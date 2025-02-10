Куда сходить в Москве в феврале

Февраль — это время, когда москвичи начинают чувствовать приближение весны. И хоть в этом году суровые холода обошли столицу стороной, уже хочется увидеть, как природа пробуждается и солнечных дней становится все больше. «Вечерняя Москва» и «Яндекс Афиша» сделали подборку мероприятий, которые подарят отличное настроение и помогут сделать последний месяц зимы по-настоящему незабываемым.

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Театр

«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.»

Когда: 25, 26, 28 февраля;

Где: театр «Маска», 12+.

Спектакль для поклонников произведений Артура Конан Дойля от создателей хитового мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Шерлок Холмс, доктор Ватсон, профессор Мориарти, миссис Хадсон, Бэрримор и другие персонажи предстанут перед зрителями в новом свете. Остроумные диалоги, увлекательный сюжет и разнообразные комические ситуации — все это поднимет настроение всем любителям хорошего детектива.

«Последняя сказка»

Когда: 11–16, 18, 19, 21–23, 25, 26 февраля;

Где: Московский дворец молодежи, 12+.

Мюзикл по мотивам сказок Шахерезады, известных многим зрителям с детства. Али-Баба, Аладдин, всемогущий Джинн и другие персонажи магического Востока оживут на сцене Московского дворца молодежи. Но в центре сюжета при этом окажутся самые обычные люди — молодая пара наших современников, которые внезапно попадают в запутанную магическую историю. Музыкальный спектакль «Последняя сказка» раскроет перед зрителем мир роскошных дворцов, ковров-самолетов и настоящего волшебства.

«Вальпургиева ночь, или Шаги командора»

Когда: 13 февраля;

Где: МХТ имени А. П. Чехова, 18+.

Трагикомедия Венедикта Ерофеева про обитателей психиатрической больницы стала одним из главных текстов прошлого века в нашей литературе. Пьеса про изгоев и умалишенных, которые на деле оказываются зачастую мудрее и совестливее «здоровых» людей, стала своеобразной карикатурой, высмеивающей конформизм советского общества. Обаятельных маргиналов на сцене МХТ имени А. П. Чехова сыграют звезды театра и кино, среди которых Игорь Верник и Михаил Пореченков.

«Мамма мимо! или Мюзикл пошел не так»

Когда: 11–16, 18–23 февраля;

Где: театр «Маска», 12+.

В центре сюжета этого комедийного спектакля — история небольшой театральной труппы, которая выполняет странный заказ одного богатого человека. К годовщине своей свадьбы он хочет увидеть знаменитый мюзикл «Mamma mia!» с песнями группы ABBA. У артистов все шло хорошо, но в день премьеры происходит ряд событий, из-за которых приходится переделывать мюзикл буквально на ходу. Комедия о театральном закулисье с пародиями на всемирно известные хиты подарит вам массу положительных эмоций.

Выставки

«Русское невероятное»

Когда: 11–16, 18, 19 февраля;

Где: центр «Зотов», 6+.

Экспозиция, в которой соседствуют древнерусская живопись и работы конструктивистов, датированные началом прошлого века, а также более поздние нонконформистские шедевры. Картины Павла Филонова, Кузьмы Петрова-Водкина, Якова Чернихова, Эрика Булатова и других признанных отечественных мастеров из 29 музеев и 8 частных собраний помогут понять русское искусство во всем его многообразии. Выставку дополняет музыкальное сопровождение, написанное специально для этого проекта.

Futurione

Когда: 1–28 февраля;

Где: «Солнце Москвы», 0+.

Фиджитал-пространство для всех ценителей современного искусства, цифрового творчества и необычных впечатлений. Futurione — это пять залов, в каждом из которых зрители увидят уникальные цифровые арт-объекты. Если вы хотите сделать классные фото или снять видео для соцсетей в интересных декорациях, вы можете сделать это на фоне японского сада, скульптур из световых точек и даже светодиодного водопада. В пространстве есть отдельный зал для проведения творческих вечеров, концертов, лекций и других мероприятий.

«Дмитрий Жилинский. Личное»

Когда: 11–16, 18–23 февраля;

Где: выставочные залы РОСИЗО, 12+.

Персональная выставка Дмитрия Жилинского — одного из главных художников в направлении московского академизма. В его работах прослеживается влияние эпохи Возрождения и классической русской иконописи, но почти все персонажи созданного Жилинским мира — люди послевоенной эпохи на фоне привычных им пейзажей. Помимо картин, посетители смогут увидеть материалы из семейного архива прославленного художника.

