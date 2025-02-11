Авиакомпания «Россия» может вернуть двухэтажные Boeing 747

Авиакомпания «Россия» рассматривает возможность использования двухэтажных Boeing 747 на новых направлениях, включая Дальний Восток, сообщил генеральный директор перевозчика Ян Бург.

© tourdom.ru

« В н а с т о я щ е е в р е м я в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и д в а Boeing 747, которые выполняют преимущественно короткие рейсы, такие как Москва – Сочи. Однако мы видим потенциал для расширения географии полетов. В зимнем сезоне длинные маршруты не запланированы, но в будущем Boeing 747 могут быть задействованы и на дальневосточных направлениях», – отметил руководитель авиакомпании.

Ранее, в 2022 году, руководство «России» объявляло о намерении вывести часть парка Boeing 747 из эксплуатации на несколько лет. На данный момент два самолета модели Boeing 747-400 активно используются для выполнения рейсов, в то время как остальные шесть единиц этой модификации проходят техническое обслуживание.

Параллельно авиакомпания наращивает объемы перевозок на отечественных самолетах SSJ 100.

« Ч т о к а с а е т с я S S J 1 0 0 , т о в т е к у щ е м г о д у м ы п л а н и р у е м з н а ч и т е л ь н о у в е л и ч и т ь к о л и ч е с т в о р е й с о в н а э т и х л а й н е р а х . Р о с т ч и с л а п о л е т о в , е с т е с т в е н н о , т р е б у е т б о л ь ш е г о к о л и ч е с т в а п и л о т о в . Н а д а н н ы й м о м е н т м ы н е н а б л ю д а е м м а с с о в о г о о т т о к а с п е ц и а л и с т о в , а т а к ж е о с т р о г о д е ф и ц и т а л е т н о г о с о с т а в а » , – п о я с н и л Я н Б у р г .

Он также добавил, что при необходимости командиры воздушных судов (КВС) могут пройти переподготовку для управления SSJ 100. Это позволит избежать кадровых проблем и обеспечить стабильную работу авиакомпании.