Что будет с калининградскими пляжами, пострадавшими в конце 2024 года

В ноябре 2024 года на побережье Калининградской области бушевал циклон «Мартина», который полностью размыл пляж в районе приморского города Зеленоградск. Ненастья не закончились и в январе, когда в регион пришел шторм из-за циклона «Чарли». В этот раз непогода повредила зеленоградский променад, а в городе Пионерском порушила базу летних практик университета. Теперь власти определили объемы восстановительных работ и их стоимость. Однако жители региона в соцсетях задаются вопросом: почему так дорого? Подробнее о ситуации на балтийском побережье – в материале «ФедералПресс».

Как штормы разрушили пляжи в Калининградской области

Циклон «Мартина» в Калининградской области полностью размыл зеленоградский пляж в ноябре 2024 года, рассказали «ФедералПресс» в министерстве по культуре и туризму Калининградской области. Сотрудники ГБУ КО «Балтберегозащита» установили, что, авандюна (валообразная дюна, созданная человеком на месте естественных береговых дюн. – Прим. ред.) в восточной части города не получила значительных повреждений.

« З а щ и щ е н н ы й у ч а с т о к к о р н я К у р ш с к о й к о с ы н а х о д и л с я в с т а б и л ь н о м с о с т о я н и и , п р о р ы в а а в а н д ю н ы и з а т о п л е н и я т е р р и т о р и и н е б ы л о д о п у щ е н о » , – в ы я в и л и в о р г а н и з а ц и и .

Защитные конструкции помогли сберечь местную береговую инфраструктуру. При этом песчаные пляжи после ухода ноябрьского циклона даже частично восстановились. В «Балтберегозащите» «ФедералПресс» пообещали, что «к лету пляж восстановится так же, как и в предыдущие годы».

« Н ы н е ш н и е п о в р е ж д е н и я а в а н д ю н ы н е о п а с н ы д л я п о т е н ц и а л ь н ы х п о с е т и т е л е й » , – о т м е т и л и э к с п е р т ы .

В январе в регион пришел уже следующий циклон – по имени «Чарли». Он оказался менее свирепым, отметили в министерстве по культуре и туризму.

« У с т а н о в л е н о , ч т о н а у ч а с т к а х б е р е г а , з а щ и щ е н н ы х б е р е г о у к р е п и т е л ь н ы м и с о о р у ж е н и я м и , с и т у а ц и я с т а б и л ь н а я , к о р е н н о й б е р е г и с к л о н н е з а т р о н у т ы . В н е к о т о р ы х м е с т а х с о х р а н и л с я п е с ч а н ы й п л я ж п е р е д с о о р у ж е н и я м и » , – о т ч и т ы в а ю т с я в в е д о м с т в е п о р е з у л ь т а т а м п р о в е р к и .

При этом в Зеленоградске зафиксированы незначительные повреждения променада. На незащищенных участках берега в восточной части города появились размывы авандюны, обрушились деревья.

Стихия навредила не только пляжам Зеленоградска. В районе города Пионерского шторм оставил базу летних практик БФУ имени Канта в аварийном состоянии. Также на всем протяжении размыт коренной берег по верхней бровке уступа, заявили в министерстве. Сейчас университету помогают устранить повреждения. Также ведется постоянный мониторинг берегового склона аварийного участка берега. В целях безопасности спуск к морю на данном участке закрыт.

Как будут восстанавливать калининградские пляжи

Для укрепления берега в восточной части Зеленоградска «Балтберегозащита» подготовила проектную документацию для выполнения аварийно-восстановительных работ. Протяженность их участка – 850 метров.

« К о н с т р у к ц и я б е р е г о з а щ и т н о г о с о о р у ж е н и я б у д е т п р е д с т а в л я т ь с о б о й к а м е н н у ю б е р м у ( г о р и з о н т а л ь н о е п р о с т р а н с т в о м е ж д у в е р х н и м к р а е м к а н а в ы и н и ж н и м к р а е м о т к о с а в ы е м к и и л и н е п о к р ы т а я н а с ы п ь ю ч а с т ь к о р д о н а с т е н ы ) с я д р о м и з м е ш к о в т и п а « б и г - б э г » . В н у т р и и х з а п о л н я т п е с к о м и у п о р н ы м р я д о м и з д е р е в я н н ы х с в а й » , – р а с с к а з а л и в « Б а л т б е р е г о з а щ и т е » .

Работы обойдутся в 173 млн рублей. Люди в соцсетях высказывал возмущение из-за такой цены. «Жесть, какие деньжищи. Опять привезут мешки с песочком?» – пишет одна из местных жительниц. Некоторые жители региона жалуются, что во время восстановительных работ не создадут «элементарных спусков». Недовольны они и тем, что на побережье нет базы отдыха для детей.

В министерстве по культуре и туризму заявили, что «стоимость строительства определена на основании сметной документации, прошедшей проверку в органе государственной экспертизы. Срок выполнения работ по контракту – с апреля 2025-го по март 2026 года.