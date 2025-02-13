Взаимный турпоток между Белоруссией и Россией установил рекорд

В Белоруссию приезжает все больше туристов из России благодаря расширению авиа- и железнодорожного сообщения: прямые рейсы в республику выполняются из 18 городов РФ, при этом их средняя загруженность достигает 88 процентов. Об этом рассказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ) Филипп Гулый, передает БелТА, партнер сети TV BRICS.

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Выступая на пресс-конференции «Итоги и перспективы взаимодействия турбизнеса Белоруссии и России», он отметил впечатляющие темпы роста взаимных турпотоков. По словам Гулого, более 80 процентов посетителей белорусских отелей – граждане РФ. При этом российские путешественники традиционно предпочитают отдых в здравницах и спа-центрах, а также экскурсионный туризм.

Он обратил внимание и на развитие делового туризма. Председатель правления РСТИ рассказал, что представители российского бизнеса все чаще проводят в Минске и других городах республики корпоративные мероприятия и приезжают в командировки.

Туристический поток из Белоруссии в Россию также растет. Гулый подчеркнул, что в числе наиболее востребованных направлений – Алтай, Дагестан, Карелия, Камчатка и Байкал. Помимо этого, белорусы часто берут экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург.

Информационное агентство напомнило, что с января 2025 года вступило в силу соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией. Отмечается, что это открывает перспективы для привлечения туристов из Китая, Индии, государств Персидского залива и других стран.