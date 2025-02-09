В Питере задержано более десяти рейсов

В ночь с 8 на 9 февраля и ранним утром в трех российских аэропортах вводился план «Ковер». В целях обеспечения безопасности полетов с 00:32 до 07:01 не принимала и не отправляла воздушные суда авиагавань Волгограда, с 04:40 по 08:46 – Нижнего Новгорода, а с 06:55 до 08:15 – Санкт-Петербурга.

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В Пулково был задержан вылет более 10 рейсов. В частности, по внутренним маршрутам – в Москву, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Иваново. Позже графика отправился лайнер в Дубай (ОАЭ). Задержки составляли от 1 до 2,5 часа. Четырем самолетам, направлявшимся в Питер, пришлось уйти на запасные аэродромы.

В Волгограде на 5 часов позже расписания отправится рейс «Аэрофлота» SU 1185 в Москву, который должен был вылететь в 07:15, на 2 часа переносится и SU 1759 в российскую столицу. Один борт, следовавший в Волгоград, перенаправлен на запасной аэродром.

В Нижнем Новгороде, где интенсивность рейсов относительно невысока, обошлось без серьезных сбоев в графике. По данным онлайн-табло аэропорта, лишь один утренний вылет в Москву отсрочен на 2 часа.

Вчера мы писали об отмене десятков рейсов в Пулково. Из-за рекордно высокого атмосферного давления аэропорт Санкт-Петербурга не принимал и не отправлял чувствительные к этому параметру суперджеты.