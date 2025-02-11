Поезд «Жемчужина Кавказа» снова отправится в путь

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» вновь начнет курсировать по регионам Северо-Кавказского федерального округа этой весной. Первый круиз намечен на 26 апреля.

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Маршрут, детали и даты семидневных туров на круизном поезде раскрыли на сайте холдинга «РЖД». Состав будет отправляться из Москвы через Ростов-на-Дону, затем последуют остановки в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Дербенте, Махачкале, Нальчике с возвращением в Ростов-на-Дону и Москву.

« О т к р о й т е д л я с е б я в е л и к о л е п и е К а в к а з а , п у т е ш е с т в у я н а б о р т у э л е г а н т н о г о к р у и з н о г о п о е з д а , к о т о р ы й о т п р а в л я е т с я и з М о с к в ы , а т а к ж е п о з в о л я е т т у р и с т а м и з Р о с т о в а - н а - Д о н у п р и с о е д и н и т ь с я к п у т е ш е с т в и ю . П р о д у м а н н о е д о м е л о ч е й р а с п и с а н и е п о з в о л я е т в а м н а с л а ж д а т ь с я э к с к у р с и я м и д н е м и к о м ф о р т о м в а ш е г о п е р е д в и ж н о г о о т е л я н о ч ь ю . О с т а н о в к и в М а й к о п е , В л а д и к а в к а з е , Г р о з н о м , М а х а ч к а л е , Д е р б е н т е и Н а л ь ч и к е п р е д о с т а в я т в а м в о з м о ж н о с т ь и с с л е д о в а т ь д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и и п о г р у з и т ь с я в м е с т н у ю к у л ь т у р у » , — с о о б щ а ю т в «РЖД».

Даты круизов определены с конца апреля до конца сентября. Первый поезд отправится по маршруту 26 апреля, завершающий тур запланирован на 25 сентября. В туристический пакет включены экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.

В числе достопримечательностей, которые входят в экскурсионный маршрут: один из старейших городов России — Дербент и его цитадель Нарын-кала в Дагестане, самая высокая вершина Европы — гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии, самая высокогорная православная обитель в России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в Северной Осетии, мечеть «Гордость мусульман» в Чечне и другие.

Во время путешествия пассажиры поезда смогут воспользоваться услугами вагона-спа с инфракрасной сауной, а также новым сервисом по стирке и глажке одежды.

В сентябре прошлого года сообщалось, что туристический поезд «Жемчужина Кавказа» за три летних сезона перевез свыше 10 тысяч пассажиров.