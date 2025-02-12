У глэмпингов России заканчивается время для самооценки

До 1 марта базы отдыха, кемпинги и глэмпинги должны пройти самооценку, чтобы войти в единый реестр классифицированных средств размещения. Суть процедуры в том, что представитель объекта должен оценить его на соответствие требованиям, заполнить чек-лист, зафиксировать на фото подтверждение, а также загрузить информацию в специальную цифровую систему, созданную Росаккредитацией.

Стало известно, когда у глэмпингов России закончится время для самооценки
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Некоторые владельцы средств размещения вообще про новую норму ничего не слышали. Другие, возможно, рады бы выполнить предписания вступившего в силу 1 января закона, но не успевают к весне или вообще не могут – например, по причине того, что находятся в лесных дебрях и не имеют адреса. Третьи – собственники глэмпингов – говорят, что у них юридически обозначен совсем другой вид деятельности, не связанный с оказанием гостиничных услуг, и они под действие закона не подпадают.

«Понятия глэмпинг попросту нет в законодательстве», отметил один из собеседников TourDom.ru.

После рекомендации официального представителя МИД России Марии Захаровой присмотреться к внутреннему туризму и посетить Торжок в Тверской области наши читатели делятся отзывами.

Как рассказал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, для тех, кто не успеет пройти самооценку, например по причине отсутствия адреса, остаются варианты, что местные туристические власти будут лояльно относиться к этой проблеме. Правда, «прилететь» может с другой стороны.

«В преддверии летнего сезона возможны проверки со стороны Роспотребнадзора, МЧС, прочих ведомств, которые, естественно, будут в первую очередь оценивать легальность средства размещения. Контрольные полномочия не только у органов власти в сфере туризма, но и в других ведомствах, которым проблемы переходного периода классификации могут быть неизвестны, у них свои полномочия. Кроме того, у средств размещения есть обязанность передачи сведений в МВД в рамках регистрационного и миграционного учета, а без классификации и реестрового номера могут быть сложности в информационном обмене».

Как будет реагировать территориальный орган МВД на ситуацию, если объекты не войдут в реестр, пока непонятно, возможно, будут какие-то межведомственные разъяснения.

Впрочем, есть перспективы, что при отсутствии адреса в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) можно будет указывать фактический, а также кадастровый номер земельного участка. По информации Росаккредитации, до 1 сентября санкции к средствам размещения применяться не будут.

Полгода «переходного периода» должны повысить грамотность владельцев средств размещения. По словам Георгия Мохова, сегодня одна из частых проблем в том, что большая часть владельцев новых кемпингов, глэмпингов и турбаз в принципе никогда не задумывались о соблюдении каких бы то ни было норм:

«Ко мне приходят на консультацию молодые люди, открывающие глэмпинги по субсидиям, и они вообще никогда и ничего не слышали ни о законах в сфере туризма, ни о каких иных правовых нормах».

С другой стороны, необходимо совершенствовать само туристическое законодательство.

«Нужно вводить понятие глэмпинг в правовое поле, чтобы не было двойных трактовок, отметил в разговоре с TourDom.ru сооснователь глэмпинга Под небом Сергей Петров. – Но вопрос, кто это будет делать, по каким принципам определяться, и так далее».

Ранее мы написали о том, что предприниматели выигрывают иски по поводу субсидий на строительство модульных отелей.

Отдых в России
Георгий Мохов
Мария Захарова
Сергей Петров
Росаккредитация
МИД России
Роспотребнадзор