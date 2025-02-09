Высоко в горах Северной Осетии построят гостиницу

Гостиничный комплекс на высоте 1,4 тыс. м над уровнем моря планируют построить в горах Северной Осетии. Такие данные приводятся в паспорте инвестпроекта, опубликованного на сайте Минэкономики республики.

Комплекс на 70 номеров создадут в поселке Даргавс. Общая стоимость проекта составляет 717 млн рублей, из них собственные средства инвестора - 217 млн рублей и кредитные - 500 млн рублей.

Инфраструктура отеля будет включать бассейны, СПА-зону, рестораны, лобби-бар.

Куртатинское ущелье, где построят гостиницу, является одним из самых популярных у туристов. Там находится самый высокогорный в России Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, самый крупный средневековый склеповый некрополь на Северном Кавказе "Город мертвых". В ущелье сохранились древние башни, комплексы оборонительных сооружений и святилища.