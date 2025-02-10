Туроператоры назвали самые популярные отели Крыма летом 2025 года

Редакция TourDom.ru предложила туроператорам назвать отели Крыма, которые их клиенты чаще всего выбирают по акциям раннего бронирования на лето-2025.

« Т у р и с т о в и н т е р е с у ю т г о с т и н и ц ы с р а з в и т о й и н ф р а с т р у к т у р о й , а т а к ж е т и х и е у ю т н ы е д л я с е м е й н о г о о т д ы х а , с п р о с о м п о л ь з у ю т с я и с а н а т о р и и с р а з н ы м и п р о ф и л я м и » , – о т м е т и л и в к о м п а н и и Б и б л и о - Г л о б у с .

В туроператоре «Алеан» наблюдают рост интереса к отелям, работающим на «все включено», 5* гостиницам и к отдыху на Азовском побережье.

После рекомендации официального представителя МИД России Марии Захаровой присмотреться к внутреннему туризму и посетить Торжок в Тверской области наши читатели делятся отзывами.

В топе продаж сразу у четырех компаний – Библио-Глобуса, «Алеана», «Мультитур», Fun&Sun – оказался крупный комплекс «Ялта-Интурист» 4*, расположенный в Массандровском парке, в 200 м от пляжа. На территории несколько бассейнов, один из них 50-метровый.

Palmira Palace Resort & Spa 5* в Ялте пользуется спросом в Библио-Глобусе и Fun&Sun. Отель с собственным пляжем находится на южном берегу Крыма. Пансионат «Морской» 3* в Семидворье входит в топ продаж в «Алеане» и Библио-Глобусе. Гости отдыхают на берегу моря в можжевеловой роще, пляж у отеля песчано-галечный. Санаторий «Ай-Петри» также популярен сразу в двух компаниях – в «Алеане» и в «Мультитур».

Кроме этих топовых отелей, в Библио-Глобусе туристы бронируют премиум-комплекс Mriya Resort & Spa 5* в Ялте. Востребованные «пятерки» – Aquamarine Resort & Spa и More Spa & Resort. В сегменте 4* выбирают Ribera Resort & Spa в Евпатории, дайвинг-центр «Белый Грифон» в Коктебеле. Среди хитов – спа-отель «Ливадийский» 3*, санаторий «Пушкино» 3*, «Зеленый мыс» 2*, «Ай-Тодор-Юг» 2*.

В компании Fun&Sun в список наиболее популярных 5* отелей входят Mriya Resort & Spa, Riviera Sunrise Resort & Spa. В сегменте 4* востребованы Ribera Resort & Spa в Евпатории и санаторий «Форос». Из 3* отелей клиенты туроператора чаще выбирают «Русалму» в Алуште, оздоровительный комплекс «Судак», гостиницу «Вилла Олива-Арт» в поселке Утес.

В «Алеане» чаще всего заказывают номера в отеле «Рассветы Закаты» 4* в Бахчисарайском районе. Гостиница работает на «ультра все включено», на территории несколько бассейнов и аквапарк. В топе по бронированиям на лето-2025 санатории «Ай-Петри» 3* и «Дюльбер» 3*, отели «Царь Евпатор» 3* и «Империя» 3*. Популярна гостиница «Таврида мыс Лукулл» 2*, предлагающая обслуживание «все включено».

В туроператоре «Мультитур» туристы чаще выбирают 3* отели «Ателика Карасан» в поселке Партенит, «Атлантик» в Феодосии. Из 2* популярны гостиницы сети «Ателика Горизонт» в Алуште и Судаке, а также ТОК им. Мокроусова.

Приводим цены на размещение в наиболее популярных отелях на 8 дней (7 ночей) с 7 июня на двоих взрослых. Объекты размещения расположены в порядке возрастания цен.

«Зеленый мыс» 2* – 22 тыс. руб. без питания,

«Атлантик» 3* – 33 тыс. руб. без питания,

«Таврида мыс Лукулл» 2* – 42 тыс. руб., «все включено»,

«Морской» 3*, пансионат – 45 тыс. руб. с завтраками,

«Ай-Петри» 3*, санаторий – 60 тыс. руб., с 3-разовым питанием,

«Ливадийский» 4* – 65 тыс. руб. с завтраками,

«Форос» 4*, санаторий – 73 тыс. руб. с завтраками,

«Дюльбер» 3*, санаторий – 80 тыс. руб. с 3-разовым питанием,

«Ялта-Интурист» 4* – 80 тыс. руб. с завтраками,

Ribera Resort & Spa – 90 тыс. руб. с завтраками,

«Рассветы закаты», 4* – 100 тыс. руб., «ультра все включено»,

Palmira Palace Resort & Spa 5* – 120 тыс. руб. с завтраками,

Mriya Resort & Spa 5*, номер делюкс – 215 тыс. руб. с завтраками.

Таким образом, недельный отдых в Крыму в популярной гостинице 3* обойдется в июне в 45 тыс. руб. на двоих с завтраками, в 4* – от 65 тыс.

Ранее TourDom.ru рассказывал о наиболее популярных курортных отелях Сочи, Геленджика, Абхазии, которые туристы чаще всего заказывают на лето-2025.