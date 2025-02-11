Поезд «Жемчужина Кавказа» снова отправится в путь

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» откроет новый сезон путешествий по СКФО
Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» вновь начнет курсировать по регионам Северо-Кавказского федерального округа этой весной. Первый круиз намечен на 26 апреля.
Маршрут, детали и даты семидневных туров на круизном поезде раскрыли на сайте холдинга «РЖД». Состав будет отправляться из Москвы через Ростов-на-Дону, затем последуют остановки в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Дербенте, Махачкале, Нальчике с возвращением в Ростов-на-Дону и Москву.
«Откройте для себя великолепие Кавказа, путешествуя на борту элегантного круизного поезда, который отправляется из Москвы, а также позволяет туристам из Ростова-на-Дону присоединиться к путешествию. Продуманное до мелочей расписание позволяет вам наслаждаться экскурсиями днем и комфортом вашего передвижного отеля ночью. Остановки в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Дербенте и Нальчике предоставят вам возможность исследовать достопримечательности и погрузиться в местную культуру», — сообщают в «РЖД».
Даты круизов определены с конца апреля до конца сентября. Первый поезд отправится по маршруту 26 апреля, завершающий тур запланирован на 25 сентября. В туристический пакет включены экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.
В числе достопримечательностей, которые входят в экскурсионный маршрут: один из старейших городов России — Дербент и его цитадель Нарын-кала в Дагестане, самая высокая вершина Европы — гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии, самая высокогорная православная обитель в России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в Северной Осетии, мечеть «Гордость мусульман» в Чечне и другие.
Во время путешествия пассажиры поезда смогут воспользоваться услугами вагона-спа с инфракрасной сауной, а также новым сервисом по стирке и глажке одежды.
В сентябре прошлого года сообщалось, что туристический поезд «Жемчужина Кавказа» за три летних сезона перевез свыше 10 тысяч пассажиров.