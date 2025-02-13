Куда поехать на Масленицу: пять популярных российских направлений

Масленичные выходные — хороший повод съездить в другой город и получить новые яркие впечатления. Во многих городах в это время будут проходить праздничные гуляния и ярмарки, где можно будет вкусно поесть и повеселиться. Куда можно съездить на Масленицу — далее в материале.

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Куда съездить на Масленицу

Масленица в 2025 году выпадает на период с 24 февраля по 2 марта. На это время россияне активнее всего выбирали поезда и самолёты по пяти направлениям. Об этом рассказало РИАМО со ссылкой на сервис по покупке билетов.

Сочи

Цена билета: 15 000 рублей туда-обратно на человека.

Что посмотреть: на центральной набережной будут угощать блинами с икрой и мёдом, на Красной Поляне можно покататься на лыжах и сноуборде, в парке «Ривьера» будут жечь чучело, а в Олимпийском парке будут проводить кулинарные мастер-классы.

Калининград

Цена билета: 12 000 рублей туда-обратно на человека.

Что посмотреть: в Центральном парке пройдут гуляния и сжигание чучела, на острове Канта устроят ярмарку, а в поселении Кауп будет пир с играми и викингами.

Махачкала

Цена билета: 11 000 рублей.

Что посмотреть: на площади Ленина пройдут гуляния с хороводами и народными играми, там угостят блинами, дагестанскими чуду и хинкали. В пригороде можно будет покататься на конях или санях и сходить в горы.

Екатеринбург

Цена билета: 11 000 рублей.

Что посмотреть: в городе пройдут ярмарки и масленичные гуляния, можно покататься на ледяных горках.

Минеральные Воды

Цена билета: 16 000 рублей.

Что посмотреть: праздничные гуляния можно совместить с отдыхом и лечением в термальных водах.

Ранее эксперт по религиозным культам Невеев развеял главный миф о Масленице. Подробнее о том, что он рассказал, можно почитать здесь.