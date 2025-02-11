Что мешает развитию туризма на Камчатке

Седова: Стереотипы о дорогом отдыхе на Камчатке мешают развитию туризма
Стереотипы о том, что на Камчатке дорогой, а потому недоступный отдых мешают развитию туризма. Об этой проблеме на Камчатском инвестиционном форуме заявила исполнительный директор Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова.
Дискуссия проходила на сессии «Конкурентоспособный камчатский продукт: вчера, сегодня, завтра». По мнению Седовой, по сути неверная информация распространяется по принципу сарафанного радио: в личных разговорах и соцсети и как итог – путешественники выбирают другие направления.
«На протяжении многих лет на выставках, на переговорах мы объясняем людям, что на самом деле на Камчатку не так уж сложно приехать, и не так уж дорого, что у нас есть достаточное количество рейсов», - сказала Ирина Седова.
Она отметила, что ещё одним стереотипом является то, на полуострове можно отдыхать только летом и в начале осени. Это также не добавляет очков в конкуренции с другими туристическими регионами.
«Нужно очень серьёзное, хорошее продвижение со всех сторон Камчатки, осенней Камчатки, зимней и весенней Камчатки, потому что здесь и в этом время есть чем заняться. Зимние туры обычные, пакетные, они вообще можно сказать «релаксовые», когда не надо много ходить, туристов подвозят к подножию вулканов на снегоходах, а купание в горячих источниках под открытым небом зимой намного приятнее, чем летом в жару. К сожалению, пока об этом мало кто знает», - подчеркнула представитель туриндустрии региона.
Ирина Седова отметила, что Ассоциации туриндустрии Камчатки сейчас активно работает над тем, чтобы как можно скорее разрушить эти стереотипы и привлечь в регион новых путешественников.