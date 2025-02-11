Турпоток в Северную Осетию вырос в 2024 году

В Северной Осетии в прошлом году побывали более 1,6 миллиона гостей. Турпоток в регион за год увеличился почти на 11%.

« П о д а н н ы м п р о г р а м м н о г о о б е с п е ч е н и я „ С м а р т С и т и / S m a r t C i t y “ , в 2 0 2 4 г о д у р е с п у б л и к у п о с е т и л и б о л е е 1 , 6 м и л л и о н а ч е л о в е к , и з н и х 7 1 5 , 2 т ы с я ч и т у р и с т о в , э к с к у р с а н т о в б ы л о 8 9 9 , 6 т ы с я ч и ч е л о в е к . В 2 0 2 3 г о д у п о с е т и л и р е г и о н 1 , 4 м и л л и о н а ч е л о в е к , с р е д и н и х т у р и с т о в — 6 3 1 , 6 т ы с я ч и ч е л о в е к , э к с к у р с а н т о в — 8 2 5 , 1 т ы с я ч и ч е л о в е к » , — с о о б щ и л и Т А С С в п р е с с - с л у ж б е Минэкономразвития республики.

При этом только на новогодних праздниках в республике побывали порядка 70 тысяч человек.

С января по ноябрь 2024 года в отелях и других коллективных объектах размещения останавливались почти 179 тысяч человек, в санаторно-курортных организациях — около 10 тысяч человек.

Самыми популярными туристическими направлениями являются Алагирское ущелье, курорт «Цей», Горная Дигория, Даргавская котловина, Кармадонское и Куртатинское ущелья.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия вошла в число российских регионов, лидирующих по приросту числа туристов-россиян за 10 лет. С 2014 по 2023 год республика показала рост в 5,6 раза, заняв второе место после Дагестана.