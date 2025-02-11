Стало известно, туристы из каких стран чаще приезжали в Москву

Больше всего туристов из стран дальнего зарубежья за 9 месяцев прошлого года приезжали в Москву из Китая, Индии, Турции, Ирана и ОАЭ, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

" В т о п с т р а н п о ч и с л у т у р и с т о в в п о р я д к е у б ы в а н и я в х о д я т К и т а й , И н д и я , Т у р ц и я , И р а н , О А Э , С а у д о в с к а я А р а в и я и В ь е т н а м и д р у г и е . Б е с с м е н н ы м л и д е р о м о с т а е т с я К и т а й , к о т о р ы й с 2 0 1 3 г о д а з а н и м а е т п е р в у ю с т р о ч к у , у с т у п и в л и д е р с т в о И н д и и л и ш ь в п е р и о д п а н д е м и и " , - с к а з а л Козлов.

Однако, отметил он, за последнее время виден активный рост интереса других стран для международного туризма в Москву.

Козлов пояснил, что значительный рост демонстрирует поток из ОАЭ, до пандемии эта страна отсутствовала в топ-20, а по итогам 9 месяцев 2024 года занимает пятую строчку рейтинга. По сравнению с допандемийным периодом количество туристов из ОАЭ выросло в два раза. В список вошли также Саудовская Аравия с ростом в 7,7 раза, Кувейт, поток откуда вырос в 10 раз, и Катар, показавший увеличение в 3 раза.

Москва активно укрепляет отношения со странами Ближнего Востока в сфере туризма. 11 февраля завершается бизнес-турне представителей Мостуризма в четыре страны: Кувейт, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Участники представили туристический потенциал столицы, а также установили новые деловые контакты с местным турбизнесом и профильными ведомствами.

Всего на страны Ближнего Востока приходится 29% всех международных поездок из стран дальнего зарубежья. У туристов из этого региона средний чек обычно выше, чем у гостей из других стран. Кроме того, по статистике гости из Ближнего Востока чаще всего выбирают 5 и 4-звездочные отели для своего размещения в российской столице.

Как меняется качественный портрет туристов

В пресс-службе Мостуризма рассказали ТАСС, что в целом сегодня наблюдается изменение поведения путешественников из Китая, стран Ближнего Востока, а также среди деловых туристов. Среди наиболее важных показателей: средний чек, количество дней пребывания, возвратность, готовность рекомендовать Москву своим друзьям. Но складываются эти показатели из более эмоциональных составляющих, таких как уровень удовлетворенности, общие впечатления от поездки и опыт пребывания.

Как сообщила ТАСС начальник управления программно-целевого планирования Мостуризма Ольга Нечаева, процесс качественного перехода в структуре турпотока связан с усилиями, которые прилагает Москва к формированию образа всесезонного города-курорта.

" О с о б у ю р о л ь з д е с ь и г р а е т п р о г р а м м а г о р о д с к и х с о б ы т и й . С е г о д н я в м и р е р а з в и в а е т с я т р е н д н а г л у б о к и й и н т е р е с к м е с т н о й а у т е н т и ч н о й к у л ь т у р е , и М о с к в а р е а г и р у е т н а н е г о в п о л н о й м е р е . Т а к и е ф е с т и в а л и , к а к , н а п р и м е р , " У с а д ь б ы М о с к в ы " и л и " М о с к о в с к о е ч а е п и т и е " п о м о г а ю т м а с с о в о р а с п р о с т р а н я т ь з н а н и я о ц е н н о с т я х и т р а д и ц и я х с т о л и ц ы с р е д и т у р и с т о в , " - с к а з а л а о н а .

При этом эксперт подчеркнула, что в городе регулярно проводятся и мероприятия, которые знакомят гостей с культурным контекстом других стран. По ее словам, такие фестивали, как "Китайский Новый год" или Дни культуры ОАЭ транслируют широкой аудитории туристов из дальнего зарубежья открытость и дружелюбность российской столицы.

Например, китайский студент Ли Вэнь рассказал ТАСС, что фестиваль китайского Нового года в Москве произвел на него большое впечатление.

