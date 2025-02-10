Турпоток в Киров установил рекорд в 2024 году

В 2024 году туристический поток в Кировскую область достиг рекордных значений за последние годы.

© runews24.ru

По данным правительства региона, область посетили около миллиона человек. Руководитель Центра развития туризма Алексей Чепцов связывает рост интереса с проведением юбилейных мероприятий к 650-летию Кирова и статусом «Новогодней столицы России».

Ожидания региональных властей по числу туристов были высокими. В декабре первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов заявил, что поставленный губернатором ориентир будет достигнут, и регион примет более миллиона гостей.

Ранее в Кирове было получено разрешение на строительство нового Феодоровского храма. Также в прошлом году регион выполнил план по вводу жилья, благоустроил 99 общественных пространств и дворов. В этом году планируется преображение 61 территории и реализация шести проектов-победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.