Концерты

«Обе две»

Когда: 15 февраля;

Где: «Мумий Тролль Music Bar», 18+.

Катя Павлова презентует переиздание своего главного альбома «Дочь рыбака». Песни из этого релиза — результат многолетних экспериментов талантливой вокалистки. В этот вечер вы сможете насладиться атмосферой элегантной чувственной музыки и получить массу впечатлений, наблюдая за тем, как исполнительница с каждой песней все больше и больше погружает вас в мир своих эмоций.

Когда: 21 февраля;

Где: «16 Тонн», 16+.

Самобытный артист, воспевающий простую жизнь со всеми ее тяготами и лишениями, неожиданно стал популярным в Сети несколько лет назад. Его трогательные песни о русской душе и деревенских реалиях нашли отклик в сердцах жителей мегаполисов. И сегодня концерты Растеряева в столице — это уже привычный формат отдыха для тех, кто хочет вместе с талантливым автором погрустить и посмеяться над всем, что происходит вокруг.

«Каспийский груз»

Когда: 22 февраля;

Где: VK Stadium, 18+.

Возвращение одного из самых популярных дуэтов в истории нашего хип-хопа на большую сцену. На концертах «Каспийского груза» можно увидеть действительно разношерстную публику — от молодых интеллектуалов до людей, побывавших в тюремных реалиях. Секрет успеха группы в том, что ее песни нравятся широкому кругу слушателей, одни из которых ценят изящный слог и хлесткие строки, а другие любят творчество коллектива за знакомую им не понаслышке бандитскую романтику.

Стендап

«Комики против проблем»

Когда: 15 февраля;

Где: «Stand Up Патрики», 18+.

Интерактивное стендап-шоу для тех, кто готов поделиться с комиками своими проблемами. Участники постараются решить, что с ними делать, при этом не забывая развлекать зрителей. «Комики против проблем» — формат шоу, совмещающий приятное с полезным: вы не только сможете отвлечься от забот и посмеяться, но и получите необычные советы, которые помогут вам в решении ваших проблем.

Дима Гаврилов и Алексей Квашонкин

Когда: 12 февраля;

Где: StandUp Store Moscow, 18+.

Концерт двух московских комиков в одном из главных «мест силы» современной комедии в России. Юмор Гаврилова и Квашонкина построен на переворачивании шаблонов и поиске смешного там, где не каждый может его заметить. Искрометные шутки, замысловатые каламбуры и неожиданные панчлайны ждут всех зрителей, которые разделят этот вечер с новыми звездами нашего стендапа.

Сауле Юсупова

Когда: 20 февраля;

Где: фольклорный центр «Москва», 18+.

Одна из самых заметных участниц «Женского стендапа» на ТНТ шутит о стереотипах в отношении восточных женщин, о проблемах во взаимодействии с мужчинами и о жизни в современном мегаполисе. Сауле Юсупова благодаря своим телевизионным монологам стала настоящим открытием для фанатов качественной комедии. По словам артистки, многие ситуации, которые она упоминает во время своих выступлений, происходили с ней в реальной жизни.

Для всей семьи

«Маленький принц»

Когда: 22 февраля;

Где: Театр на Малой Ордынке, 6+.

Постановка по всемирно известной повести Антуана де Сент-Экзюпери для взрослых и детей. Перед создателями спектакля стояла непростая задача — максимально достоверно перенести на сцену дух произведения и постараться соответствовать оригиналу. Посмотреть на то, как они справились с этой задачей, можно в феврале в Театре на Малой Ордынке.

«Сказка о золотой рыбке»

Когда: 14–16, 19, 21–23 февраля;

Где: Большой Московский цирк, 0+.

Невероятное представление с участием ведущих цирковых артистов России сочетает в себе классические элементы известной сказки Александра Сергеевича Пушкина с захватывающими трюками. Как и в каждой сказке, зрителей ждут неожиданные сюжетные повороты. В главных ролях — Аскольд и Эдгард Запашные, а все номера сопровождает балет Большого Московского цирка.

«Каскадерская Масленица. Блин Джедая»

Когда: 22, 23 февраля;

Где: парк киноприключений «Мастер Панин», 0+.

В самом начале масленичных гуляний можно посетить мероприятие, в котором объединятся традиционные народные развлечения и трюковой спектакль. В программе: битва подушками на бревне, масленичный столб, перетягивание каната, сжигание чучела и многое другое. А кульминацией праздника станет шоу с участием профессиональных каскадеров на мотоциклах, квадроциклах, огромных автомобилях и настоящих танках.