Назван самый подходящий для романтического путешествия город России

Россияне назвали Санкт-Петербург самым романтичным городом России, который идеально подходит для путешествий на День всех влюбленных. Мнение соотечественников раскрыли аналитики сервиса «Отелло», результаты их исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

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По данным специалистов, Северную столицу выбрали 58 процентов опрошенных. Также в топ-5 наиболее романтичных городов вошли Сочи (8 процентов), Москва (6 процентов), Казань (5 процентов) и Калининград (4 процента).

« В б л и ж а й ш и е т р и м е с я ц а ( ф е в р а л ь - а п р е л ь ) д е ш е в л е в с е г о м о ж н о о с т а н о в и т ь с я в С а н к т - П е т е р б у р г е , г д е с р е д н я я с т о и м о с т ь о д н о й н о ч и с о с т а в л я е т 4 , 9 т ы с я ч и р у б л е й . Д о р о ж е в К а з а н и — 8 , 1 т ы с я ч и р у б л е й » , — д о б а в и л и о н и .

Более того, как указали эксперты, в 2025 году отправиться в романтическое путешествие хотят 87 процентов респондентов. Большинство из них (69 процентов) собираются в поездку по России, а 23 процента хотят отдохнуть недалеко от дома, за городом.

« С р е д и т е х , к т о п л а н и р у е т о т п р а в и т ь с я в п у т е ш е с т в и е п о Р о с с и и , т р е т ь р е с п о н д е н т о в ( 3 3 п р о ц е н т а ) в ы б р а л и С а н к т - П е т е р б у р г , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и . — Т а к ж е в т о п - 5 н а п р а в л е н и й в о ш л и К р а с н о д а р с к и й к р а й ( 2 3 п р о ц е н т а ) , З о л о т о е к о л ь ц о Р о с с и и ( 2 1 п р о ц е н т ) , К а в к а з ( 1 4 п р о ц е н т о в ) и К а з а н ь ( 1 3 п р о ц е н т о в ) .

Ранее российским туристам рассказали о совместимости знаков зодиака в путешествиях. Так, к примеру, энергичные Овны смогут отлично провести время со Стрельцами, которые жаждут приключений. В этом тандеме первый будет лидером, а второй — энтузиастом.