Составлен топ-10 городов для романтического отдыха

Калининград попал в десятку самых популярных направлений для романтического отдыха в феврале. Об этом сообщают аналитики сервиса ТВИЛ.

© РИА Новости

Калининград занял седьмое место в рейтинге, уступив Красной Поляне, Казани и Краснодару. Средняя стоимость проживания составила 3 тысячи рублей за ночь. А продолжительность поездки — 4 ночи.

На первом месте оказалась Москва с 15% бронирований парами, на втором Санкт-Петербург (13%), а на третьем — Сочи (8%). На последних позициях Ялта, Архыз и Домбай (Карачаево-Черкесия).

Ещё больше интересных новостей читайте в нашем Telegram-канале.