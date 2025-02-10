Чем будут привлекать туристов в Екатеринбург

На составляемой Роспатентом гастрономической карте России Екатеринбург представят бренды пива, сидра и минералки. Карта призвана послужить развитию внутреннего туризма.

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« В с е г о н а к а р т е 2 1 5 р е г и о н а л ь н ы х б р е н д о в , и з н и х 1 0 4 – э т о е д а , о с т а л ь н о е – н а п и т к и » , – п и ш е т Е А Н .

На документе нанесены 6 производителей минералки из Свердловской области. Кроме того, свердловчане отметились в барной карте с местными сортами пива и сидра. Пивовары также представили Рязанскую, Курганскую и Тамбовскую области, Адыгею и Мордовию. Дагестан отметился коньячными напитками, Кубань и Крым – винами.

«ФедералПресс» писал о притоке туристов в Свердловскую область – об этом рассказал замгубернатора Дмитрий Ионин.