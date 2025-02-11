Когда рассмотрят законопроект о невозвратных тарифах для гостиниц

Правительство России планирует узаконить невозвратные тарифы для гостиниц. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в марте этого года, сообщает газета "Известия".

Отели смогут предоставлять гостям разные виды бронирования, в том числе более дешевые невозвратные. Таким образом, туристы смогут выбирать проживание в гостиницах по более низким ценам, чем по возвратным тарифам. Это позволит бизнесу тщательнее планировать свою деятельность, подчеркивается в законопроекте.

Минэкономразвития стало главным автором проекта. В ведомстве подтвердили, что документ уже готовят к первому чтению. Государственно-правовое управление президента рассмотрело законопроект и не высказало никаких концептуальных замечаний.

" Т а к о й п о д х о д п о з в о л и т с э к о н о м и т ь н а с т о и м о с т и р а з м е щ е н и я , е с л и п о е з д к а т о ч н о с о с т о и т с я , л и б о з а б р о н и р о в а т ь н о м е р п о б о л е е в ы с о к о й ц е н е , н о п о н и м а т ь , ч т о б р о н и р о в а н и е м о ж н о о т м е н и т ь . П р а в а т у р и с т о в , к о т о р ы е в ы б р а л и н е в о з в р а т н ы й т а р и ф , з а щ и щ е н ы , е с л и п о е з д к а о т м е н я е т с я и з - з а ф о р с - м а ж о р н ы х о б с т о я т е л ь с т в , т о с р е д с т в а в о з в р а щ а ю т " , – о б ъ я с н и л и в Минэкономразвития.

В ведомстве рассказали, что на сегодня туристы зачастую бронируют сразу несколько гостиниц, а затем выбирают более удобный вариант, при этом не уведомляя другие отели об отмене. Невозвратные тарифы позволят гостиничному бизнесу увеличить загрузку и рентабельность отелей.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают закон о социальном туризме, который будет направлен на развитие спецмаршрутов, инфраструктуры и создание номеров в отелях для семей с детьми. В проработке закона задействованы кабмин, Минтранс, Минэкономразвития, Росстандарт и региональные органы власти.

Кроме того, в Госдуме приняли законопроект об обязательной классификации объектов туристической сферы. Новые положения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".