Как спланировать летний отпуск и куда стоит съездить

В начале февраля москвичи принялись бронировать туры на летний отпуск, отмечают в Российском союзе туриндустрии. Эксперты утверждают: сейчас можно сэкономить и взять путевки максимально выгодно. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал «Вечерней Москве», в чем еще плюсы раннего бронирования.

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Многие туроператоры уже составили свои рейтинги отдыха в России и за рубежом. В среднем на курортах туристы планируют провести девять дней и столько же ночей. Внимание путешественников привлекают богатая на традиции и национальный колорит кухня, комфортные курорты, близость природных, культурных и исторических достопримечательностей. Покупая туры заранее, туристы стремятся избежать колебаний валютных курсов.

Другая причина — желание забронировать любимый объект размещения. При большом спросе номера в понравившемся отеле могут быть раскуплены. По этой причине стоит заранее озадачиться выбором места своего расположения в другом городе или стране. Туристы могут сильно заранее планировать путешествия в отели и места достаточно высокой ценовой категории. В таком случае они платят за уверенность в своих планах, желание получить отдых в конкретном отеле или конкретном месте.

Кроме того, люди рассчитывают, что раннее бронирование гарантированно окажется выгоднее, чем купленный тур за месяц до вылета. Хотя был период, когда мы наблюдали обратную тенденцию: туры, купленные заранее, оставались дороже, чем приобретенные ближе к вылету.

Турция: поближе к побережью

Турция — наиболее популярное направление для пляжного отдыха российских туристов за рубежом. Годовой турпоток достиг практически допандемийных значений — а это около семи миллионов россиян в турецких городах и курортах. Анталья, Бодрум, Мармарис, Даламан, различные турецкие провинции... Чаще всего эти направления выбирают семейные люди, хотя ежегодно стоимость путевок для них растет на 10–25 процентов.

Цена: путевка на троих — родители с ребенком — на 10 дней стоит 212–239 тысяч рублей.

Калининград: Балтийская панорама

Российский запад за последние годы стал очень популярным. Старинные виллы и оборонительные укрепления, органная музыка и «танцующий» лес, янтарное побережье и уникальные экспонаты — Калининград и ближайшие к нему города остаются в топе внутренних поездок. Посещают с удовольствием туристы и Куршскую косу.

Цена: 32 тысячи рублей за 10 дней с человека.

Египет: самое дорогое Красное море

Макади, Хургада, Каир, Дахаб и другие направления — Красное море до сих пор привлекает своим подводным миром тысячи туристов из России. На летний сезон 2025 года уже можно бронировать туры на Средиземноморское побережье Египта. Там хороший выбор отелей, в том числе работающих на «все включено». Новинкой станет полетная программа, запланированная крупным федеральным туроператором, — прямо на курорт Эль-Аламейн.

Цена: стоимость недельных туров от 250 тысяч рублей на двоих.

Армения: легенды рядом

Армения славится достопримечательностями с вековыми историями и легендами, древними замками и деревнями. Туристам предлагают посетить озеро Севан, местные монастыри, крепости, полюбоваться горными видами.

Цена: десятидневный отдых с экскурсиями — 55 тысяч рублей с человека.

Алтай: красота гор

Природные достопримечательности здесь все чаще сочетаются с комфортом. Озера и горные пейзажи, похожие на внеземные места, мистические древние курганы, водопады долины Чулышмана, редкое явление природы — каменные грибы и другие загадки ждут любителей отдыха на природе.

Цена: недельный тур — 96 тысяч рублей с человека.

Азовское море: вояж по курортам

В качестве альтернативных направлений турэксперты предлагают рассмотреть Азовское море, чья глубина не превышает 14 метров. Это делает его особенно теплым и безопасным для отдыхающих с маленькими детьми. Помимо этого, на азовском побережье есть множество курортов, которые известны своими целебными грязями.

Цена: путевка с путешествием по побережью на 10 дней — 100 тысяч рублей на человека.

Камчатка: к кратеру вулкана

Чтобы получить максимум впечатлений от Камчатки, знакомиться с ней лучше в разных форматах. Например, выйти в океан на катере, подняться пешком к кратеру вулкана и увидеть голубое озеро или отправиться на сплав по реке. Попробовать местную кухню, понаблюдать за медведями — все это очень зрелищно и увлекательно. Но все-таки это очень дорогое удовольствие.

Цена: 10-дневная поездка — 170 тысяч рублей за человека.

Грузия: в горы и за хачапури

Море можно найти и в Грузии, а еще в этой стране уважают гастрономические традиции. Отправиться можно в Батуми — здесь и черноморское побережье, и хинкали с хачапури, и другие блюда грузинской кухни. Поехать можно и в другие части страны: Казбеги, Тбилиси, Боржоми, устроить прогулку по горам в Гудаури и так далее.

Цена: тур в Батуми на 10 дней — 70 тысяч рублей с человека.

Крым: встреча с полуостровом

Гастрономические, спортивные, исторические, обзорные и даже мистические экскурсии — Крым готов раскрываться с разных сторон. Насыщенное событиями и впечатлениями путешествие — отличный вариант для первой встречи с полуостровом, если вы еще не успели на нем побывать. Севастополь, Бахчисарай, Ялта, Судак, Коктебель, Феодосия — выбор городов большой.

Цена: 10-дневный тур — 44 тысячи рублей с человека. Это без учета дороги.

ОТ КАЗАНИ ДО ЭЛЬБРУСА

Поездки внутри страны все больше привлекают туристов. В числе популярных направлений: Краснодарский край, Крым, Карачаево-Черкесия, Калининградская область и Приэльбрусье. Кроме того, экскурсионные туры без перелета также активно бронируют на Байкале. В тройку наиболее популярных направлений для путешествий весной и летом 2025 года традиционно вошли Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Также россияне планируют посетить Анапу, Эсто-Садок и Казань.