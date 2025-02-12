Чем хороши пляжи Дагестана

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили обзор регионов, пляжи которых могут составить конкуренцию черноморским. Одним из лучших стал Дагестан с его каспийским побережьем.

« В Д а г е с т а н е с у щ е с т в у е т с а м ы й ч т о н и н а е с т ь к л а с с и ч е с к и й „ п л я ж н ы й о т д ы х “ . С р е д н е с у т о ч н а я т е м п е р а т у р а в и ю л е — в с р е д н е м 2 2 ° C , д н е м в с е з о н о б ы ч н о 2 6 − 2 8 ° C , в о д а м о ж е т б ы т ь т е п л а я — д о 2 4 − 2 6 ° C . М е с т н ы е к у р о р т ы п о з и ц и о н и р у ю т с е б я п о л н о ц е н н ы м и к о н к у р е н т а м и А н а п е л е т о м » , — г о в о р и т с я в о б з о р е н а сайте АТОР.

В числе плюсов купания в Каспийском море авторы называют пологий вход в воду и отсутствие медуз. К тому же пляжный отдых в этой богатой на достопримечательности северокавказской республике можно сочетать с экскурсионным и не скучать.

К минусам можно отнести относительно короткий сезон для комфортного купания: середина июня — конец августа. Кроме того, в регионе пока отмечается дефицит гостиниц, особенно премиального уровня. В 2024 году туры на лето в Дагестан начали заканчиваться уже в апреле.

В АТОР также отметили, что всего Россию омывают 15 морей, однако купание в большинстве из них некомфортно из-за низкой температуры воды даже в летний период. При этом сами по себе пляжи могут даже попадать в списки лучших в мире за счет своей красоты. Например, «стеклянный» пляж во Владивостоке туристы посещают как отдельную достопримечательность.

В Дагестане в последние годы отмечается значительный рост турпотока. В 2024 году республику посетило 1,85 миллиона туристов. А число туристов, посетивших республику в 2023 году (более 1,7 миллиона человек), выросло более чем в 2,5 раза по отношению к доковидному периоду. При этом увеличивается и количество гостиниц и других средств размещения: за год номерной фонд республики вырос на 17%. Власти республики продолжают работать над увеличением номерного фонда.