Эксперт рассказала, как изменились цены на номера в московских гостиницах

Средняя стоимость номера в московских гостиницах выросла на 30% по итогам 2024 года. Об этом журналистам сообщила партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова.

« Т о , ч т о п р о и с х о д и т н а г о с т и н и ч н о м р ы н к е М о с к в ы , в н е к о т о р о й с т е п е н и о т р а ж а е т и в с е п р о ц е с с ы , к о т о р ы е п р о и с х о д и л и в с т р а н е . Ч т о м о ж н о о т м е т и т ь и з т а к и х б р о с а ю щ и х с я в г л а з а п о к а з а т е л е й ? Н а в е р н о е , п е р в о е , н а ч т о я о б р а щ у в н и м а н и е , э т о с р е д н я я з а г р у з к а п о г о р о д у п р а к т и ч е с к и н а у р о в н е 8 0 % . М о ж н о с к а з а т ь , ч т о э т о н е п р е д е л , н о э т о п о к а з а т е л ь т о г о , ч т о р ы н о к п о д х о д и т к с в о е м у м а к с и м у м у . Е с т е с т в е н н о , р ы н о к р е а г и р у е т ц е н о й . Н а э т о м ф о н е , п р и т о м , ч т о ф а к т и ч е с к и н а 3 0 % в ы р о с л а с р е д н я я ц е н а н о м е р а з а н о ч ь , д о 1 1 , 5 т ы с . р у б . , м ы в и д и м , ч т о п р и р о с т н о м е р н о г о ф о н д а п о к а ч е с т в е н н ы м г о с т и н и ц а м в г о р о д е с о с т а в и л 3 , 7 % – 7 7 8 н о м е р о в , ф а к т и ч е с к и , э т о п р о и з о ш л о з а с ч е т в в о д а в I V к в а р т а л е г о д а » , – с к а з а л а Смирнова.

Она отметила, что новое предложение растет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.