Стало известно, сколько человек посетили Эльбрус на зимних каникулах

Гондольными канатными дорогами в Приэльбрусье в период зимних каникул воспользовались более 56 тыс. человек, а в отдельные дни количество туристов, поднявшихся на склоны Эльбруса, превысило 7 тыс. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков по итогам видеоселекторного совещания с заместителем министра экономического развития России Сергем Назаровым.

" К у р о р т с т а н о в и т с я в с е б о л е е в о с т р е б о в а н н ы м . Т о л ь к о з а в р е м я з и м н и х к а н и к у л е г о п о с е т и л и 8 0 т ы с . ч е л о в е к , ч т о н а 1 4 , 5 % п р е в ы ш а е т у р о в е н ь а н а л о г и ч н о г о п е р и о д а в 2 0 2 4 г о д у . Г о н д о л ь н ы м и к а н а т н ы м и д о р о г а м и в о с п о л ь з о в а л и с ь б о л е е 5 6 т ы с . ч е л о в е к , а в о т д е л ь н ы е д н и к о л и ч е с т в о т у р и с т о в , п о д н я в ш и х с я н а с к л о н ы Э л ь б р у с а , п р е в ы ш а л о 7 т ы с . < . . . > Э т о с т а л о р е з у л ь т а т о м ц е л е н а п р а в л е н н о г о р а з в и т и я г о р н о л ы ж н о й и н ф р а с т р у к т у р ы , т у р и с т и ч е с к о г о с е р в и с а и в ц е л о м у с л о в и й д л я о т д ы х а н а к у р о р т е в з и м н е е в р е м я " , - н а п и с а л К о к о в в с в о е м Telegram-канале.

Совещание было посвящено вопросам развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус".

Коков отметил, что Приэльбрусье сейчас не менее популярно и в теплое время года - благодаря пешим горным маршрутам, развитию дорожной сети, гастрономических услуг в сфере общепита, достопримечательностям и другим возможностям.