Какие путешествия молодежь в России считает самым интересным видом отдыха

Молодежь в РФ считает семейные путешествия наиболее интересным видом отдыха
Большинство молодых людей в России назвали семейный отдых наиболее интересным форматом путешествий, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие" (есть в распоряжении ТАСС).
Семейные поездки, то есть совместные путешествия всей семьей или с родственниками, предпочли 83% опрошенных. По мнению руководителя программы Олеси Тетериной, это свидетельствует о растущей популярности семейного отдыха, как и о важности проводить время в кругу семьи.
"Это не просто тренд, а четкое отражение потребностей и приоритетов современной молодежи, которая видит в таких поездках возможность укрепления семейных уз, получения новых впечатлений и создания общих, незабываемых воспоминаний с дорогими и близкими людьми", - отметила она.
Также 76% участников опроса заинтересованы в турах, сочетающих и общие, и индивидуальные активности. Походный туризм привлекает почти три четверти молодых людей (71%), а 96% из тех, кто уже был в походе, выразили желание повторить его. К событийным и экскурсионным видам туризма проявили интерес 75% и 73% респондентов соответственно. За последние три года 69% российской молодежи совершили хотя бы одну туристическую поездку по стране, следует из результатов опроса.
"74% опрошенных считают, что государственные программы поддержки молодежного туризма делают путешествия по России более доступными. 71% согласен с тем, что за последние три года появилось много новых направлений для поездок по регионам", - обратил внимание руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. По его словам, туристические поездки по России позволяют "воспитать настоящих патриотов, найти свое место в жизни и реализовать потенциал".
Согласно данным опроса, юг России остается самым популярным направлением среди молодежи - его выбрали для туризма 20% опрошенных. Значительным спросом также пользуются Приволжье (14%), Северный Кавказ и Сибирь (по 13%). Путешествие по Центральной России выбрали 11% опрошенных.
Онлайн-опрос проходил в конце 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. Максимальный размер статистической погрешности данных составляет не более 2,5%.