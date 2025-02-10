Стало известно, как россияне предпочитают добираться до мест отдыха

Исследование: 40% россиян планируют отправиться к местам отдыха на автомобилях
40% россиян планируют добираться до мест отдыха на автомобилях. Любители автопутешествий часто покупают машину с учетом планов на дальнейшие поездки. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Сберавто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
"Добираться до места отдыха на автомобиле собираются 40% опрошенных россиян, и ценители автопутешествий часто покупают авто с учетом планов на дальние поездки", - сказано в исследовании.
Чаще всего в 2024 году пользователи "Сберавто" выбирали для путешествий следующие модели автомобилей в сегменте внедорожников и кроссоверов: Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander. На таких машинах лучше всего отправиться в путешествие по грунтовым дорогам Карелии, Алтая, Камчатки и Дальнего Востока, отмечается в исследовании.
В сегменте семейных минивэнов и универсалов наиболее популярными моделями стали Lada Vesta SW и Kia Ceed SW. Такие автомобили, как сказано в исследовании, подойдут для путешествий по городским маршрутам.
В 2024 году в числе самых востребованных в России седанов оказались Lada Granta, Lada Vesta и Hyundai Solaris. Подобные автомобили часто выбирают для поездок по южным регионам. В Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.
"Экономичные седаны оптимальны для путешествий по федеральным трассам и междугородним маршрутам, где важны низкий расход топлива и плавность хода", - отмечается в исследовании.
Лидером по предпочтению в сегменте электромобилей и гибридов у пользователей "Сберавто" в прошлом году стал Nissan Leaf. "Электромобили и гибриды можно рассматривать для путешествий по европейской части России. Количество зарядных станций постоянно растет, особенно в Московской области, Санкт-Петербурге и Казани".