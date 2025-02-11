Активный отдых — главный тренд технологичных и IT компаний: как прошел юбилейный Розафест х СБП 2025

С 25 января по 2 февраля на горном курорте «Роза Хутор» прошел десятый спортивно-музыкальный фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП. Фестиваль собрал 15 000 поклонников активного отдыха со всей России, среди которых были преимущественно сотрудники технологических и IT-компаний, маркетологи, специалисты по рекламе, топ-менеджмент известных мировых и российских брендов, а также титулованные спортсмены, известные музыканты и другая аудитория, следящая за трендами в отдыхе.

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РОЗАФЕСТ х СБП 2025 запомнился ярким солнцем, большим числом соревнований для любителей и корпоративных команд, эффектными выступлениями PRO спортсменов, нестандартными нетворкинг-сессиями, ламповыми концертами и многим другим. Рассказываем о том, как все было!

Спортивные активности

© Пресс-служба

Гостей РОЗАФЕСТ x СБП ждала насыщенная спортивная программа: 5 спортивных соревнований, любительский даунхилл-спуск и чемпионат Краснодарского края по параллельному слалому для профессионалов. Самой зрелищной спорт-активацией стал сноупарк для любителей и профессионалов. Участники были награждены общим призовым фондом более 800 000 рублей.

Вместе с титульным партнёром фестиваля — Системой быстрых платежей (СБП) была выпущена капсульная коллекция юбилейного мерча, проведена серия бесплатных мастер-классов Академии спорта СБП по 5 дисциплинам, а это целых 10 теоретических и 32 практических воркшопов про особенности карвинга, фан-кросса, джиббинга, прыжков с трамплина, флэт-трюков и фрирайда.

Всем гостям курорта была доступна специально разработанная слалом-трасса СБП, где можно было потренировать свои навыки в компании профессиональных спортсменов. Всего состоялось более 2 500 заездов. Но даже те, кто не принимал участие в спортивной программе, могли получить скидки и бонусы по всему курорту при оплате через Систему быстрых платежей!

Для истинных покорителей заснеженных вершин партнер Avito Team организовал массовый спуск на рассвете. На мероприятие собралось более 300 близких по духу людей, которые отважились на ранний подъем, а на утренней точке сбора всех ждал приятный сюрприз — горячий напиток из коллаборации Avito Team x Surf Coffee и аппетитный круассан.

Для участия в соревнованиях можно было взять снаряжение бесплатно — в самой большой в России тест-зоне от модной сети магазинов Траектория или воспользоваться бесплатным ски-сервисом от Спортмастер PRO.

Музыкальная программа

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Фестиваль представил 2 сцены и 3 музыкальных поп-ап спота. В этом году фестиваль запомнился не только концертами хедлайнеров Минаевой, DJ Cherocky, Lavblast, Turbosh и Aum Raa, но и в общей сложности 70 выступлениями в разных уникальных локациях, квартирниками с поющими блогерами-миллионниками — всего состоялось целых 100 часов музыки в разных форматах.

На веранде ресторана «Груша» в самом сердце горной деревни гостей ждали живые выступления и диджей-сеты под открытым небом. На апре-ски были замечены блогеры-миллионники Мария Миногарова, Дмитрий Крикун, Алана Мамаева и Соня Солдатова и многие другие селебрити.

Нетворкинг от Avito Team

© Пресс-служба

Avito Team впервые стал генеральным партнером зимнего фестиваля РОЗАФЕСТ х СБП. В рамках фестиваля команда бренда создала уникальный арт-объект, воссоздающий северное сияние в горах Роза Хутор, который стал символом технологических возможностей компании и стал отражением ценности бренда — «вместе мы можем больше».

Специально к фестивалю Avito узнали, каким зимним спортом занимаются айтишники. Опрос показал, что работники айти-индустрии чаще выбирают горные лыжи, чем сноуборд — этот вид активного отдыха предпочитают 39% опрошенных, тогда как на сноуборде катаются 34%. Представители IT-индустрии демонстрируют более активный подход к зимнему досугу: 37% предпочитают комбинировать активный и спокойный отдых, а 12% выбирают исключительно активный спорт, что превышает общероссийский показатель в 8%. Примечательно, что только 17% айтишников не любят зиму, тогда как среди всех россиян таких 22%. Исследование стало одной из активностей компании в рамках участия в зимнем фестивале РОЗАФЕСТ х СБП.

© Пресс-служба

Помимо этого, на самом фестивале команда бренда организовала более чем 60 событий, направленных на общение, знакомства и развитие в специальной бренд-зоне Mountain Hub:

В хабе RIDE&SHINE в коллаборации с Surf Coffee было проведено 17 мероприятий, среди них нетворк-сессии с Random Coffee и пре-пати от лейбла Propaganda Machine;

PLAY HUB включил в себя зону с 35 активностями: компьютерные и настольные игры, мастер-классы и турниры по пинг-понгу, квизы и игры в мафию с профессиональными модераторами;

6 музыкальных выступлений в лобби отеля Riders Lodge среди которых музыкальный блогер Раиль Арсланов, блогер-миллионник AkStar и битбоксер Илья Орехов;

В рамках GROWTH HUB состоялось 7 лекций, паблик токов и воркшопов, среди которых лекция про космос от Владимира Сурдина, про креативность от Максима Пономарева из mads и руководителя направления репутационной системы Avito Сергея Павлина о безопасности сервиса.

