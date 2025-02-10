Чем будут привлекать туристов в Екатеринбург

Туристов будут заманивать в Екатеринбург пивом и минералкой
На составляемой Роспатентом гастрономической карте России Екатеринбург представят бренды пива, сидра и минералки. Карта призвана послужить развитию внутреннего туризма.
«Всего на карте 215 региональных брендов, из них 104 – это еда, остальное – напитки», – пишет ЕАН.
На документе нанесены 6 производителей минералки из Свердловской области. Кроме того, свердловчане отметились в барной карте с местными сортами пива и сидра. Пивовары также представили Рязанскую, Курганскую и Тамбовскую области, Адыгею и Мордовию. Дагестан отметился коньячными напитками, Кубань и Крым – винами.
«ФедералПресс» писал о притоке туристов в Свердловскую область – об этом рассказал замгубернатора Дмитрий Ионин.