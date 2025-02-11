Авиакомпания «Россия» может вернуть двухэтажные Boeing 747

«Россия» готова поставить двухэтажные Boeing 747 на новые маршруты
Авиакомпания «Россия» рассматривает возможность использования двухэтажных Boeing 747 на новых направлениях, включая Дальний Восток, сообщил генеральный директор перевозчика Ян Бург.
«В настоящее время в нашем распоряжении два Boeing 747, которые выполняют преимущественно короткие рейсы, такие как Москва – Сочи. Однако мы видим потенциал для расширения географии полетов. В зимнем сезоне длинные маршруты не запланированы, но в будущем Boeing 747 могут быть задействованы и на дальневосточных направлениях», – отметил руководитель авиакомпании.
Ранее, в 2022 году, руководство «России» объявляло о намерении вывести часть парка Boeing 747 из эксплуатации на несколько лет. На данный момент два самолета модели Boeing 747-400 активно используются для выполнения рейсов, в то время как остальные шесть единиц этой модификации проходят техническое обслуживание.
Параллельно авиакомпания наращивает объемы перевозок на отечественных самолетах SSJ 100.
«Что касается SSJ 100, то в текущем году мы планируем значительно увеличить количество рейсов на этих лайнерах. Рост числа полетов, естественно, требует большего количества пилотов. На данный момент мы не наблюдаем массового оттока специалистов, а также острого дефицита летного состава», – пояснил Ян Бург.
Он также добавил, что при необходимости командиры воздушных судов (КВС) могут пройти переподготовку для управления SSJ 100. Это позволит избежать кадровых проблем и обеспечить стабильную работу авиакомпании.