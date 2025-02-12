Чем хороши пляжи Дагестана

Туроператоры рекомендовали россиянам пляжи Дагестана
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили обзор регионов, пляжи которых могут составить конкуренцию черноморским. Одним из лучших стал Дагестан с его каспийским побережьем.
«В Дагестане существует самый что ни на есть классический „пляжный отдых“. Среднесуточная температура в июле — в среднем 22°C, днем в сезон обычно 26−28°C, вода может быть теплая — до 24−26°C. Местные курорты позиционируют себя полноценными конкурентами Анапе летом», — говорится в обзоре на сайте АТОР.
В числе плюсов купания в Каспийском море авторы называют пологий вход в воду и отсутствие медуз. К тому же пляжный отдых в этой богатой на достопримечательности северокавказской республике можно сочетать с экскурсионным и не скучать.
К минусам можно отнести относительно короткий сезон для комфортного купания: середина июня — конец августа. Кроме того, в регионе пока отмечается дефицит гостиниц, особенно премиального уровня. В 2024 году туры на лето в Дагестан начали заканчиваться уже в апреле.
В АТОР также отметили, что всего Россию омывают 15 морей, однако купание в большинстве из них некомфортно из-за низкой температуры воды даже в летний период. При этом сами по себе пляжи могут даже попадать в списки лучших в мире за счет своей красоты. Например, «стеклянный» пляж во Владивостоке туристы посещают как отдельную достопримечательность.
В Дагестане в последние годы отмечается значительный рост турпотока. В 2024 году республику посетило 1,85 миллиона туристов. А число туристов, посетивших республику в 2023 году (более 1,7 миллиона человек), выросло более чем в 2,5 раза по отношению к доковидному периоду. При этом увеличивается и количество гостиниц и других средств размещения: за год номерной фонд республики вырос на 17%. Власти республики продолжают работать над увеличением номерного фонда.