Стало известно, с кем предпочитают путешествовать россияне

61 процент опрошенных россиян предпочитают путешествия с семьей, а 37 процентов делают это раз в год или даже чаще. Истинное отношение к семейному отпуску они раскрыли в рамках исследования сервиса «Авито Путешествия», оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

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Также стало известно, что 60 процентов респондентов отдают предпочтение путешествиям с детьми, а 53 процента — со второй половинкой. 9 процентов выбрали соло-поездки, а 5 процентов — отпуск с друзьями.

« В с р е д н е м р о с с и я н е п у т е ш е с т в у ю т с с е м ь е й ч е т ы р е р а з а в г о д , в к л ю ч а я к о р о т к и е п о е з д к и в ы х о д н о г о д н я . С а м ы е а к т и в н ы е с е м е й н ы е т у р и с т ы ж и в у т в П р и в о л ж ь е , в э т о м ж е ф е д е р а л ь н о м о к р у г е н а и б о л ь ш а я д о л я т е х , к т о п у т е ш е с т в у е т с в ы ш е д е с я т и р а з в г о д » , — у к а з а н о в и с с л е д о в а н и и .

Кроме того, эксперты выяснили, что более половины россиян (54 процента) планируют семейные поездки совместно. Четверть опрошенных предпочитает заниматься подобными вопросами самостоятельно. Причем доля женщин здесь больше, чем мужчин, — 27 процентов против 22 процентов.

Ранее специалисты составили топ-10 самых популярных городов для весенних путешествий. На первом месте оказался Санкт-Петербург.