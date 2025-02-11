Цены на билеты Qatar Airways выросли после отмены части рейсов в Москву

Стоимость билетов авиакомпании Qatar Airways выросла кратно после отмены части рейсов в Москву. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно данным из системы бронирования лучшей авиакомпании мира и агрегаторов, цена билетов на рейсы в Доху начинается от 180-200 тысяч рублей с человека. Уточняется, что еще утром 11 февраля перелет из Москвы в столицу Катара предлагался по цене от 80 тысяч рублей, однако к полудню таких билетов уже не было.

По мнению экспертов, отмена части рейсов Qatar Airways может повлиять на планы примерно восьми-девяти тысяч пассажиров в месяц. В их числе — не только туристы, но и путешествующие с другими целями.

8 февраля стало известно, что Qatar Airways отменила часть рейсов в Москву. Речь идет о вечерних вылетах в российскую столицу и из нее на весь февраль.