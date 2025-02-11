Что мешает развитию туризма на Камчатке

Стереотипы о том, что на Камчатке дорогой, а потому недоступный отдых мешают развитию туризма. Об этой проблеме на Камчатском инвестиционном форуме заявила исполнительный директор Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова.

Дискуссия проходила на сессии «Конкурентоспособный камчатский продукт: вчера, сегодня, завтра». По мнению Седовой, по сути неверная информация распространяется по принципу сарафанного радио: в личных разговорах и соцсети и как итог – путешественники выбирают другие направления.

« Н а п р о т я ж е н и и м н о г и х л е т н а в ы с т а в к а х , н а п е р е г о в о р а х м ы о б ъ я с н я е м л ю д я м , ч т о н а с а м о м д е л е н а К а м ч а т к у н е т а к у ж с л о ж н о п р и е х а т ь , и н е т а к у ж д о р о г о , ч т о у н а с е с т ь д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о р е й с о в » , - с к а з а л а Ирина Седова.

Она отметила, что ещё одним стереотипом является то, на полуострове можно отдыхать только летом и в начале осени. Это также не добавляет очков в конкуренции с другими туристическими регионами.

« Н у ж н о о ч е н ь с е р ь ё з н о е , х о р о ш е е п р о д в и ж е н и е с о в с е х с т о р о н К а м ч а т к и , о с е н н е й К а м ч а т к и , з и м н е й и в е с е н н е й К а м ч а т к и , п о т о м у ч т о з д е с ь и в э т о м в р е м я е с т ь ч е м з а н я т ь с я . З и м н и е т у р ы о б ы ч н ы е , п а к е т н ы е , о н и в о о б щ е м о ж н о с к а з а т ь « р е л а к с о в ы е » , к о г д а н е н а д о м н о г о х о д и т ь , т у р и с т о в п о д в о з я т к п о д н о ж и ю в у л к а н о в н а с н е г о х о д а х , а к у п а н и е в г о р я ч и х и с т о ч н и к а х п о д о т к р ы т ы м н е б о м з и м о й н а м н о г о п р и я т н е е , ч е м л е т о м в ж а р у . К с о ж а л е н и ю , п о к а о б э т о м м а л о к т о з н а е т » , - п о д ч е р к н у л а п р е д с т а в и т е л ь т у р и н д у с т р и и р е г и о н а .

Ирина Седова отметила, что Ассоциации туриндустрии Камчатки сейчас активно работает над тем, чтобы как можно скорее разрушить эти стереотипы и привлечь в регион новых путешественников.