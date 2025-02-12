Стало известно, когда у глэмпингов России закончится время для самооценки

У глэмпингов России заканчивается время для самооценки
До 1 марта базы отдыха, кемпинги и глэмпинги должны пройти самооценку, чтобы войти в единый реестр классифицированных средств размещения. Суть процедуры в том, что представитель объекта должен оценить его на соответствие требованиям, заполнить чек-лист, зафиксировать на фото подтверждение, а также загрузить информацию в специальную цифровую систему, созданную Росаккредитацией.
Некоторые владельцы средств размещения вообще про новую норму ничего не слышали. Другие, возможно, рады бы выполнить предписания вступившего в силу 1 января закона, но не успевают к весне или вообще не могут – например, по причине того, что находятся в лесных дебрях и не имеют адреса. Третьи – собственники глэмпингов – говорят, что у них юридически обозначен совсем другой вид деятельности, не связанный с оказанием гостиничных услуг, и они под действие закона не подпадают.
«Понятия “глэмпинг” попросту нет в законодательстве», – отметил один из собеседников TourDom.ru.
После рекомендации официального представителя МИД России Марии Захаровой присмотреться к внутреннему туризму и посетить Торжок в Тверской области наши читатели делятся отзывами.
Как рассказал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, для тех, кто не успеет пройти самооценку, например по причине отсутствия адреса, остаются варианты, что местные туристические власти будут лояльно относиться к этой проблеме. Правда, «прилететь» может с другой стороны.
«В преддверии летнего сезона возможны проверки со стороны Роспотребнадзора, МЧС, прочих ведомств, которые, естественно, будут в первую очередь оценивать легальность средства размещения. Контрольные полномочия не только у органов власти в сфере туризма, но и в других ведомствах, которым проблемы переходного периода классификации могут быть неизвестны, у них свои полномочия. Кроме того, у средств размещения есть обязанность передачи сведений в МВД в рамках регистрационного и миграционного учета, а без классификации и реестрового номера могут быть сложности в информационном обмене».
Как будет реагировать территориальный орган МВД на ситуацию, если объекты не войдут в реестр, пока непонятно, возможно, будут какие-то межведомственные разъяснения.
Впрочем, есть перспективы, что при отсутствии адреса в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) можно будет указывать фактический, а также кадастровый номер земельного участка. По информации Росаккредитации, до 1 сентября санкции к средствам размещения применяться не будут.
Полгода «переходного периода» должны повысить грамотность владельцев средств размещения. По словам Георгия Мохова, сегодня одна из частых проблем в том, что большая часть владельцев новых кемпингов, глэмпингов и турбаз в принципе никогда не задумывались о соблюдении каких бы то ни было норм:
«Ко мне приходят на консультацию молодые люди, открывающие глэмпинги по субсидиям, и они вообще никогда и ничего не слышали ни о законах в сфере туризма, ни о каких иных правовых нормах».
С другой стороны, необходимо совершенствовать само туристическое законодательство.
«Нужно вводить понятие “глэмпинг” в правовое поле, чтобы не было двойных трактовок, – отметил в разговоре с TourDom.ru сооснователь глэмпинга “Под небом” Сергей Петров. – Но вопрос, кто это будет делать, по каким принципам определяться, и так далее».
Ранее мы написали о том, что предприниматели выигрывают иски по поводу субсидий на строительство модульных отелей.