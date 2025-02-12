Как туристы создают семьи и отдыхают с детьми на курортах России

Популярность отдыха на горнолыжных курортах России растет ежегодно. Сотни тысяч туристов приезжают сюда не только зимой, ведь современный отдых в горах — не только спуск на лыжах и сноубордах по заснеженным склонам. Здесь можно устроить пышные свадьбы прямо под облаками, получить заряд умиротворения в конных турах, полетать на парапланах и воздушных шарах и просто организовать теплый и уютный семейный вечер даже с самыми маленькими детьми. Рассказываем, где отдохнуть с семьей

Не только на небесах, но и в горах

Что движет парой, которая хочет провести главный день своей жизни не в уютном семейном кругу и шикарном ресторане, а под ветрами, снегами, солнцем, на горных вершинах или возле бурных рек? Организаторы необычных свадебных церемоний уверены — не просто любовь к природе, а безудержная жажда путешествий. Желающих сделать это именно на Кавказе немало.

За последние несколько лет только на Эльбрусе организовали и провели около 20 таких церемоний.

" С а м о й з а п о м и н а ю щ е й с я б ы л а , к о н е ч н о , и н т е р н а ц и о н а л ь н а я с в а д ь б а в Т е р с к о л е . О д н а ч а с т ь г о с т е й б ы л а и з К и т а я , в т о р а я — р о с с и й с к а я . С а м а ц е р е м о н и я и ф о т о с е с с и я п р о х о д и л и з и м о й н а ф о н е з а в о р а ж и в а ю щ и х п е й з а ж е й Э л ь б р у с а , ч т о б ы л о о ч е н ь к р а с и в о и я р к о . Э т о о б о ш л о с ь м о л о д ы м п р и м е р н о в 1 , 5 м л н р у б л е й " , — р а с с к а з а л а Г а л и н а Д е м ч у к , з а н и м а ю щ а я с я э т и м б и з н е с о м с 2 0 1 6 г о д а .

Основные ее клиенты — пары из центральной части России, жители СКФО решаются на такое нечасто. Объясняется это, скорее всего, тем, что родственные узы здесь крепкие и наличие большого количества кавказской родни — неотъемлемая часть свадьбы. Тогда как туристы предпочитают проводить церемонию либо вдвоем, либо узким кругом. Компания организует само торжество и необычную фотосъемку (самые популярные места для этого в Кабардино-Балкарии — Эльбрус, Долина Нарзанов, Джилы-Су), но могут быть и другие запросы — выбор жилья, точек питания, трансферы. Стоимость комплексной услуги начинается от 200 тыс. рублей.

В горах Кавказа можно и зарегистрировать брак. Так, на "Архызе" в Карачаево-Черкесии в 2024 году открылись высокогорные площадки, в первый же год семью на высоте 2,5 тыс. м создали более 80 пар.

" П р о е к т " С в а д ь б а н а в ы с о т е " р е а л и з о в а н с о в м е с т н о с р е с п у б л и к а н с к и м у п р а в л е н и е м З А Г С в р а м к а х Г о д а с е м ь и . С в а д е б н ы й с е з о н д л и л с я с а п р е л я п о с е н т я б р ь " , — р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е к у р о р т а .

Заявление можно подать в управление ЗАГС КЧР или через "Госуслуги" и заплатить пошлину. В планах курорта — продолжить проект в новом сезоне.

Зарегистрировать брак можно и на Домбае, на склоне горы Мусса-Ачитара.

" Р е ш и в ш и м с к р е п и т ь с е м е й н ы е у з ы в э т о м к р а с и в о м м е с т е п а р а м н е о б х о д и м о о п о в е с т и т ь о с в о е м н а м е р е н и и о т д е л т у р и з м а и м о л о д е ж н о й п о л и т и к и а д м и н и с т р а ц и и К а р а ч а е в с к о г о г о р о д с к о г о о к р у г а , п о д а т ь з а я в л е н и е в у п р а в л е н и е З А Г С и о п л а т и т ь г о с п о ш л и н у . Б р а к о с о ч е т а н и я н а с к л о н е п р о в о д я т с я к р у г л ы й г о д " , — с о о б щ и л и в а д м и н и с т р а ц и и К а р а ч а е в с к о г о г о р о д с к о г о о к р у г а , к у д а в х о д и т к у р о р т н ы й п о с е л о к .

