze.
В Хабаровском крае с его сложной погодой тоже можно испытать себя на прочность. С января прошлого года там работает горнолыжный комплекс "Хехцир", расположенный в часе езды от Хабаровска. Это первый такой крупный объект рядом с городом. Комплекс включает в себя две трассы протяженностью 1,3 и 1,4 км с красными участками для опытных лыжников и сноубордистов и зелеными зонами для начинающих и пассажирскую подвесную канатную дорогу с 4-местными полуоткрытыми креслами, возможен и пеший подъем. Ботинки, лыжи и борды на вершину доставляет снегоход, поэтому можно идти налегке, взяв палки для восхождения в прокате. Для привалов участников просят взять с собой чай и перекус. После подъема все нужное для похода можно загрузить обратно в снегоход и спуститься по трассам. В походе группу сопровождает профессиональный фотограф.
Под ключ: в горы без снаряжения
Не каждый турист приезжает на горнолыжный курорт со своим снаряжением, но это вовсе не повод отказываться от катания на лыжах и сноуборде. Все оборудование можно взять напрокат, в день такая услуга будет стоить от 2 до 6 тыс. рублей.
Как сообщили в красноярском парке спорта и отдыха "Бобровый лог", в фанпарке действует прокат горнолыжного оборудования — лыж и сноубордов. Стоимость проката оборудования для детей в будние дни на два часа — 599 рублей, для взрослых — 999 рублей. В выходные детский прокат стоит 999 рублей, взрослый — 1 499 рублей. Также на курорте на срок от одного дня действуют автоматизированные камеры для хранения снаряжения и экипировки.
На курорте "Цей" в Северной Осетии прокат полного инвентаря на весь день обойдется взрослым от 2 до 5 тыс. рублей, для детей стоимость варьируется от 1,5 до 3 тыс. рублей. В горнолыжном комплексе "Зеленецкие альпы" в Республике Коми прокат горнолыжного оборудования обойдется в 1,3 тыс. рублей в час на человека, туда входят лыжи, палки, ботинки и подъемник. В центре отдыха и развлечений "Y.E.S.", расположенном в поселке Стризнево в 42 км от Вологды, прокат одной единицы горнолыжного оборудования будет стоить от 50 до 200 рублей в час, а подъемники — от 100 рублей за час до 1 400 рублей на 4 часа в выходные дни.
На территории горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" в Мурманской области тоже работает служба проката инвентаря, которая предоставляет в аренду гостям горнолыжное (лыжи, ботинки, палки) и сноубордическое (сноуборд, ботинки), а также защитное (шлем, маска) оборудование. Арендовать инвентарь можно как комплектом, так и отдельными позициями, срок — от 1 часа до 5 дней. Стоимость аренды начинается от 370 рублей за комплект. Кроме того, на "БигВуде" можно подготовить личный инвентарь в ски-сервисе и оставить его на ночное время в современной камере хранения с функцией сушки и вентиляции.
Зрелищ. И хлеба!
Новый тренд на горнолыжных курортах — гастрономический туризм, открывающий путешественникам возможность познакомиться с местной культурой через еду и напитки. Особенно это веяние поддерживают на горнолыжных комплексах Сочи. На "Красной Поляне" в прошлом году открылся новый центр гастротуризма "Птицы захмелели". Для создания меню центра бренд-шеф Андрей Савенков и шеф-повар Владимир Куликов детально изучили историю региона, пообщались с сотрудниками музеев, фермерами, рыболовами, а также местными жителями, которые бережно хранят традиционные семейные рецепты и передают их из поколения в поколение. Здесь представлены традиционные кухни коренных народов Кавказа и Кубани, эстонских и греческих общин.
В то же время на "Розе Хутор" в Сочи для гостей есть более 50 ресторанов и кафе разных концепций и ценового сегмента — от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни. А если южному солнцу вы предпочитаете суровый север, можно отправиться в "Большой Вудъявр" в Мурманской области, где можно не только кататься, но и посетить самый высокогорный ресторанный комплекс на северо-западе России "Плато".
Милена Бозрикова, Наталья Тишкова при поддержке Региональной редакции новостей ТАСС