В Ингушетии запустят новые турмаршруты

В Ингушетии запустят новые туристические маршруты
В Ингушетии в 2025 году появятся три новых маршрута к историческим достопримечательностям. Туристы смогут увидеть средневековый замковый комплекс Эги-Чож, каньон в Ассинском ущелье и поселок замкового типа Верхний и Нижний Кяхк.
«В этом году три новых маршрута будут запущены в Джейрахском и Сунженском районах: к средневековому замковому комплексу Эги-чож в селе Даттых Сунженского района, к каньону в Ассинском ущелье в предгорном населенном пункте Алкун, где в годы войны потерпел крушение немецкий самолет. В предгорной зоне Сунженского района гости смогут увидеть фрагменты корпуса вражеского истребителя», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Третий маршрут проложат к поселку замкового типа Верхний и Нижний Кяхк в Джейрахском районе республики. Эта туристическая локация пользуется большой популярностью у иностранных и российских туристов, отметил Калиматов.
Памятник Эги-Чож, или Даттыхская крепостная стена с башнями, представляет собой башенную крепость на берегах реки Фортанга. Состоит из заградительной стены, замковых комплексов, жилых и боевых башен, склепов и святилища. Комплекс внесен в реестр охраняемых памятников культуры федерального значения.
Помимо запуска новых маршрутов в регионе в этом году должны разработать и утвердить концепцию развития кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства.