Турэксперты назвали самые теплые уголки России в феврале

Российским путешественникам назвали самые теплые уголки страны в феврале — в их числе оказались Калининград и Владикавказ. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Эксперты отметили, что средняя февральская температура в Калининграде обычно держится на несколько градусов выше нуля. Там можно посетить старинные замки за городом и съездить на Куршскую косу, а также выпить кофе в Рыбацкой деревне. Во Владикавказе же туристов ждут осетинское гостеприимство и горячие пироги, объяснили авторы исследования.

« П о г о д а в ф е в р а л е в о В л а д и к а в к а з е с о л н е ч н а я , т е м п е р а т у р а п о д н и м а е т с я н а н е с к о л ь к о г р а д у с о в в ы ш е н у л я » , — у к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Также в списке направлений, где можно погреться в последний месяц зимы, оказались Краснодар, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года стоимость авиабилетов из Новосибирска в крупнейшие аэропорты России будет самой высокой по сравнению с ценами на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минвод. Отмечается, что дешевле 10 тысяч из Новосибирска можно слетать только в Москву и в Санкт-Петербург, но уже без багажа.