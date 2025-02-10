День всех влюбленных: есть ли свободные отели в Подмосковье

За 4 дня до 14 февраля мы проверили, есть ли еще возможность забронировать свободные номера в Подмосковье на даты с ближайшей пятницы по воскресенье у пар, собирающихся провести День влюбленных в загородных отелях.

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Рассматривали востребованные гостиничные комплексы категории 4* с развитой инфраструктурой – обширными территориями, подогреваемыми бассейнами, спа-центрами и т. д.

Как выяснилось, несмотря на то что до интересующих нас дат (с 14 по 16 февраля) остаются считаные дни, выбор доступных для бронирования вариантов довольно обширен. Мест не оказалось в популярных Country Resort 4* (Вербилки, 80 км от Москвы), а также в комплексе «Солнечный Park Hotel & Spa» (75-й км Ленинградского шоссе). А вот, например, в Foresta Festival Park 4* (Чеховский район) предлагаются и номера стандарт по цене 56,7 тыс. на двоих за 2 ночи и улучшенные – 67,2 тыс. руб., отдых по системе «все включено».

Забронировать 2 ночи с 14 по 16 февраля вполне реально и в парк-отеле «Звенигород» 4*. Здесь доступны четыре типа номеров: стандарт, семейный, джуниор сьют и апартаменты. Стоимость на «все включено» – от 50,7 тыс. руб.

А за 72,8 тыс. руб. можно остановиться в LES Art Resort 4* (70-й км Минского шоссе). Правда, в этом востребованном отеле на даты с 14 по 16 февраля остался только один вариант двухместных номеров по цене 72,8 тыс. руб., включены завтраки, обеды и ужины.

Как правило, популярные гостиничные комплексы Подмосковья приходится бронировать заранее. Как минимум за 2–3 недели, если речь идет о заезде на выходные, тем более на праздники. Но, как видим, сейчас ажиотажа вокруг загородного отдыха не наблюдается. Скорее всего, причина в необычной, бесснежной зиме. Ведь, отправляясь на природу, туристы чаще всего рассчитывают на зимние развлечения, а возможности для них в этом году по погодным условиям крайне ограничены.