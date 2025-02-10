«Уральские авиалинии» проверят из-за ошибочной рассылки о переносе рейса

Уральская транспортная прокуратура проверит информацию о том, что часть пассажиров регулярного рейса не смогли улететь по причине ошибочного сообщения от авиакомпании.

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Речь идет о вчерашнем рейсе «Уральских авиалиний» U6 154 Минеральные Воды – Москва, который должен был отправиться в столицу в 14:50. Он вылетел почти в точности по расписанию (на 25 минут позже), при этом некоторые пассажиры получили уведомление от авиакомпании о переносе рейса на 2 часа. В итоге около 20 человек приехали в аэропорт позже и остались в Минводах. По сообщению телеграм-канала «Москва-24», они намерены писать жалобы.

После рекомендации официального представителя МИД России Марии Захаровой присмотреться к внутреннему туризму и посетить Торжок в Тверской области наши читатели делятся отзывами.

В «Уральских авиалиниях» ситуацию пока не комментировали (редакция TourDom.ru направила запрос в пресс-службу перевозчика). Тем временем Свердловской транспортной прокуратурой «организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой будет дана оценка законности действий перевозчика».

Ранее мы написали, что авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на 1,7 млн руб. Перевозчик оставил в аэропорту подростка без сопровождающего.