Стало известно, туристы из каких стран чаще приезжали в Москву

Больше всего туристов из стран дальнего зарубежья за 9 месяцев прошлого года приезжали в Москву из Китая, Индии, Турции, Ирана и ОАЭ, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.
"В топ стран по числу туристов в порядке убывания входят Китай, Индия, Турция, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Вьетнам и другие. Бессменным лидером остается Китай, который с 2013 года занимает первую строчку, уступив лидерство Индии лишь в период пандемии", - сказал Козлов.
Однако, отметил он, за последнее время виден активный рост интереса других стран для международного туризма в Москву.
Козлов пояснил, что значительный рост демонстрирует поток из ОАЭ, до пандемии эта страна отсутствовала в топ-20, а по итогам 9 месяцев 2024 года занимает пятую строчку рейтинга. По сравнению с допандемийным периодом количество туристов из ОАЭ выросло в два раза. В список вошли также Саудовская Аравия с ростом в 7,7 раза, Кувейт, поток откуда вырос в 10 раз, и Катар, показавший увеличение в 3 раза.
Москва активно укрепляет отношения со странами Ближнего Востока в сфере туризма. 11 февраля завершается бизнес-турне представителей Мостуризма в четыре страны: Кувейт, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Участники представили туристический потенциал столицы, а также установили новые деловые контакты с местным турбизнесом и профильными ведомствами.
Всего на страны Ближнего Востока приходится 29% всех международных поездок из стран дальнего зарубежья. У туристов из этого региона средний чек обычно выше, чем у гостей из других стран. Кроме того, по статистике гости из Ближнего Востока чаще всего выбирают 5 и 4-звездочные отели для своего размещения в российской столице.
Как меняется качественный портрет туристов
В пресс-службе Мостуризма рассказали ТАСС, что в целом сегодня наблюдается изменение поведения путешественников из Китая, стран Ближнего Востока, а также среди деловых туристов. Среди наиболее важных показателей: средний чек, количество дней пребывания, возвратность, готовность рекомендовать Москву своим друзьям. Но складываются эти показатели из более эмоциональных составляющих, таких как уровень удовлетворенности, общие впечатления от поездки и опыт пребывания.
Как сообщила ТАСС начальник управления программно-целевого планирования Мостуризма Ольга Нечаева, процесс качественного перехода в структуре турпотока связан с усилиями, которые прилагает Москва к формированию образа всесезонного города-курорта.
"Особую роль здесь играет программа городских событий. Сегодня в мире развивается тренд на глубокий интерес к местной аутентичной культуре, и Москва реагирует на него в полной мере. Такие фестивали, как, например, "Усадьбы Москвы" или "Московское чаепитие" помогают массово распространять знания о ценностях и традициях столицы среди туристов," - сказала она.
При этом эксперт подчеркнула, что в городе регулярно проводятся и мероприятия, которые знакомят гостей с культурным контекстом других стран. По ее словам, такие фестивали, как "Китайский Новый год" или Дни культуры ОАЭ транслируют широкой аудитории туристов из дальнего зарубежья открытость и дружелюбность российской столицы.
Например, китайский студент Ли Вэнь рассказал ТАСС, что фестиваль китайского Нового года в Москве произвел на него большое впечатление.
"Мне очень понравилось это мероприятие - витрины с пандами, китайские гирлянды из фонариков, все очень милое. Интересные мастер-классы, на которых можно познакомиться с многовековой историей и культурой Китая. Была проделана огромная работа", - сказал он.
С ним согласен и китайский журналист и основатель платформы и первого подкаста о жизни в России на китайском языке "Серый мокко" Фан Фэй.
"Мы очень рады, что в Москве стали отмечать китайский Новый год с таким размахом. Можно, не уезжая из России домой, почувствовать китайскую новогоднюю атмосферу, я обожаю разные фестивали в Москве", - признался он.
Он вспомнил конкурс "Московская а Cappella", в котором участвовали китайские коллективы.
"Мы тогда делали расписание их выступлений, китайцы из Москвы могли прийти и поддержать своих ребят", - сказал Фан Фэй.
Зампредседателя столичного комитета по туризму Булат Нурмуханов сообщил ТАСС, что индивидуальные путешественники из Китая вносят значительный вклад в экономику города - средний чек таких поездок в 4-6 раз больше по сравнению с сегментом групповых безвизовых поездок. Несмотря на то, что общий турпоток гостей из Китая восстановился только на 46%, сектор индивидуальных путешественников восстановился уже на 80% к аналогичному периоду 2019 г. Помимо широкого празднования китайского Нового года, китайцев привлекают и другие городские фестивали, также они увлекаются советской архитектурой и осматривают традиционные исторические достопримечательности.
"В рекордном по турпотоку для Москвы 2019 году число гостей из Китая составляло 726 тыс. за 9 первых месяцев года. Однако чуть более половины из них посещали город в рамках безвизовых групповых поездок. Доля индивидуальных путешественников составляла 48%. Сегодня эта картина существенно изменилась: за 9 месяцев 2024 года Москву посетило 335 тыс. туристов из Китая, при этом 83% или 278 тыс. составляют именно индивидуальные путешественники", - подчеркнул он
Деловые туристы
В пресс-службе Мостуризма отметили, что сегодня каждый пятый турист приезжает в Москву с деловыми целями. Среди группы стран дальнего зарубежья этот показатель еще выше - 25%. Сегмент MICE-туризма не только восстановился после пандемии, но и превзошел показатели 2019 года. К 2030 году именно это направление может привлечь в Москву уже 8 млн гостей.
Бизнес-путешественники не ограничиваются только одной целью, сочетание деловой и культурной программы - один из главных трендов современного туризма. Форумы и бизнес-тренинги все чаще проводят на необычных площадках, например, в музеях и исторических усадьбах. Дальнейшее желание лучше познакомиться с культурным контекстом места прибывания подталкивает 40% бизнес-туристов посетить город повторно уже в личных целях. Средний чек делового туриста в Москве обычно в 1,5-2 раза превышает траты обычных путешественников.