В Ингушетии запустят новые турмаршруты

В Ингушетии в 2025 году появятся три новых маршрута к историческим достопримечательностям. Туристы смогут увидеть средневековый замковый комплекс Эги-Чож, каньон в Ассинском ущелье и поселок замкового типа Верхний и Нижний Кяхк.

« В э т о м г о д у т р и н о в ы х м а р ш р у т а б у д у т з а п у щ е н ы в Д ж е й р а х с к о м и С у н ж е н с к о м р а й о н а х : к с р е д н е в е к о в о м у з а м к о в о м у к о м п л е к с у Э г и - ч о ж в с е л е Д а т т ы х С у н ж е н с к о г о р а й о н а , к к а н ь о н у в А с с и н с к о м у щ е л ь е в п р е д г о р н о м н а с е л е н н о м п у н к т е А л к у н , г д е в г о д ы в о й н ы п о т е р п е л к р у ш е н и е н е м е ц к и й с а м о л е т . В п р е д г о р н о й з о н е С у н ж е н с к о г о р а й о н а г о с т и с м о г у т у в и д е т ь ф р а г м е н т ы к о р п у с а в р а ж е с к о г о и с т р е б и т е л я » , — с о о б щ и л в с в о е м т е л е г р а м - к а н а л е г л а в а р е г и о н а М а х м у д - А л и К а л и м а т о в .

Третий маршрут проложат к поселку замкового типа Верхний и Нижний Кяхк в Джейрахском районе республики. Эта туристическая локация пользуется большой популярностью у иностранных и российских туристов, отметил Калиматов.

Памятник Эги-Чож, или Даттыхская крепостная стена с башнями, представляет собой башенную крепость на берегах реки Фортанга. Состоит из заградительной стены, замковых комплексов, жилых и боевых башен, склепов и святилища. Комплекс внесен в реестр охраняемых памятников культуры федерального значения.

Помимо запуска новых маршрутов в регионе в этом году должны разработать и утвердить концепцию развития кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства.