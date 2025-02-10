Стало известно, сколько россиян отправляются в путешествие ради концертов

"Купибилет": 13% россиян путешествуют ради концертов или спектаклей
Отправляются в путешествие с целью посетить музеи и достопримечательности 14% россиян, 13% уезжают, чтобы посетить концерты или театральные постановки, 9% - чтобы побывать в парках аттракционов или клубах. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет" (текст есть в распоряжении ТАСС).
"Музеи, культурные памятники, достопримечательности выбирают 14% ответивших; 13% уезжают из страны или города, чтобы посетить концерты, театральные постановки с участием любимых звезд; 9% выбираются, чтобы посетить парки аттракционов, ночные клубы, знаменитые бары. Еще 4% стремятся к единению с природой, выбирая парки, заповедники, горы, а также классическую рыбалку", - рассказали эксперты.
В целом посещение различных мероприятий и заведений важно для 36% путешественников. Другие - 48% - выбирают спортивный досуг: 21% - лыжи и сноуборд, 18% - серфинг, дайвинг и виндсерфинг, 8% - горный туризм и альпинизм, 1% - велотуризм, сообщили в сервисе.
Согласно исследованию, 37% респондентов путешествуют ради своего увлечения раз в год, 27% - раз в несколько лет, чередуя выезды из-за хобби и для отпуска, 21% отправляются в поездки раз в полгода. Каждый седьмой (15%) поделился, что не может позволить себе подобных выездов на дальние расстояния, но регулярно выбирается за пределы города. Большинство респондентов (70,5%) тратят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей на развлечения в путешествиях, 20% - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
"На данный момент мы видим впечатляющий рост интереса к активному отдыху и хобби, связанным с туризмом. <…> Мы прогнозируем дальнейшее развитие этого сегмента туристического рынка, включая появление новых нишевых предложений и рост спроса на специализированные услуги, связанные с организацией активного отдыха и путешествий", - отметил директор по продукту "Купибилет" Андрей Маслак.
В опросе участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян, проживающих в городах-миллионниках.