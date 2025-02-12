Стало известно, когда у глэмпингов России закончится время для самооценки

До 1 марта базы отдыха, кемпинги и глэмпинги должны пройти самооценку, чтобы войти в единый реестр классифицированных средств размещения. Суть процедуры в том, что представитель объекта должен оценить его на соответствие требованиям, заполнить чек-лист, зафиксировать на фото подтверждение, а также загрузить информацию в специальную цифровую систему, созданную Росаккредитацией.

Некоторые владельцы средств размещения вообще про новую норму ничего не слышали. Другие, возможно, рады бы выполнить предписания вступившего в силу 1 января закона, но не успевают к весне или вообще не могут – например, по причине того, что находятся в лесных дебрях и не имеют адреса. Третьи – собственники глэмпингов – говорят, что у них юридически обозначен совсем другой вид деятельности, не связанный с оказанием гостиничных услуг, и они под действие закона не подпадают.

« П о н я т и я “ г л э м п и н г ” п о п р о с т у н е т в з а к о н о д а т е л ь с т в е » , – о т м е т и л о д и н и з с о б е с е д н и к о в T o u r D o m . r u .

После рекомендации официального представителя МИД России Марии Захаровой присмотреться к внутреннему туризму и посетить Торжок в Тверской области наши читатели делятся отзывами.

Как рассказал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, для тех, кто не успеет пройти самооценку, например по причине отсутствия адреса, остаются варианты, что местные туристические власти будут лояльно относиться к этой проблеме. Правда, «прилететь» может с другой стороны.

« В п р е д д в е р и и л е т н е г о с е з о н а в о з м о ж н ы п р о в е р к и с о с т о р о н ы Роспотребнадзора, МЧС, прочих ведомств, которые, естественно, будут в первую очередь оценивать легальность средства размещения. Контрольные полномочия не только у органов власти в сфере туризма, но и в других ведомствах, которым проблемы переходного периода классификации могут быть неизвестны, у них свои полномочия. Кроме того, у средств размещения есть обязанность передачи сведений в МВД в рамках регистрационного и миграционного учета, а без классификации и реестрового номера могут быть сложности в информационном обмене».

Как будет реагировать территориальный орган МВД на ситуацию, если объекты не войдут в реестр, пока непонятно, возможно, будут какие-то межведомственные разъяснения.

Впрочем, есть перспективы, что при отсутствии адреса в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) можно будет указывать фактический, а также кадастровый номер земельного участка. По информации Росаккредитации, до 1 сентября санкции к средствам размещения применяться не будут.

Полгода «переходного периода» должны повысить грамотность владельцев средств размещения. По словам Георгия Мохова, сегодня одна из частых проблем в том, что большая часть владельцев новых кемпингов, глэмпингов и турбаз в принципе никогда не задумывались о соблюдении каких бы то ни было норм:

« К о м н е п р и х о д я т н а к о н с у л ь т а ц и ю м о л о д ы е л ю д и , о т к р ы в а ю щ и е г л э м п и н г и п о с у б с и д и я м , и о н и в о о б щ е н и к о г д а и н и ч е г о н е с л ы ш а л и н и о з а к о н а х в с ф е р е т у р и з м а , н и о к а к и х и н ы х п р а в о в ы х н о р м а х » .

С другой стороны, необходимо совершенствовать само туристическое законодательство.

« Н у ж н о в в о д и т ь п о н я т и е “ г л э м п и н г ” в п р а в о в о е п о л е , ч т о б ы н е б ы л о д в о й н ы х т р а к т о в о к , – о т м е т и л в р а з г о в о р е с T o u r D o m . r u с о о с н о в а т е л ь г л э м п и н г а “ П о д н е б о м ” Сергей Петров. – Но вопрос, кто это будет делать, по каким принципам определяться, и так далее».

Ранее мы написали о том, что предприниматели выигрывают иски по поводу субсидий на строительство модульных отелей.