" М н е о ч е н ь п о н р а в и л о с ь э т о м е р о п р и я т и е - в и т р и н ы с п а н д а м и , к и т а й с к и е г и р л я н д ы и з ф о н а р и к о в , в с е о ч е н ь м и л о е . И н т е р е с н ы е м а с т е р - к л а с с ы , н а к о т о р ы х м о ж н о п о з н а к о м и т ь с я с м н о г о в е к о в о й и с т о р и е й и к у л ь т у р о й К и т а я . Б ы л а п р о д е л а н а о г р о м н а я р а б о т а " , - с к а з а л о н .

С ним согласен и китайский журналист и основатель платформы и первого подкаста о жизни в России на китайском языке "Серый мокко" Фан Фэй.

" М ы о ч е н ь р а д ы , ч т о в М о с к в е с т а л и о т м е ч а т ь к и т а й с к и й Н о в ы й г о д с т а к и м р а з м а х о м . М о ж н о , н е у е з ж а я и з Р о с с и и д о м о й , п о ч у в с т в о в а т ь к и т а й с к у ю н о в о г о д н ю ю а т м о с ф е р у , я о б о ж а ю р а з н ы е ф е с т и в а л и в М о с к в е " , - п р и з н а л с я о н .

Он вспомнил конкурс "Московская а Cappella", в котором участвовали китайские коллективы.

" М ы т о г д а д е л а л и р а с п и с а н и е и х в ы с т у п л е н и й , к и т а й ц ы и з М о с к в ы м о г л и п р и й т и и п о д д е р ж а т ь с в о и х р е б я т " , - с к а з а л Ф а н Ф э й .

Зампредседателя столичного комитета по туризму Булат Нурмуханов сообщил ТАСС, что индивидуальные путешественники из Китая вносят значительный вклад в экономику города - средний чек таких поездок в 4-6 раз больше по сравнению с сегментом групповых безвизовых поездок. Несмотря на то, что общий турпоток гостей из Китая восстановился только на 46%, сектор индивидуальных путешественников восстановился уже на 80% к аналогичному периоду 2019 г. Помимо широкого празднования китайского Нового года, китайцев привлекают и другие городские фестивали, также они увлекаются советской архитектурой и осматривают традиционные исторические достопримечательности.

" В р е к о р д н о м п о т у р п о т о к у д л я М о с к в ы 2 0 1 9 г о д у ч и с л о г о с т е й и з К и т а я с о с т а в л я л о 7 2 6 т ы с . з а 9 п е р в ы х м е с я ц е в г о д а . О д н а к о ч у т ь б о л е е п о л о в и н ы и з н и х п о с е щ а л и г о р о д в р а м к а х б е з в и з о в ы х г р у п п о в ы х п о е з д о к . Д о л я и н д и в и д у а л ь н ы х п у т е ш е с т в е н н и к о в с о с т а в л я л а 4 8 % . С е г о д н я э т а к а р т и н а с у щ е с т в е н н о и з м е н и л а с ь : з а 9 м е с я ц е в 2 0 2 4 г о д а М о с к в у п о с е т и л о 3 3 5 т ы с . т у р и с т о в и з К и т а я , п р и э т о м 8 3 % и л и 2 7 8 т ы с . с о с т а в л я ю т и м е н н о и н д и в и д у а л ь н ы е п у т е ш е с т в е н н и к и " , - п о д ч е р к н у л о н

Деловые туристы

В пресс-службе Мостуризма отметили, что сегодня каждый пятый турист приезжает в Москву с деловыми целями. Среди группы стран дальнего зарубежья этот показатель еще выше - 25%. Сегмент MICE-туризма не только восстановился после пандемии, но и превзошел показатели 2019 года. К 2030 году именно это направление может привлечь в Москву уже 8 млн гостей.

Бизнес-путешественники не ограничиваются только одной целью, сочетание деловой и культурной программы - один из главных трендов современного туризма. Форумы и бизнес-тренинги все чаще проводят на необычных площадках, например, в музеях и исторических усадьбах. Дальнейшее желание лучше познакомиться с культурным контекстом места прибывания подталкивает 40% бизнес-туристов посетить город повторно уже в личных целях. Средний чек делового туриста в Москве обычно в 1,5-2 раза превышает траты обычных путешественников.