Масштабный квест «Т-Банк Большая Игра»

© Пресс-служба

Во время фестиваля вновь состоялся долгожданный масштабный квест «Т-Банк Большая Игра», который стал продолжением квеста «Т-Банк Роза Квест».

В этом году участников квеста ждали 73 спортивных, креативных и интеллектуальных задания, победители получили до 500 000 рублей, а еще более 100 000 призов от 64 партнеров квеста, из них бонусные мили на карту All Airlines, билеты на матчи хоккейного клуба «Сочи», мерч от Т-Банка, промокоды на скидки в сервисах Города в мобильном приложении.

«Т-Банк Большая Игра» — это ежегодная активация от команды фестиваля, которая в этом году проходит не только в рамках РОЗАФЕСТ x СБП, но и в рамках всего сезона на курорте и также на втором главном курорте страны — в Шерегеше. Организаторы РОЗАФЕСТ x СБП активно развивают своё присутствие в Шерегеше, проводя там мероприятия, фестивали и сезонные рекламные интеграции для постоянных партнёров. Такой формат расширяет границы фестиваля, делая его доступным для ещё большего числа участников.

Мерч СБП

Вместе с титульным партнёром — Системой быстрых платежей (СБП) была создана лимитированная линейка мерча, которая останется у гостей на память о юбилейном фестивале и как символ любви к горам. Это не просто одежда — а полноценное отражение атмосферы, объединяющей спорт, музыку, стиль и комфорт. Основной цвет — глубокий черный с акцентами фирменных оттенков фестиваля: сиреневого (цвета титульного партнера СБП) и розово-желтого градиента, напоминающего о волшебных горных рассветах. В коллекцию вошли: флисовая куртка, хлопковый лонгслив, балаклава, носки, брелоки-подвесы.

Благотворительная акция с СБП

© Пресс-служба

Каждый год фестиваль поддерживает благотворительные проекты. В этом году организаторы решили помочь в борьбе с разливом мазута на побережье Черного моря. Для очистки побережья и восстановления природы фестиваль и СБП поддержали фонд «Мусора.Больше.Нет» в помощь пострадавшей в экологической катастрофе Бугазской косе, культовому споту для всех любителей летних активных видов спорта.

« З а 1 0 л е т б ы л о м н о г о е р е а л и з о в а н о , и б о л ь ш и е р е к л а м н ы е к о н т р а к т ы , я р к и е к р е а т и в н ы е б р е н д - з о н ы и с п е ц п р о е к т ы д л я б о л е е ч е м 2 0 + к р у п н е й ш и х б р е н д о в . В э т о м г о д у х о т е л о с ь о б е р н у т ь с я н а з а д , в с п о м н и т ь и с т о к и — к а к м ы с о б и р а л и у ю т н ы е л а г е р я с А л ь п а х , с и д е л и в е ч е р а м и у к о с т р а , о б с у ж д а л и и с т о р и и а к т и в н о г о д н я в г о р а х . Х о т е л о с ь у с и л и т ь э м о ц и о н а л ь н у ю с в я з ь м е ж д у о р г а н и з а т о р а м и , у ч а с т н и к а м и , п а р т н ё р а м и , п о д ч е р к н у т ь о т к р ы т о с т ь н а ш е г о к о м м ь ю н и т и . П о э т о м у в ю б и л е й н ы й г о д п о м и м о с п о р т а и в е ч е р и н о к м ы у с и л и л и б л о к и о б щ е н и я и н е т в о р к и н г а , к в а р т и н к и , н а с т о л ь н ы е , и н т е л л е к т у а л ь н ы е и г р ы и к л у б н ы е и н т е р а к т и в ы . В р е з у л ь т а т е в с е г о с т и у е х а л и с б а г а ж о м н о в ы х п о л е з н ы х з н а к о м с т в , и н а м у д а л о с ь д о н е с т и г л а в н у ю и д е ю ю б и л е я — В М Е С Т Е Н А В Ы С О Т Е » - c o - f o u n d e r и г е н е р а л ь н ы й п р о д ю с е р Р О З А Ф Е С Т Ю л и я Б р у м е л ь .

Организатор фестиваля — Spotway.ru — международная команда профессионалов событийного туризма, официальный представитель лучших курортов страны «Роза Хутор» и «Шерегеш», на протяжении 15 лет успешно организует самые крутые мероприятия в сфере экшн-спорта. Зимние спортивно-музыкальные фестивали в России и Европе, летние обучающие кэмпы по кайту и виндсерфингу по всему миру, а также сезонные рекламные активации для брендов в местах катания, активного отдыха и спорта.

РОЗАФЕСТ — лучший зимний фестиваль по версии BEMA и главный ивент на горном курорте «Роза Хутор». За 10 лет фестиваль сформировал новую философию активного отдыха для целого поколения и объединил вокруг себя близких по духу людей, партнеров и топовые индустриальные проекты.