Глава Ямала проверил подготовку к открытию мерзлотника в Салехарде

Глава Ямала Артюхов проверил подготовку к открытию мерзлотника в Салехарде
Глава Ямала Дмитрий Артюхов посетил мерзлотник под Обдорским острогом в Салехарде, чтобы проверить, как объект готовят к открытию для посещения туристами.
«Под Обдорским острогом восстанавливаем мерзлотник — нашу историческую достопримечательность. Строители готовят тоннель, соединяющий южный и северный входы», — цитирует губернатора URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.
Артюхов также отметил, что состоялось обсуждение дизайн-проекта оформления, и пообещал, что экскурсии в мерзлотник станут незабываемыми.
Ранее исследовательский проект «Рейтинг событийного потенциала регионов России» из Санкт-Петербурга стал обладателем премии правительства Российской Федерации в области туризма за 2024 год в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».