Регионы России начали отменять туристический налог

Местные власти, которые в минувшем году стремились получить дополнительные доходы благодаря введению туристического налога, похоже, начали понимать, что его администрирование в некоторых случаях обойдется дороже суммы, которая попадет в казну. И теперь его отменяют – пока только в мелких населенных пунктах.

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Первым на это пошел городской совет Чистополя Республики Татарстан. Депутаты единогласно отменили собственное решение, сославшись на рекомендации Минэкономразвития РФ: вводить дополнительный сбор нецелесообразно, если бюджет за год получит менее 50 тыс. руб. В Чистополе предполагаемый доход оценен в 27 тыс. руб. Документы об отмене подготовили и еще 17 мелких поселений Чистопольского района, соответствующие постановления местные власти намерены опубликовать в ближайшее время.

По мнению экспертов, этому примеру последуют и в других муниципалитетах республики. Сейчас налог продолжает действовать в пяти городах, включая Казань, а также в селах Менделеевского и Зеленодольского районов. А вот в туристической Елабуге его вводить отказались, заявив о необходимости завершить реконструкцию объектов культурного наследия, чтобы открыть в них гостиницы.

Такая ситуация не устраивает представителей гостиничной сферы столицы Татарстана. Там считают, что налог должен сохраняться во всех муниципалитетах «для равноправия и прозрачности бизнеса».

Между тем вопрос об отказе от нового налога на гостиничный бизнес поднимают и в других регионах. Как рассказали TourDom.ru, владельцы отелей и санаториев в Анапе обращались к властям с просьбой отменить его хотя бы на время действия режима ЧС, введенного в регионе в связи с разливом мазута. Но реакции пока не последовало.

В других регионах пытаются вывести из-под уплаты отдельные категории постояльцев, которых первоначально вместе с остальными обложили налогом под одну гребенку. В Омске собираются с 1 апреля освободить отели от подобных платежей за размещение жителей города, а также переселенцев.

А в Санкт-Петербурге задумались о студентах, которые из-за нехватки мест в общежитиях или их отдаленности от вузов и колледжей вынуждены жить в хостелах, апарт-отелях и гостиницах на условиях долгосрочной аренды. Законопроект об отмене сейчас готовят местные депутаты. Эту инициативу предлагают распространить не только на город, но и на всю страну.

Напомним, с начала 2025 года туристический налог введен в 754 муниципальных образованиях 63 субъектов РФ. 12 регионов под разными предлогами отказались. Среди них такие популярные у туристов территории, как Москва, Подмосковье, Крым, Севастополь, Ярославская область.