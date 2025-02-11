Что будет с калининградскими пляжами, пострадавшими в конце 2024 года

Пропесочило: что будет с калининградскими пляжами, пострадавшими от штормов в конце 2024 года
В ноябре 2024 года на побережье Калининградской области бушевал циклон «Мартина», который полностью размыл пляж в районе приморского города Зеленоградск. Ненастья не закончились и в январе, когда в регион пришел шторм из-за циклона «Чарли». В этот раз непогода повредила зеленоградский променад, а в городе Пионерском порушила базу летних практик университета. Теперь власти определили объемы восстановительных работ и их стоимость. Однако жители региона в соцсетях задаются вопросом: почему так дорого? Подробнее о ситуации на балтийском побережье – в материале «ФедералПресс».
Как штормы разрушили пляжи в Калининградской области
Циклон «Мартина» в Калининградской области полностью размыл зеленоградский пляж в ноябре 2024 года, рассказали «ФедералПресс» в министерстве по культуре и туризму Калининградской области. Сотрудники ГБУ КО «Балтберегозащита» установили, что, авандюна (валообразная дюна, созданная человеком на месте естественных береговых дюн. – Прим. ред.) в восточной части города не получила значительных повреждений.
«Защищенный участок корня Куршской косы находился в стабильном состоянии, прорыва авандюны и затопления территории не было допущено», – выявили в организации.
Защитные конструкции помогли сберечь местную береговую инфраструктуру. При этом песчаные пляжи после ухода ноябрьского циклона даже частично восстановились. В «Балтберегозащите» «ФедералПресс» пообещали, что «к лету пляж восстановится так же, как и в предыдущие годы».
«Нынешние повреждения авандюны не опасны для потенциальных посетителей», – отметили эксперты.
В январе в регион пришел уже следующий циклон – по имени «Чарли». Он оказался менее свирепым, отметили в министерстве по культуре и туризму.
«Установлено, что на участках берега, защищенных берегоукрепительными сооружениями, ситуация стабильная, коренной берег и склон не затронуты. В некоторых местах сохранился песчаный пляж перед сооружениями», – отчитываются в ведомстве по результатам проверки.
При этом в Зеленоградске зафиксированы незначительные повреждения променада. На незащищенных участках берега в восточной части города появились размывы авандюны, обрушились деревья.
Стихия навредила не только пляжам Зеленоградска. В районе города Пионерского шторм оставил базу летних практик БФУ имени Канта в аварийном состоянии. Также на всем протяжении размыт коренной берег по верхней бровке уступа, заявили в министерстве. Сейчас университету помогают устранить повреждения. Также ведется постоянный мониторинг берегового склона аварийного участка берега. В целях безопасности спуск к морю на данном участке закрыт.
Как будут восстанавливать калининградские пляжи
Для укрепления берега в восточной части Зеленоградска «Балтберегозащита» подготовила проектную документацию для выполнения аварийно-восстановительных работ. Протяженность их участка – 850 метров.
«Конструкция берегозащитного сооружения будет представлять собой каменную берму (горизонтальное пространство между верхним краем канавы и нижним краем откоса выемки или не покрытая насыпью часть кордона стены) с ядром из мешков типа «биг-бэг». Внутри их заполнят песком и упорным рядом из деревянных свай», – рассказали в «Балтберегозащите».
Работы обойдутся в 173 млн рублей. Люди в соцсетях высказывал возмущение из-за такой цены. «Жесть, какие деньжищи. Опять привезут мешки с песочком?» – пишет одна из местных жительниц. Некоторые жители региона жалуются, что во время восстановительных работ не создадут «элементарных спусков». Недовольны они и тем, что на побережье нет базы отдыха для детей.
В министерстве по культуре и туризму заявили, что «стоимость строительства определена на основании сметной документации, прошедшей проверку в органе государственной экспертизы. Срок выполнения работ по контракту – с апреля 2025-го по март 2026 года.
«Повреждения и восстановительные работы не отразятся на туристическом потоке предстоящего туристического сезона 2025 года», – подчеркнули в ведомстве.