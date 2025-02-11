Турпоток в Северную Осетию вырос в 2024 году

Турпоток в Северную Осетию в 2024 году вырос почти на 11%
В Северной Осетии в прошлом году побывали более 1,6 миллиона гостей. Турпоток в регион за год увеличился почти на 11%.
«По данным программного обеспечения „СмартСити/SmartCity“, в 2024 году республику посетили более 1,6 миллиона человек, из них 715,2 тысячи туристов, экскурсантов было 899,6 тысячи человек. В 2023 году посетили регион 1,4 миллиона человек, среди них туристов — 631,6 тысячи человек, экскурсантов — 825,1 тысячи человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития республики.
При этом только на новогодних праздниках в республике побывали порядка 70 тысяч человек.
С января по ноябрь 2024 года в отелях и других коллективных объектах размещения останавливались почти 179 тысяч человек, в санаторно-курортных организациях — около 10 тысяч человек.
Самыми популярными туристическими направлениями являются Алагирское ущелье, курорт «Цей», Горная Дигория, Даргавская котловина, Кармадонское и Куртатинское ущелья.
Ранее сообщалось, что Северная Осетия вошла в число российских регионов, лидирующих по приросту числа туристов-россиян за 10 лет. С 2014 по 2023 год республика показала рост в 5,6 раза, заняв второе место после Дагестана.