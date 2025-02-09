В национальный турмаршрут на Урале внесут изменения

Посещение одной из самых высоких гор на Урале намерены включить в национальный турмаршрут
Посещение горы Неройка на Приполярном Урале на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа и подъем на нее планируется в нынешнем году включить в национальный туристский маршрут, что позволит увеличить поток активных путешественников. Это уникальный маршрут Урала в удаленную от поселений территорию с, в частности, осмотром штолен, шахт, рудника по добыче пьезокварца и горного хрусталя, возможностью попробовать добыть рассыпное золото и увидеть подземную ледяную пещеру, сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.
Гора Неройка высотой 1 645 м над уровнем моря находится на Приполярном Урале в верховьях реки Щекурья в северной части Исследовательского хребта на границе, разделяющей Урал на восток и запад. Она считается священной у коренных малочисленных народов Севера и является одним из самых высоких пиков Уральского хребта. Ее посещение становится очень популярным у активных путешественников. Ближайший населенный пункт к горе - Саранпауль на расстоянии более 90 км, зимой сюда можно доехать на машине по зимней дорога, а летом, в частности, на вертолете.
"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сформирован новый туристический маршрут "Неройка - место силы" с посещением жемчужины Югры и достопримечательностей Приполярного Урала. Планируется присвоение этому маршруту статуса национального, что позволит увеличить поток активных путешественников в наш регион", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в прошлом году за сезон данный маршрут посетили более 200 туристов. Путешествие проходит по территории Березовского района Югры - Арктической зоны России - и привлекательно для любителей экстремального отдыха. Он отметил, что в ходе тура предусмотрена вертолетная заброска туристов на базу отдыха "Нер-Ойка", с которой стартует экспедиция на Приполярный Урал.
"Маршрут включает в себя обзорные и экскурсионные путешествия (пешие и вездеходные) на различные достопримечательности: штольни горы Неройки и по добыче полудрагоценных минералов, рутиловые шахты, на Зейские озера, к водопаду на реке Шайтанка, посещение подземной ледяной пещеры, а также экскурсию к "Хребту идолов" для пребывания у подножия сакральной горы Шатмаги, являющейся святилищем для коренных народов Севера - ханты и манси", - добавил собеседник.
Также в ходе маршрута предусмотрена экскурсия к уникальному месторождению кварца и горного хрусталя - Додо, разработка которого началась в 1937 году и к одному из приисков в районе Золотошора, где добывают золото. Здесь расскажут о методах извлечения драгоценного металла, перспективах его добычи на территории Югры и предоставят возможность самостоятельно попробовать добыть рассыпное золото.