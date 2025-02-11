Какие путешествия молодежь в России считает самым интересным видом отдыха

Большинство молодых людей в России назвали семейный отдых наиболее интересным форматом путешествий, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие" (есть в распоряжении ТАСС).

Семейные поездки, то есть совместные путешествия всей семьей или с родственниками, предпочли 83% опрошенных. По мнению руководителя программы Олеси Тетериной, это свидетельствует о растущей популярности семейного отдыха, как и о важности проводить время в кругу семьи.

" Э т о н е п р о с т о т р е н д , а ч е т к о е о т р а ж е н и е п о т р е б н о с т е й и п р и о р и т е т о в с о в р е м е н н о й м о л о д е ж и , к о т о р а я в и д и т в т а к и х п о е з д к а х в о з м о ж н о с т ь у к р е п л е н и я с е м е й н ы х у з , п о л у ч е н и я н о в ы х в п е ч а т л е н и й и с о з д а н и я о б щ и х , н е з а б ы в а е м ы х в о с п о м и н а н и й с д о р о г и м и и б л и з к и м и л ю д ь м и " , - о т м е т и л а о н а .

Также 76% участников опроса заинтересованы в турах, сочетающих и общие, и индивидуальные активности. Походный туризм привлекает почти три четверти молодых людей (71%), а 96% из тех, кто уже был в походе, выразили желание повторить его. К событийным и экскурсионным видам туризма проявили интерес 75% и 73% респондентов соответственно. За последние три года 69% российской молодежи совершили хотя бы одну туристическую поездку по стране, следует из результатов опроса.

" 7 4 % о п р о ш е н н ы х с ч и т а ю т , ч т о г о с у д а р с т в е н н ы е п р о г р а м м ы п о д д е р ж к и м о л о д е ж н о г о т у р и з м а д е л а ю т п у т е ш е с т в и я п о Р о с с и и б о л е е д о с т у п н ы м и . 7 1 % с о г л а с е н с т е м , ч т о з а п о с л е д н и е т р и г о д а п о я в и л о с ь м н о г о н о в ы х н а п р а в л е н и й д л я п о е з д о к п о р е г и о н а м " , - о б р а т и л в н и м а н и е р у к о в о д и т е л ь Росмолодежи Григорий Гуров. По его словам, туристические поездки по России позволяют "воспитать настоящих патриотов, найти свое место в жизни и реализовать потенциал".

Согласно данным опроса, юг России остается самым популярным направлением среди молодежи - его выбрали для туризма 20% опрошенных. Значительным спросом также пользуются Приволжье (14%), Северный Кавказ и Сибирь (по 13%). Путешествие по Центральной России выбрали 11% опрошенных.

Онлайн-опрос проходил в конце 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. Максимальный размер статистической погрешности данных составляет не более 2,5%.