Стало известно, сколько человек посетили Эльбрус на зимних каникулах

Больше 56 тыс. туристов воспользовались канатной дорогой на Эльбрус на зимних каникулах
Гондольными канатными дорогами в Приэльбрусье в период зимних каникул воспользовались более 56 тыс. человек, а в отдельные дни количество туристов, поднявшихся на склоны Эльбруса, превысило 7 тыс. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков по итогам видеоселекторного совещания с заместителем министра экономического развития России Сергем Назаровым.
"Курорт становится все более востребованным. Только за время зимних каникул его посетили 80 тыс. человек, что на 14,5% превышает уровень аналогичного периода в 2024 году. Гондольными канатными дорогами воспользовались более 56 тыс. человек, а в отдельные дни количество туристов, поднявшихся на склоны Эльбруса, превышало 7 тыс. <...> Это стало результатом целенаправленного развития горнолыжной инфраструктуры, туристического сервиса и в целом условий для отдыха на курорте в зимнее время", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Совещание было посвящено вопросам развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус".
Коков отметил, что Приэльбрусье сейчас не менее популярно и в теплое время года - благодаря пешим горным маршрутам, развитию дорожной сети, гастрономических услуг в сфере общепита, достопримечательностям и другим возможностям.
"Конечно, туристов привлекают не в последнюю очередь гостеприимство и доброжелательность наших жителей", - добавил Коков.