Можно провести торжество и на горных курортах Сочи: для этого есть рестораны, банкетные залы, панорамные площадки и отели, где молодожены могут организовать праздник своей мечты. На "Красной Поляне" помогут устроить и мальчишник с девичником — дружескую вечеринку в казино или встречу с подругами в спа. Также свадебное торжество здесь можно дополнить полетом на воздушном шаре и фотосессией в горах с видом на водопады, а в подарок молодоженам, как пояснили в пресс-службе курорта, достанется бесплатная ночь в одном из отелей или апартаментов.

В Сибири на горнолыжном курорте "Шерегеш" свадебная тематика стала лейтмотивом даже для специальных событийных мероприятий. В их числе "Свадебный спуск", где традиционно делают предложения и регистрируют браки. Он проходит в рамках ежегодного фестиваля Grelka Fest, в числе семи креативных спусков. Откроется фестиваль 10 апреля "Красной дорожкой" в смокингах и вечерних платьях. Далее пройдут "Карнавальный спуск" и "Свадебный спуск", "Совершеннолетний спуск" в купальниках, а также специальные "Космический спуск" и светящийся "Ночной", который украсит гору сотнями огней. Закроет фестиваль "Пижамный спуск".

Положить начало своей семье можно и на самом севере страны — в горнолыжном комплексе "Снегорка" в Магадане, где оборудован небольшой парк с фотозонами — беседками, мостиками и ручейками.

Огромные горы для маленьких людей

Есть чем заняться в горах не только молодоженам, но и семьям с детьми. Для них курорты, например, предлагают специальные детские комнаты с профессиональными воспитателями. Одну из таких зимой 2025 года оборудовали на "Домбае" в Карачаево-Черкесии. Светлое помещение с теплыми полами, игровыми комнатами и системой видеонаблюдения расположено на первом этаже отеля "Таукель". Здесь за 800–1200 рублей в час организуют досуг детей от двух до пяти лет. Для многодетных семей — скидка 10%. Аналогичная комната работает на еще одном курорте Карачаево-Черкесии — "Архызе". Здесь под присмотром воспитателей можно оставить детей от 3 до 11 лет — за 800 рублей в час и 4 тыс. рублей за полный день.

Но не только Кавказ щедр на сервисы для родителей с детьми. В сибирском Шерегеше тоже готовы не просто присмотреть за маленькими путешественниками, но и обучить их мастерству покорения гор. Здесь действует детская горнолыжная школа: стоимость четырехчасового курса обучения — 5,5 тыс. рублей. Кататься здесь можно на собачьих или оленьих упряжках — цена от 2,5 тыс. рублей. Также можно посетить ферму альпак, конноспортивный клуб и зоопарк, где обитают около 100 видов австралийских, американских, африканских, сибирских зверей и птиц.

Детские комнаты можно найти в парке спорта и отдыха "Бобровый лог" в Красноярске, обойдутся они в 400 рублей за час. Воспитатели проведут мастер-классы и развивающие занятия.

На территории курорта "Любогорье" в Новгородской области тоже есть современный детский клуб с воспитателями и профессиональной анимацией. В летнее время здесь работает зона активного отдыха: веревочный парк с несколькими трассами и троллеем (аттракцион — спуск по наклонной веревке либо тросу на роликовой каретке). Детская трасса подходит для детей от шести лет — 180 м на расстоянии от земли не более 1,5 м, 16 различных этапов, в самых сложных местах есть лесенки для родителей, желающих помочь детям с заданием.

На горнолыжных курортах Сочи не только присмотрят за детьми, но и займутся их образованием, в том числе с помощью интерактивных программ. Так, "Роза Хутор" предлагает своим маленьким гостям посетить Музей археологии, где расскажут о работе археолога, истории и культуре горного Черноморья. На курорте есть также детский клуб "Кругосветка", где работают няни, малышей укладывают на дневной сон, организуют им нестандартный интересный досуг, прогулки и здоровое питание. У этого сервиса есть отличительная особенность — няни, бебиситтеры и гувернантки работают тут в круглосуточном режиме.

