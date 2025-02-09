Перечислены пять трендов российского туризма в 2025 году

Российский туристический рынок динамично развивается, постоянно адаптируясь к меняющимся потребностям путешественников и экономическим реалиям. Начало 2025 года ознаменовалось четкой кристаллизацией пяти ключевых трендов, которые, по прогнозам экспертов сервиса онлайн-бронирования «Островок», будут определять его дальнейшее развитие.

Дальний Восток и Русский Север: покорение новых горизонтов

Один из самых ярких трендов – расширение географии самостоятельных путешествий. Россиян все больше привлекают отдаленные, но невероятно живописные уголки страны. Камчатка, Байкал, Сахалин и Мурманская область, несмотря на высокую стоимость перелетов и удаленность, демонстрируют впечатляющий рост популярности. За год внутренний туристический спрос на эти направления вырос примерно на 20%.

Заблаговременное планирование

Стремление к рациональности и экономии времени и средств проявляется в повышении популярности заблаговременного планирования поездок. В 2024 году количество бронирований, совершенных за два и более месяца до заезда, выросло на 20% по сравнению с 2023 годом. Более того, бронирования, сделанные за пять и более месяцев до поездки (на весь следующий год), увеличились на 10%. Туристы понимают, что раннее бронирование – это залог не только спокойствия, но и существенной экономии, позволяющей выбрать наиболее выгодные предложения и избежать повышенного ценника в пик сезона.

Рост популярности апартаментов

Набирает обороты тренд на аренду апартаментов. В 2024 году их доля в общем объеме бронирований составляла 27%, а в первой половине января 2025 года уже превысила 31%. Популярность апартаментов объясняется их очевидными преимуществами: большая площадь, наличие кухни, более домашняя, а также непринужденная атмосфера по сравнению с отелями.

Увеличение продолжительности отдыха

Российские туристы стали чаще выбирать более продолжительные поездки. Это связано не только с желанием полнее насладиться отдыхом, но и с возможностью лучшего исследования новых мест, а также с экономией на стоимости перелетов, ведь чем дольше пребывание, тем ниже относительная стоимость перелета на один день.

Доминирование внутреннего туризма

Все перечисленные тренды подтверждают основную тенденцию – рост популярности внутреннего туризма. Россияне все активнее открывают для себя богатство и разнообразие своей страны, выбирая как популярные, так и малоизвестные направления.