Сколько будет стоить отдых в Анапе в 2025 году

Объемы бронирования на лето в Анапе снизились в 2 раза. При этом владельцы отелей стараются удержать цены, но в отдельных объектах уже снижают стоимость размещения, подавая это как своеобразный подарок для клиентов.

« Н а б л ю д а е т с я с п а д б р о н и р о в а н и й н а 5 2 % в с р а в н е н и и с 2 0 2 4 г о д о м , – р а с с к а з а л и T o u r D o m . r u в к о м п а н и и “ А л е а н ” . – Ц е н ы н а л е т н и е т у р ы о с т а л и с ь н а у р о в н е п р о ш л о г о г о д а » .

Нашему корреспонденту все же удалось найти скидку. Так, на сайте виллы «Ровадос» в Витязево в разделе «Цены» указано, что номер стандарт на двоих с завтраком стоит в июле 7,8 тыс. руб. в сутки, стандарт улучшенный – 8 тыс. Однако при бронировании получилось на 15% дешевле: соответственно 6,6 и 6,8 тыс.

В отеле нам подтвердили, что цены снижены, и назвали это подарком для клиентов. По словам сотрудника «Ровадоса», соответствующий раздел на сайте еще просто не успели переделать.

В отелях категории 4–5 звезд от комментариев воздерживаются. Скидки есть, но они связаны не со спадом спроса, а с действием акции раннего бронирования. Сэкономить можно от 10 до 20%.

Однако, как рассказал TourDom.ru один из собеседников, в перспективе отели все же могут пересмотреть цены. Не исключено, что некоторые гостевые дома в Анапе вообще не откроются. Им выгоднее переждать сезон, чем в сложившихся условиях нанимать персонал, закупать необходимый инвентарь и оплачивать коммуналку.

В санаториях пока предпочитают держать стоимость своих услуг на прежнем уровне:

« Б р о н и р о в а н и е и д е т т я ж е л о , н о с е й ч а с н е т а к а я с и т у а ц и я , к о г д а н у ж н о с н и ж а т ь ц е н ы , – о т м е т и л а и с п о л н и т е л ь н ы й д и р е к т о р “ Р о д н и к а ” К а р и н а В а т ь я н . – Л ю д и н е с п е ш а т п о к у п а т ь п у т е в к и н е п о т о м у , ч т о у н а с д о р о г о , а п о т о м у , ч т о в с е п о д р я д п и ш у т , ч т о з д е с ь я к о б ы н е т о л ь к о к у п а т ь с я , н о и д ы ш а т ь о п а с н о . Е р у н д а , к о н е ч н о , н о к л и е н т ы б е с п о к о я т с я . Г л а в н а я п р о б л е м а – н е о п р е д е л е н н о с т ь : м ы н е з н а е м , у с п е ю т в с е о ч и с т и т ь к с е з о н у и л и н е т , р а з р е ш а т л и н а м о т к р ы т ь п л я ж и » .

По ее мнению, сейчас отельерам нужна господдержка. Например, в форме освобождения от туристического налога на период действия режима ЧС.

Эксперты отмечают, что массового отказа от уже забронированных мест и приобретенных туров нет: поскольку аннулировать заявки и вернуть деньги можно за 2 недели до заезда, путешественники, купившие путевки на лето до разлива мазута, менять планы не торопятся.

Ранее TourDom.ru писал, ветер на пляжах в Анапе открыл новые скопления мазута.