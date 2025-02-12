Минтрансу представили концепцию законного овербукинга в России

«Аэрофлот» предложил Минтрансу внести поправки в Воздушный кодекс РФ, которые позволят авиакомпаниям продавать билеты с условием овербукинга, а также обяжут их выплачивать компенсации пассажирам в случае отказа в перевозке. Об этом стало известно из ответа министерства на запрос сенатора Айрата Гибатдинова.

Согласно предложенной концепции, пассажиры смогут соглашаться на особые условия перевозки, при которых авиакомпания оставляет за собой право изменить договор, предложив компенсацию. Документ, содержащий эти предложения, был подписан заместителем министра транспорта Владимиром Потешкиным.

В ведомстве уточнили, что «Аэрофлот» предлагает четко регламентировать процедуру изменения условий договора перевозки. Это включает обязательное уведомление пассажиров о возможных изменениях, получение их согласия или отказа, а также гарантии выплаты компенсаций и возврата средств, если условия перевозки будут скорректированы.

На данный момент российское воздушное законодательство не предусматривает практику овербукинга. В Минтрансе подчеркнули, что выступают против нарушения прав пассажиров из-за перепродажи билетов. В связи с этим министерство активно взаимодействует с авиакомпаниями, чтобы найти баланс между интересами пассажиров и перевозчиков. В планах — внести изменения в законодательство, которые обеспечат защиту прав пассажиров при овербукинге, включая фиксированные размеры компенсаций.

Согласно опросу телеграм-канала «Крыша ТурДома», большинство подписчиков выступают против узаконивания овербукинга в России. Если же это произойдет, то компенсации за пропущенный рейс должны быть на уровне европейских, считают читатели. Впрочем, такой вариант пока маловероятен.