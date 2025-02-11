Эксперт рассказала, как изменились цены на номера в московских гостиницах

Эксперт: Средняя стоимость номера в московских гостиницах выросла почти на треть по итогам 2024 года
Средняя стоимость номера в московских гостиницах выросла на 30% по итогам 2024 года. Об этом журналистам сообщила партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова.
«То, что происходит на гостиничном рынке Москвы, в некоторой степени отражает и все процессы, которые происходили в стране. Что можно отметить из таких бросающихся в глаза показателей? Наверное, первое, на что я обращу внимание, это средняя загрузка по городу практически на уровне 80%. Можно сказать, что это не предел, но это показатель того, что рынок подходит к своему максимуму. Естественно, рынок реагирует ценой. На этом фоне, при том, что фактически на 30% выросла средняя цена номера за ночь, до 11,5 тыс. руб., мы видим, что прирост номерного фонда по качественным гостиницам в городе составил 3,7% – 778 номеров, фактически, это произошло за счет ввода в IV квартале года», – сказала Смирнова.
Она отметила, что новое предложение растет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.
«За счет роста инфляции, строительных расходов, за счет издержек, связанных с параллельным импортом, растет стоимость оснащения гостиниц, и мы уже видим рост стоимости строительства на 30% как минимум. Если в 2021 году стоимость гостиниц уровня 4 звезды была где-то 200–220 тыс. руб. за кв. м., то сейчас это стоимость трехзвездной гостиницы, а соответственно стоимость четырехзвездных как минимум на 30–35% выше», – добавила Смирнова.