В Сочи детей не только образовывают и развлекают, их еще и ставят на лыжи и сноуборды. На курорте "Роза Хутор" для юных райдеров работают горнолыжные кемпы, предлагающие программы как на несколько часов, так и на несколько дней. Обучают детей с трех лет — такие тренировки на отдельном учебном склоне проводят сертифицированные инструкторы клуба "Егорка". Горнолыжные школы для детей есть и на еще одном горном курорте Сочи — это We Club, Riders School и "Национальная школа инструкторов" на "Газпром Поляне".

Только для взрослых

Около 10 лет назад житель поселка Эльбрус Асхат Соттаев, у которого было небольшое стадо лошадей карачаевской породы, решил организовать свое дело — конные туры. Так появился конный клуб "Эльбрус". Теперь туристы, приезжающие в Кабардино-Балкарию со всего мира, могут сходить в многодневный конный тур.

" М ы р а б о т а е м с 2 0 1 7 г о д а . З а э т о в р е м я н а к о п и л и б о л ь ш о й о п ы т р а б о т ы с л о ш а д ь м и . У н а с с в о я к о н ю ш н я , г о с т е в ы е д о м а , в о з м о ж н о с т ь о р г а н и з а ц и и в р е м е н н ы х л а г е р е й н а м а р ш р у т е , и , к о н е ч н о ж е , у н а с п р е к р а с н а я к о м а н д а о р г а н и з а т о р о в и и н с т р у к т о р о в . В о д и м г р у п п у с м а к с и м а л ь н ы м к о л и ч е с т в о м 1 0 ч е л о в е к . С а м и м а р ш р у т ы в о с н о в н о м п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю п я т ь д н е й , е с т ь р а з н ы е у р о в н и с л о ж н о с т и . Е с л и г о в о р и т ь о к о л и ч е с т в е г о с т е й — х о т я м ы н и к о г д а н е в е л и т о ч н о г о п о д с ч е т а , н о с ч е т , к о н е ч н о , и д е т н а с о т н и . К с т а т и , б ы л и и и з в е с т н ы е л ю д и . Н а п р и м е р , ю м о р и с т Михаил Галустян. Они с командой снимали в нашем ущелье фильм, а потом решили отдохнуть. Запомнил его как скромного и приятного в общении человека", — рассказал Асхат Соттаев.

В среднем конные прогулки на несколько дней обойдутся туристу в 50 тыс. рублей. За это время отдыхающие могут увидеть международную научную обсерваторию на пике Терскол, вершины Малый и Большой Когутай, ледник Семерка, гору Донгузорун и Чегет. Организаторы рассказывают, что после такого тура человек получает "сверхдозу" умиротворения, душевного покоя и физического расслабления.

За целительным расслаблением можно отправиться и в известный еще с советских времен центр туризма "Цей" в Цейском ущелье Северной Осетии. Он расположен у подножья горы Адайхох на высоте 1,9−2,2 тыс. метров. В Цейском ущелье создана самая высокогорная баня в Осетии с панорамным окном в парной. Здесь также можно совершить конные прогулки.

Есть еще и любители адреналина и экстремальных развлечений. Им — в "Красную Поляну" с ее самым молодым и высокогорным парком аттракционов России Gorky Fly на высоте более 2,2 тыс. м над уровнем моря. Здесь гостей ждут самый высотный и длинный зиплайн в стране длиной порядка 1 тыс. м, взлетающие над облаками горные качели и скоростной супертроллей — аттракцион-маятник, летающий над горной долиной от одной горной вершины к другой.

" Н а д е ж н о с т ь и б е з о п а с н о с т ь а т т р а к ц и о н о в г а р а н т и р у ю т с я в ы с ш и м у р о в н е м к а ч е с т в а а в с т р и й с к о г о о б о р у д о в а н и я , ч т о п о д т в е р ж д а е т с я Е в р о п е й с к и м с е р т и ф и к а т о м б е з о п а с н о с т и " , — п о д ч е р к н у л и в п р е с с - с л у ж б е с о ч и н с к о г о к у р о р т а .

Похожие развлечения есть и в Карачаево-Черкесии. На "Архызе" можно полетать на параплане и воздушном шаре и прокатиться на высокогорных качелях, на "Домбае" — на зиплайне. Если адреналин будет зашкаливать, можно пойти в кинотеатр на террасу туристического центра Katadze.

