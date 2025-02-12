Названа ключевая проблема делового туризма в России

Серьезной проблемой остается нежелание отелей поставить интересы клиента выше собственных, внимательно отнестись к нему, сказала НСН Александра Колесникова.

Основатель и идеолог рейтинга бизнес-отелей России "Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service" Александра Колесникова в интервью спецкору НСН заявила, что сегодня одна из ключевых проблем делового туризма в России — неумение отелей поставить интересы клиента выше собственных.

« У н а с п е р с о н а л н е л ю б и т “ о п у с т и т ь г о л о в у ” , п о к л о н и т ь с я к л и е н т у л и ш н и й р а з , п о б л а г о д а р и т ь е г о з а д о в е р и е . Е с л и в Т О П - 5 э т о е щ е и м е е т м е с т о , т о в д р у г и х о т е л я х , о с о б е н н о е с л и в ы е х а т ь и з М о с к в ы , э т о г о н е т . Д а , у н а с е с т ь р у с с к о е г о с т е п р и и м с т в о , н о м ы н е н а у ч и л и с ь с т а в и т ь и н т е р е с ы к л и е н т а в ы ш е с о б с т в е н н ы х . М ы п р и з ы в а е м п о с м о т р е т ь н а с и т у а ц и ю г л а з а м и к л и е н т а . П о к а ч т о в с е р в и с е о ч е н ь м н о г о л ю д е й , к о т о р ы е в с и л у м е н т а л и т е т а н е р а з д е л я ю т э т у ц е н н о с т ь — п о с л у ж и т ь д р у г о м у ч е л о в е к у , и с к р е н н е , о т д у ш и с д е л а т ь ч т о - т о , ч т о б ы п о н р а в и т ь с я к л и е н т у , а н е п о т о м у ч т о э т о и х р а б о т а . М ы з а т о , ч т о б ы у л ю д е й г о р е л и г л а з а , ч т о б ы и м б ы л о н е в с е р а в н о , к а к и е у н и х м е р о п р и я т и я » , — с к а з а л а Колесникова на торжественной церемонии в отеле Four Seasons Hotel Moscow.

Собеседница НСН отметила, что постоянная работа с корпоративными клиентами обернется пользой для отеля, однако под них важно подстраиваться.

« В а ж н ы т а к ж е с к о р о с т ь о т в е т а н а з а п р о с ы , т о , ч т о п и ш е т о т е л ь п р о с е б я , о ч е м у м а л ч и в а е т . С т а н д а р т н а я п р о б л е м а о т е л я — п р и с л а л и з а п р о с н а о п р е д е л е н н у ю д а т у , а т о л ь к о ч е р е з н е д е л ю п р и х о д и т о т в е т , ч т о э т и д а т ы з а н я т ы . П о ч е м у н е л ь з я б ы л о н а п и с а т ь о б э т о м с р а з у и п р е д л о ж и т ь д р у г о й в а р и а н т ? К о р п о р а т и в н у ю г р у п п у о ч е н ь ч а с т о м о ж н о п о д в и н у т ь . Н а ш а з а д а ч а — о б ъ я с н и т ь р ы н к у , ч т о к о р п о р а т и в н ы й к л и е н т , к о н е ч н о , с т р а н н ы й , ч у д н о й , с о с в о и м и с п е ц и ф и ч е с к и м и з а п р о с а м и , н о е с л и с н и м р а б о т а т ь н а п о с т о я н н о й о с н о в е , э т о х о р о ш и й и б л а г о д а р н ы й р ы н о к , п р о с т о п о д н е г о н у ж н о н е м н о г о п о д с т р о и т ь с я . Д а л е к о н е в с е о т е л и э т о п о н и м а ю т » , — п о д ч е р к н у л а о н а .

В заключение Колесникова отметила, что сегодня активно расширяется география делового туризма.

« Е с т ь в о с е м ь - д е с я т ь п р о в е р е н н ы х н а п р а в л е н и й : С о ч и , С а н к т - П е т е р б у р г , Л е н и н г р а д с к а я о б л а с т ь и д р у г и е . О д н а к о п р и х о д и т с я о т к р ы в а т ь н о в ы е н а п р а в л е н и я и о б ъ я с н я т ь л ю д я м , ч т о т а м е с т ь к у д а п о е х а т ь , х о т я и и м е ю т с я н е к о т о р ы е н е д о р а б о т к и . Ц е н н о , ч т о л ю д и с л ы ш а т э т о , х о т я т р а б о т а т ь , п о я в л я е т с я и н т е р е с ч т о - т о п о м е н я т ь , н е е х а т ь в и з б и т ы е н а п р а в л е н и я . Н а п р и м е р , в э т о м п л а н е м о ж н о о т м е т и т ь В л а д и в о с т о к . С е г о д н я н а б л ю д а е т с я б у м в с ф е р е д е л о в о г о т у р и з м а , с е й ч а с в с е в ы в о з я т с в о и х к л и е н т о в , с в о и х п а р т н е р о в , р а с т е т к о л и ч е с т в о м е р о п р и я т и й » , — п о д ы т о ж и л а о н а .

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил, что средняя цена проживания в российских гостиницах значительно выросла в 2024 году, в Москве рост достиг 39%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».