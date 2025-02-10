Стало известно, как россияне предпочитают добираться до мест отдыха

40% россиян планируют добираться до мест отдыха на автомобилях. Любители автопутешествий часто покупают машину с учетом планов на дальнейшие поездки. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "Сберавто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

" Д о б и р а т ь с я д о м е с т а о т д ы х а н а а в т о м о б и л е с о б и р а ю т с я 4 0 % о п р о ш е н н ы х р о с с и я н , и ц е н и т е л и а в т о п у т е ш е с т в и й ч а с т о п о к у п а ю т а в т о с у ч е т о м п л а н о в н а д а л ь н и е п о е з д к и " , - с к а з а н о в и с с л е д о в а н и и .

Чаще всего в 2024 году пользователи "Сберавто" выбирали для путешествий следующие модели автомобилей в сегменте внедорожников и кроссоверов: Nissan Qashqai, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander. На таких машинах лучше всего отправиться в путешествие по грунтовым дорогам Карелии, Алтая, Камчатки и Дальнего Востока, отмечается в исследовании.

В сегменте семейных минивэнов и универсалов наиболее популярными моделями стали Lada Vesta SW и Kia Ceed SW. Такие автомобили, как сказано в исследовании, подойдут для путешествий по городским маршрутам.

В 2024 году в числе самых востребованных в России седанов оказались Lada Granta, Lada Vesta и Hyundai Solaris. Подобные автомобили часто выбирают для поездок по южным регионам. В Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.

" Э к о н о м и ч н ы е с е д а н ы о п т и м а л ь н ы д л я п у т е ш е с т в и й п о ф е д е р а л ь н ы м т р а с с а м и м е ж д у г о р о д н и м м а р ш р у т а м , г д е в а ж н ы н и з к и й р а с х о д т о п л и в а и п л а в н о с т ь х о д а " , - о т м е ч а е т с я в и с с л е д о в а н и и .

Лидером по предпочтению в сегменте электромобилей и гибридов у пользователей "Сберавто" в прошлом году стал Nissan Leaf. "Электромобили и гибриды можно рассматривать для путешествий по европейской части России. Количество зарядных станций постоянно растет, особенно в Московской области, Санкт-Петербурге и Казани".