Сколько будет стоить отдых в Анапе в 2025 году

Объемы бронирования на лето в Анапе снизились в 2 раза. При этом владельцы отелей стараются удержать цены, но в отдельных объектах уже снижают стоимость размещения, подавая это как своеобразный подарок для клиентов.
«Наблюдается спад бронирований на 52% в сравнении с 2024 годом, – рассказали TourDom.ru в компании “Алеан”. – Цены на летние туры остались на уровне прошлого года».
Нашему корреспонденту все же удалось найти скидку. Так, на сайте виллы «Ровадос» в Витязево в разделе «Цены» указано, что номер стандарт на двоих с завтраком стоит в июле 7,8 тыс. руб. в сутки, стандарт улучшенный – 8 тыс. Однако при бронировании получилось на 15% дешевле: соответственно 6,6 и 6,8 тыс.
В отеле нам подтвердили, что цены снижены, и назвали это подарком для клиентов. По словам сотрудника «Ровадоса», соответствующий раздел на сайте еще просто не успели переделать.
В отелях категории 4–5 звезд от комментариев воздерживаются. Скидки есть, но они связаны не со спадом спроса, а с действием акции раннего бронирования. Сэкономить можно от 10 до 20%.
Однако, как рассказал TourDom.ru один из собеседников, в перспективе отели все же могут пересмотреть цены. Не исключено, что некоторые гостевые дома в Анапе вообще не откроются. Им выгоднее переждать сезон, чем в сложившихся условиях нанимать персонал, закупать необходимый инвентарь и оплачивать коммуналку.
В санаториях пока предпочитают держать стоимость своих услуг на прежнем уровне:
«Бронирование идет тяжело, но сейчас не такая ситуация, когда нужно снижать цены, – отметила исполнительный директор “Родника” Карина Ватьян. – Люди не спешат покупать путевки не потому, что у нас дорого, а потому, что все подряд пишут, что здесь якобы не только купаться, но и дышать опасно. Ерунда, конечно, но клиенты беспокоятся. Главная проблема – неопределенность: мы не знаем, успеют все очистить к сезону или нет, разрешат ли нам открыть пляжи».
По ее мнению, сейчас отельерам нужна господдержка. Например, в форме освобождения от туристического налога на период действия режима ЧС.
Эксперты отмечают, что массового отказа от уже забронированных мест и приобретенных туров нет: поскольку аннулировать заявки и вернуть деньги можно за 2 недели до заезда, путешественники, купившие путевки на лето до разлива мазута, менять планы не торопятся.
Ранее TourDom.ru писал, ветер на пляжах в Анапе открыл новые скопления мазута.