В Хабаровском крае с его сложной погодой тоже можно испытать себя на прочность. С января прошлого года там работает горнолыжный комплекс "Хехцир", расположенный в часе езды от Хабаровска. Это первый такой крупный объект рядом с городом. Комплекс включает в себя две трассы протяженностью 1,3 и 1,4 км с красными участками для опытных лыжников и сноубордистов и зелеными зонами для начинающих и пассажирскую подвесную канатную дорогу с 4-местными полуоткрытыми креслами, возможен и пеший подъем. Ботинки, лыжи и борды на вершину доставляет снегоход, поэтому можно идти налегке, взяв палки для восхождения в прокате. Для привалов участников просят взять с собой чай и перекус. После подъема все нужное для похода можно загрузить обратно в снегоход и спуститься по трассам. В походе группу сопровождает профессиональный фотограф.

Под ключ: в горы без снаряжения

Не каждый турист приезжает на горнолыжный курорт со своим снаряжением, но это вовсе не повод отказываться от катания на лыжах и сноуборде. Все оборудование можно взять напрокат, в день такая услуга будет стоить от 2 до 6 тыс. рублей.

Как сообщили в красноярском парке спорта и отдыха "Бобровый лог", в фанпарке действует прокат горнолыжного оборудования — лыж и сноубордов. Стоимость проката оборудования для детей в будние дни на два часа — 599 рублей, для взрослых — 999 рублей. В выходные детский прокат стоит 999 рублей, взрослый — 1 499 рублей. Также на курорте на срок от одного дня действуют автоматизированные камеры для хранения снаряжения и экипировки.

На курорте "Цей" в Северной Осетии прокат полного инвентаря на весь день обойдется взрослым от 2 до 5 тыс. рублей, для детей стоимость варьируется от 1,5 до 3 тыс. рублей. В горнолыжном комплексе "Зеленецкие альпы" в Республике Коми прокат горнолыжного оборудования обойдется в 1,3 тыс. рублей в час на человека, туда входят лыжи, палки, ботинки и подъемник. В центре отдыха и развлечений "Y.E.S.", расположенном в поселке Стризнево в 42 км от Вологды, прокат одной единицы горнолыжного оборудования будет стоить от 50 до 200 рублей в час, а подъемники — от 100 рублей за час до 1 400 рублей на 4 часа в выходные дни.

На территории горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" в Мурманской области тоже работает служба проката инвентаря, которая предоставляет в аренду гостям горнолыжное (лыжи, ботинки, палки) и сноубордическое (сноуборд, ботинки), а также защитное (шлем, маска) оборудование. Арендовать инвентарь можно как комплектом, так и отдельными позициями, срок — от 1 часа до 5 дней. Стоимость аренды начинается от 370 рублей за комплект. Кроме того, на "БигВуде" можно подготовить личный инвентарь в ски-сервисе и оставить его на ночное время в современной камере хранения с функцией сушки и вентиляции.

Зрелищ. И хлеба!

Новый тренд на горнолыжных курортах — гастрономический туризм, открывающий путешественникам возможность познакомиться с местной культурой через еду и напитки. Особенно это веяние поддерживают на горнолыжных комплексах Сочи. На "Красной Поляне" в прошлом году открылся новый центр гастротуризма "Птицы захмелели". Для создания меню центра бренд-шеф Андрей Савенков и шеф-повар Владимир Куликов детально изучили историю региона, пообщались с сотрудниками музеев, фермерами, рыболовами, а также местными жителями, которые бережно хранят традиционные семейные рецепты и передают их из поколения в поколение. Здесь представлены традиционные кухни коренных народов Кавказа и Кубани, эстонских и греческих общин.

В то же время на "Розе Хутор" в Сочи для гостей есть более 50 ресторанов и кафе разных концепций и ценового сегмента — от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни. А если южному солнцу вы предпочитаете суровый север, можно отправиться в "Большой Вудъявр" в Мурманской области, где можно не только кататься, но и посетить самый высокогорный ресторанный комплекс на северо-западе России "Плато".

Милена Бозрикова, Наталья Тишкова при поддержке Региональной редакции новостей ТАСС