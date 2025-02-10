Стало известно, сколько россиян отправляются в путешествие ради концертов

Отправляются в путешествие с целью посетить музеи и достопримечательности 14% россиян, 13% уезжают, чтобы посетить концерты или театральные постановки, 9% - чтобы побывать в парках аттракционов или клубах. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет" (текст есть в распоряжении ТАСС).

" М у з е и , к у л ь т у р н ы е п а м я т н и к и , д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и в ы б и р а ю т 1 4 % о т в е т и в ш и х ; 1 3 % у е з ж а ю т и з с т р а н ы и л и г о р о д а , ч т о б ы п о с е т и т ь к о н ц е р т ы , т е а т р а л ь н ы е п о с т а н о в к и с у ч а с т и е м л ю б и м ы х з в е з д ; 9 % в ы б и р а ю т с я , ч т о б ы п о с е т и т ь п а р к и а т т р а к ц и о н о в , н о ч н ы е к л у б ы , з н а м е н и т ы е б а р ы . Е щ е 4 % с т р е м я т с я к е д и н е н и ю с п р и р о д о й , в ы б и р а я п а р к и , з а п о в е д н и к и , г о р ы , а т а к ж е к л а с с и ч е с к у ю р ы б а л к у " , - р а с с к а з а л и э к с п е р т ы .

В целом посещение различных мероприятий и заведений важно для 36% путешественников. Другие - 48% - выбирают спортивный досуг: 21% - лыжи и сноуборд, 18% - серфинг, дайвинг и виндсерфинг, 8% - горный туризм и альпинизм, 1% - велотуризм, сообщили в сервисе.

Согласно исследованию, 37% респондентов путешествуют ради своего увлечения раз в год, 27% - раз в несколько лет, чередуя выезды из-за хобби и для отпуска, 21% отправляются в поездки раз в полгода. Каждый седьмой (15%) поделился, что не может позволить себе подобных выездов на дальние расстояния, но регулярно выбирается за пределы города. Большинство респондентов (70,5%) тратят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей на развлечения в путешествиях, 20% - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

" Н а д а н н ы й м о м е н т м ы в и д и м в п е ч а т л я ю щ и й р о с т и н т е р е с а к а к т и в н о м у о т д ы х у и х о б б и , с в я з а н н ы м с т у р и з м о м . < … > М ы п р о г н о з и р у е м д а л ь н е й ш е е р а з в и т и е э т о г о с е г м е н т а т у р и с т и ч е с к о г о р ы н к а , в к л ю ч а я п о я в л е н и е н о в ы х н и ш е в ы х п р е д л о ж е н и й и р о с т с п р о с а н а с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е у с л у г и , с в я з а н н ы е с о р г а н и з а ц и е й а к т и в н о г о о т д ы х а и п у т е ш е с т в и й " , - о т м е т и л д и р е к т о р п о п р о д у к т у " К у п и б и л е т " А н д р е й М а с л а к .

В опросе участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, проживающих в городах-миллионниках.