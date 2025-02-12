Названа ключевая проблема делового туризма в России

В отрасли назвали ключевую проблему делового туризма в России
Серьезной проблемой остается нежелание отелей поставить интересы клиента выше собственных, внимательно отнестись к нему, сказала НСН Александра Колесникова.
Основатель и идеолог рейтинга бизнес-отелей России "Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service" Александра Колесникова в интервью спецкору НСН заявила, что сегодня одна из ключевых проблем делового туризма в России — неумение отелей поставить интересы клиента выше собственных.
«У нас персонал не любит “опустить голову”, поклониться клиенту лишний раз, поблагодарить его за доверие. Если в ТОП-5 это еще имеет место, то в других отелях, особенно если выехать из Москвы, этого нет. Да, у нас есть русское гостеприимство, но мы не научились ставить интересы клиента выше собственных. Мы призываем посмотреть на ситуацию глазами клиента. Пока что в сервисе очень много людей, которые в силу менталитета не разделяют эту ценность — послужить другому человеку, искренне, от души сделать что-то, чтобы понравиться клиенту, а не потому что это их работа. Мы за то, чтобы у людей горели глаза, чтобы им было не все равно, какие у них мероприятия», — сказала Колесникова на торжественной церемонии в отеле Four Seasons Hotel Moscow.
Собеседница НСН отметила, что постоянная работа с корпоративными клиентами обернется пользой для отеля, однако под них важно подстраиваться.
«Важны также скорость ответа на запросы, то, что пишет отель про себя, о чем умалчивает. Стандартная проблема отеля — прислали запрос на определенную дату, а только через неделю приходит ответ, что эти даты заняты. Почему нельзя было написать об этом сразу и предложить другой вариант? Корпоративную группу очень часто можно подвинуть. Наша задача — объяснить рынку, что корпоративный клиент, конечно, странный, чудной, со своими специфическими запросами, но если с ним работать на постоянной основе, это хороший и благодарный рынок, просто под него нужно немного подстроиться. Далеко не все отели это понимают», — подчеркнула она.
В заключение Колесникова отметила, что сегодня активно расширяется география делового туризма.
«Есть восемь-десять проверенных направлений: Сочи, Санкт-Петербург, Ленинградская область и другие. Однако приходится открывать новые направления и объяснять людям, что там есть куда поехать, хотя и имеются некоторые недоработки. Ценно, что люди слышат это, хотят работать, появляется интерес что-то поменять, не ехать в избитые направления. Например, в этом плане можно отметить Владивосток. Сегодня наблюдается бум в сфере делового туризма, сейчас все вывозят своих клиентов, своих партнеров, растет количество мероприятий», — подытожила она.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил, что средняя цена проживания в российских гостиницах значительно выросла в 2024 году, в Москве рост достиг 39%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».