Куда съездить на День святого Валентина

Идеи для путешествий ко Дню всех влюблённых.

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« Л ю б о в ь — о д н о и з с а м ы х з а г а д о ч н ы х и в о л н у ю щ и х ч у в с т в , с п о с о б н о е п р е о д о л е в а т ь л ю б ы е п р е г р а д ы . О н а в д о х н о в л я е т п о э т о в и п и с а т е л е й , м у з ы к а н т о в и х у д о ж н и к о в , з а с т а в л я е т с е р д ц а б и т ь с я ч а щ е и д а р и т н е з а б ы в а е м ы е э м о ц и и . Р о с с и я б о г а т а м е с т а м и , г д е з а р о ж д а л и с ь и р а с ц в е т а л и с а м ы е у д и в и т е л ь н ы е и с т о р и и л ю б в и . У к а ж д о г о г о р о д а н а й д ё т с я н е м а л о п р е д а н и й и л е г е н д о в е л и к и х п а р а х , ч ь и с у д ь б ы п е р е п л е л и с ь и м е н н о т а м . О с а м ы х и н т е р е с н ы х и з н и х р а с с к а ж у н и ж е » , В л а д и м и р В и н о г р а д о в , п р е з и д е н т P r o - V i s i o n , а в т о р с о о б щ е с т в а V i n o g r a d o v . s t o r y .

Сергей Есенин и Айседора Дункан, Москва

Американская танцовщица Айседора Дункан приехала в Москву летом 1921 года, чтобы открыть танцевальную школу для детей пролетарских рабочих. А уже осенью в мастерской авангардиста Якулова встретила молодого поэта Сергея Есенина. Ей – 44, ему – 26. Она не говорит по-русски, он – по-английски.

Для них двоих всё это было неважно: они жили в своём мире, полном страсти и творчества. Вместе закатывали вечеринки в особняке на Пречистенке, часто бывали в московских кафе, театрах и мастерских. Провоцировали сплетни и слухи и успешно их игнорировали. Но у союза «великой босоножки» и «московского хулигана» был свой срок: в 1923 году, после зарубежных гастролей, пара расстаётся. А чуть позже Есенин уезжает в Ленинград, где добровольно уходит из жизни. В том самом номере, где прошёл их с Дункан медовый месяц.

Иван Тургенев и Полина Виардо, Санкт-Петербург

Белые ночи, разводные мосты, низкое небо и потрясающая архитектура – многие считают Петербург самым романтичным городом России. Но на каждую счастливую историю любви здесь приходится пара трагических – или как минимум спорных. В 1843 году в Петербург с гастролями приезжает сопрано Полина Виардо – девушка, на которую, по мнению Ильи Репина, «невозможно было смотреть анфас». Но несомненно талантливая, с завораживающим голосом и изящными театральными манерами.

В столице, на Невском, 54, по соседству с Екатерининским садом, Полина знакомится с Иваном Тургеневым. «С той самой минуты, как я увидел её в первый раз, с той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину», – позднее разоткровенничается писатель. И будет предельно честен: странная, необъяснимая и, вероятно, платоническая любовь свяжет Тургенева и замужнюю Полину на долгие 40 лет.

Вслед за ней он переедет из Петербурга во Францию, где будет жить «третьим лишним» в доме супругов Виардо. Впрочем, есть мнение, что никаким «лишним» Тургенев не был, а был российским шпионом, благодаря связям Виардо побывавшим во всех знатных домах Европы. Но действительно ли любовь была лишь прикрытием, остаётся только догадываться.

Трубецкие и Волконские, Иркутск

В 1826 году через Иркутск в сибирскую ссылку отправляются 124 участника декабристских организаций. Вслед за ними приезжают преданные супруги – «жёны декабристов».

Проведя почти 20 лет за «работой на земле» в глухих сибирских деревнях, семьи Трубецких и Волконских получают право вернуться в Иркутск и быстро становятся законодателями моды на образование и интеллектуальный досуг. А их дома – центрами притяжения научной и творческой интеллигенции.

Спустя почти 200 лет усадьбы вошли в состав Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов, где сохранились и были бережно восстановлены подлинные предметы быта семей Трубецких и Волконских – в том числе будуар Марии Волконской, которая провела в добровольном изгнании почти 30 лет.

Иван Грозный и Сююмбике, Казань

Одна из самых известных легенд Казани гласит: в XVI веке царь Иван Грозный прослышал о невероятной красоте и грации Сююмбике, дочери ногайского бия Юсуфа. И решил во что бы то ни стало жениться на девушке. Получив предложение от завоевателя, только что подчинившего себе её родину, Сююмбике поставила условие – построить за семь дней семиэтажную башню.

Иван Грозный просьбу с трудом, но выполнил. Тогда Сююмбике поднялась на верхний ярус и бесстрашно сбросилась вниз, не желая выходить замуж за поработителя. И пусть это всего лишь красивая легенда, башня Сююмбике и сегодня остаётся одним из самых известных символов Казани. И примером того, что истории любви не всегда заканчиваются счастливым финалом.

Сергей и Надежда Худековы, Сочи

Союз Сергея и Надежды Худековых, отставного гусара и дочери влиятельного дворянина, был нежелательным ни для кого. И всё же случился – вопреки воле отца невесты, лишившего Надежду наследства. Вместе пара обосновывается в Петербурге, где за бесценок выкупает разорившуюся газету «Петербургский листок». Долгая работа по «реанимации» издания приносит свои плоды – и вот уже чета пьёт чай с императором, который предлагает им приобрести участок земли на недавно присоединённом черноморском побережье.

Предприимчивые Худековы соглашаются и переезжают в Сочи, где под занавес XX века разбивают легендарный дендрарий. Сергей Худеков возводит в парке великолепную виллу по итальянским эскизам. И называет её, конечно, «Надежда». А дендрарий превращает в великолепный оазис экзотических цветов растений – чем не букет для любимой женщины?