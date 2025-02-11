На Камчатке назвали число иностранных туристов за 2024 год

Число иностранных туристов на Камчатке выросло в 1,5 раза
Количество посетивших Камчатку иностранных туристов в 2024 году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 5,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Для развития туротрасли фокус, с одной стороны, должен быть сделан на доступном отдыхе для местных жителей, с другой - на предложении с высоким уровнем сервиса, ориентированном на жителей других регионов и зарубежных путешественников, количество которых заметно растет. Так, в 2023 году в гостиницах Камчатки останавливались 3,6 тыс. иностранных туристов, а по итогам 2024 года - уже 5,5 тыс.", - говорится в сообщении.
Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков в ходе выступления на Камчатском инвестиционном форуме отметил, что для роста туризма в регионе необходимо строительство инфраструктуры, в том числе номерного фонда, и развитие сервиса. При этом с учетом природных особенностей в приоритете должен быть формат малых и средних гостиниц, реализуемый местным бизнесом, указал замминистра, слова которого приводит пресс-служба МЭР.
"Мы видим большой интерес к Камчатке - и он растет. Более 300 тыс. человек за 2024 год останавливались только в гостиницах, и я не имею в виду весь туристический поток. Это значительный рост за последние несколько лет. Сейчас в приоритете должно быть строительство инфраструктуры, номерного фонда, на что, собственно, направлен весь национальный проект по туризму", - сказал Вахруков.
Он также добавил, что важно сохранить уникальную природу Камчатки и не допустить резкого увеличения антропогенной нагрузки.
Крупной точкой притяжения для туристов в перспективе станет горнолыжный комплекс "Парк "Три вулкана". Данный проект будет ориентиром для других отельеров и создаст большое количество различных сервисов, вокруг которых станет развиваться малый и средний бизнес.
"На мой взгляд, прием иностранных туристов вместе с открытием крупного флагманского курорта "Три вулкана" ближе к 2030 году - одна из генеральных линий и направление развития для Камчатки", - резюмировал замминистра.