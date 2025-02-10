Мэрия сообщила, будет ли готова Анапа к началу курортного сезона

43 километра пляжей, которые пострадали от выброса мазута, приведут в нормативное состояние к курортному сезону. Работы по их восстановлению обсудили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и мэр Анапы Василий Швец, сообщает Оперштаб края со ссылкой на Telegram-канал министерства.

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В 2026 году в этих местах произведут работы по улучшение инженерного состояния инфраструктуры. Мэрия Анапы приступает к разработке проектно-сметной документации, чтобы начать работы в межсезонье.

Также Александр Козлов посетил площадку временного хранения собранного с пляжей песка в хуторе Воскресенском. Здесь он проходит очистку с помощью установки "Грохот".

« З а м а з у ч е н н ы й п е с о к , к о т о р ы й с е й ч а с н а х о д и т с я н а п л о щ а д к е , д о л ж е н б ы т ь в ы в е з е н н а у т и л и з а ц и ю д о к о н ц а м а р т а » , — с о о б щ и л Александр Козлов.

Дальнейшая его утилизация пройдет на двух специализированных площадках, которые уже определены. Они имеют все необходимые лицензии и разрешения на работу с отходами III-IV класса опасности.

Как ранее писала "РГ", сегодня, 10 февраля, новые очаги загрязнений мазутом обнаружены на 14 участках проведения очистных работ на Черноморском побережье. Для очистки береговой линии от мелких фракций нефтепродуктов осуществляется постоянный сбор загрязненного грунта и его просеивание на побережье.

Власти власти намерены восстановить пляжи Анапы. Для этого предлагается привезти около 840 тысяч кубометров песка, который по составу близок к черноморскому.