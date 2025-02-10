Глава Ямала проверил подготовку к открытию мерзлотника в Салехарде

Глава Ямала Дмитрий Артюхов посетил мерзлотник под Обдорским острогом в Салехарде, чтобы проверить, как объект готовят к открытию для посещения туристами.

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« П о д О б д о р с к и м о с т р о г о м в о с с т а н а в л и в а е м м е р з л о т н и к — н а ш у и с т о р и ч е с к у ю д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т ь . С т р о и т е л и г о т о в я т т о н н е л ь , с о е д и н я ю щ и й ю ж н ы й и с е в е р н ы й в х о д ы » , — ц и т и р у е т г у б е р н а т о р а URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

Артюхов также отметил, что состоялось обсуждение дизайн-проекта оформления, и пообещал, что экскурсии в мерзлотник станут незабываемыми.

Ранее исследовательский проект «Рейтинг событийного потенциала регионов России» из Санкт-Петербурга стал обладателем премии правительства Российской Федерации в области туризма за 2024 год в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».