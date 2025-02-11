На Камчатке назвали число иностранных туристов за 2024 год

Количество посетивших Камчатку иностранных туристов в 2024 году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 5,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

" Д л я р а з в и т и я т у р о т р а с л и ф о к у с , с о д н о й с т о р о н ы , д о л ж е н б ы т ь с д е л а н н а д о с т у п н о м о т д ы х е д л я м е с т н ы х ж и т е л е й , с д р у г о й - н а п р е д л о ж е н и и с в ы с о к и м у р о в н е м с е р в и с а , о р и е н т и р о в а н н о м н а ж и т е л е й д р у г и х р е г и о н о в и з а р у б е ж н ы х п у т е ш е с т в е н н и к о в , к о л и ч е с т в о к о т о р ы х з а м е т н о р а с т е т . Т а к , в 2 0 2 3 г о д у в г о с т и н и ц а х К а м ч а т к и о с т а н а в л и в а л и с ь 3 , 6 т ы с . и н о с т р а н н ы х т у р и с т о в , а п о и т о г а м 2 0 2 4 г о д а - у ж е 5 , 5 т ы с . " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков в ходе выступления на Камчатском инвестиционном форуме отметил, что для роста туризма в регионе необходимо строительство инфраструктуры, в том числе номерного фонда, и развитие сервиса. При этом с учетом природных особенностей в приоритете должен быть формат малых и средних гостиниц, реализуемый местным бизнесом, указал замминистра, слова которого приводит пресс-служба МЭР.

" М ы в и д и м б о л ь ш о й и н т е р е с к К а м ч а т к е - и о н р а с т е т . Б о л е е 3 0 0 т ы с . ч е л о в е к з а 2 0 2 4 г о д о с т а н а в л и в а л и с ь т о л ь к о в г о с т и н и ц а х , и я н е и м е ю в в и д у в е с ь т у р и с т и ч е с к и й п о т о к . Э т о з н а ч и т е л ь н ы й р о с т з а п о с л е д н и е н е с к о л ь к о л е т . С е й ч а с в п р и о р и т е т е д о л ж н о б ы т ь с т р о и т е л ь с т в о и н ф р а с т р у к т у р ы , н о м е р н о г о ф о н д а , н а ч т о , с о б с т в е н н о , н а п р а в л е н в е с ь н а ц и о н а л ь н ы й п р о е к т п о т у р и з м у " , - с к а з а л В а х р у к о в .

Он также добавил, что важно сохранить уникальную природу Камчатки и не допустить резкого увеличения антропогенной нагрузки.

Крупной точкой притяжения для туристов в перспективе станет горнолыжный комплекс "Парк "Три вулкана". Данный проект будет ориентиром для других отельеров и создаст большое количество различных сервисов, вокруг которых станет развиваться малый и средний бизнес.