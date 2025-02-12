Во сколько туристам обойдутся летние круизы

Светлана Гончарова заявила НСН, что сейчас на бронировании теплоходов на лето можно сэкономить до 20%.

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Летние круизы распроданы почти на 40%, сейчас скидки на некоторых направлениях достигают 20%, заявила НСН директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова. Она посоветовала планировать речное путешествие заранее.

Туроператоры выставили на продажу летние туры на пляжные российские и зарубежные курорты, сообщает пресс-служба Российской Ассоциации туроператоров (АТОР). В ассоциации проанализировали предложения до 200 тысяч рублей на 10 ночей на семью из трех человек (2 взрослых и один ребенок до 10 лет), включая перелет. В топ-3 наиболее бюджетных направлений вошли Абхазия, Анапа и Сочи. Гончарова рассказала, куда россияне отправятся по воде.

« Р е ч н ы е к р у и з ы в ы к у п а ю т с я и н т е н с и в н о , г л у б и н а п р о д а ж б о л ь ш е н а 8 - 9 % , ч е м в п р о ш л о м г о д у . С е й ч а с п о к а о с т а ю т с я с к и д к и р а н н е г о б р о н и р о в а н и я н а к а к и е - т о р е й с ы . Н о н а к а к и е - т о р е й с ы о н и у ж е н е р а с п р о с т р а н я ю т с я . С е г о д н я 3 5 - 4 0 % т у р о в р а с п р о д а н о . С к и д к и о с т а л и с ь о т 3 д о 2 0 % , с е й ч а с с а м о е п р а в и л ь н о е в р е м я д л я п о к у п к и . С у ч е т о м э т и х с к и д о к э т о ц е н ы п р о ш л о г о г о д а . В ц е л о м п о д ъ е м ц е н ы м о ж е т б ы т ь о ч е н ь р а з н ы м в з а в и с и м о с т и о т с п р о с а . Ц е н а с т а р т у е т о т с е м и т ы с я ч р у б л е й в д е н ь н а ч е л о в е к а , л ю к с о в ы е к а ю т ы с т о я т з н а ч и т е л ь н о д о р о ж е . У н а с е с т ь п р е д л о ж е н и е , к о г д а м о ж н о к у п и т ь т у р и с т и ч е с к и й п а к е т т о л ь к о с з а в т р а к о м , н е б р а т ь э к с к у р с и о н н ы е п а к е т ы , а в ы б и р а т ь о т д е л ь н ы е . С э к о н о м и т ь т а к ж е м о ж н о н а к а т е г о р и и т е п л о х о д а и к а ю т ы » , - р а с с к а з а л а о н а .

Гончарова объяснила рост интереса к круизам, отметив, что туристы «омолаживаются», а регионы открывают новые причалы.

« К р у и з ы – э т о о ч е н ь к о м ф о р т н ы й в и д о т д ы х а д л я т у р и с т о в л ю б о г о в о з р а с т а . П р и э т о м о н а к т и в н ы й и п о з н а в а т е л ь н ы й , в к а ж д о м г о р о д е м ы о с т а н а в л и в а е м с я м и н и м у м о д и н р а з с э к с к у р с и я м и . П о э т о м у в и д и м р о с т п о п у л я р н о с т и . Т е п л о х о д – э т о и р е с т о р а н ы , и р а з в л е к а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы , к о н ц е р т ы . В к л ю ч е н о в с е , ч т о ч е л о в е к и щ е т в о т д ы х е . О к р у и з а х б о л ь ш е у з н а л о л ю д е й , т а к к а к с е й ч а с п о в о р о т в с т о р о н у в н у т р е н н е г о т у р и з м а , т у р и с т ы в о з в р а щ а ю т с я , р а с с к а з ы в а ю т с в о и м з н а к о м ы м . С п р о с с и л ь н о з а в и с и т о т т о г о , к а к р е г и о н ы г о т о в ы п р и н и м а т ь т у р и с т о в . Е щ е н е д а в н о с а м ы м п о п у л я р н ы м н а п р а в л е н и е м б ы л т у р М о с к в а - С а н к т - П е т е р б у р г - М о с к в а , К а р е л и я . С е й ч а с К а з а н ь д о г о н я е т п о с п р о с у п и т е р с к о е н а п р а в л е н и е . В г о р о д е п о с т р о и л и д о п о л н и т е л ь н ы е п р и ч а л ы . Т у р и с т ы о ч е н ь л ю б я т н о в и н к и . О ч е н ь п о п у л я р н ы н е д е л ь н ы е к р у и з ы п о В о л г е с з а х о д о м в г о р о д а « З о л о т о г о к о л ь ц а » . С р е д н я я п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь к р у и з о в с о с т а в л я е т 6 - 7 д н е й . С т а л о б о л ь ш е т у р и с т о в в о з р а с т а 3 5 - 4 5 л е т , а у д и т о р и я о м о л о д и л а с ь . Н а б о р т у д о с т у п е н и н т е р н е т , л ю д и н е б о я т с я о с т а т ь с я б е з с в я з и п о р а б о т е » , - р а с с к а з а л а с о б е с е д н и ц а Н С Н .

Летом россияне отправятся на традиционные морские курорты, В Москву и Санкт-Петербург за экскурсиями, а также в Тюмень и по «Золотому кольцу», рассказал НСН вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он посоветовал туристам бронировать отели в апреле, чтобы сэкономить минимум 10%, передает «Радиоточка НСН».