В национальный турмаршрут на Урале внесут изменения

Посещение горы Неройка на Приполярном Урале на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа и подъем на нее планируется в нынешнем году включить в национальный туристский маршрут, что позволит увеличить поток активных путешественников. Это уникальный маршрут Урала в удаленную от поселений территорию с, в частности, осмотром штолен, шахт, рудника по добыче пьезокварца и горного хрусталя, возможностью попробовать добыть рассыпное золото и увидеть подземную ледяную пещеру, сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов.

Гора Неройка высотой 1 645 м над уровнем моря находится на Приполярном Урале в верховьях реки Щекурья в северной части Исследовательского хребта на границе, разделяющей Урал на восток и запад. Она считается священной у коренных малочисленных народов Севера и является одним из самых высоких пиков Уральского хребта. Ее посещение становится очень популярным у активных путешественников. Ближайший населенный пункт к горе - Саранпауль на расстоянии более 90 км, зимой сюда можно доехать на машине по зимней дорога, а летом, в частности, на вертолете.

" В Х а н т ы - М а н с и й с к о м а в т о н о м н о м о к р у г е - Ю г р е с ф о р м и р о в а н н о в ы й т у р и с т и ч е с к и й м а р ш р у т " Н е р о й к а - м е с т о с и л ы " с п о с е щ е н и е м ж е м ч у ж и н ы Ю г р ы и д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т е й П р и п о л я р н о г о У р а л а . П л а н и р у е т с я п р и с в о е н и е э т о м у м а р ш р у т у с т а т у с а н а ц и о н а л ь н о г о , ч т о п о з в о л и т у в е л и ч и т ь п о т о к а к т и в н ы х п у т е ш е с т в е н н и к о в в н а ш р е г и о н " , - с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

По его словам, в прошлом году за сезон данный маршрут посетили более 200 туристов. Путешествие проходит по территории Березовского района Югры - Арктической зоны России - и привлекательно для любителей экстремального отдыха. Он отметил, что в ходе тура предусмотрена вертолетная заброска туристов на базу отдыха "Нер-Ойка", с которой стартует экспедиция на Приполярный Урал.

" М а р ш р у т в к л ю ч а е т в с е б я о б з о р н ы е и э к с к у р с и о н н ы е п у т е ш е с т в и я ( п е ш и е и в е з д е х о д н ы е ) н а р а з л и ч н ы е д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и : ш т о л ь н и г о р ы Н е р о й к и и п о д о б ы ч е п о л у д р а г о ц е н н ы х м и н е р а л о в , р у т и л о в ы е ш а х т ы , н а З е й с к и е о з е р а , к в о д о п а д у н а р е к е Ш а й т а н к а , п о с е щ е н и е п о д з е м н о й л е д я н о й п е щ е р ы , а т а к ж е э к с к у р с и ю к " Х р е б т у и д о л о в " д л я п р е б ы в а н и я у п о д н о ж и я с а к р а л ь н о й г о р ы Ш а т м а г и , я в л я ю щ е й с я с в я т и л и щ е м д л я к о р е н н ы х н а р о д о в С е в е р а - х а н т ы и м а н с и " , - д о б а в и л с о б е с е д н и к .

Также в ходе маршрута предусмотрена экскурсия к уникальному месторождению кварца и горного хрусталя - Додо, разработка которого началась в 1937 году и к одному из приисков в районе Золотошора, где добывают золото. Здесь расскажут о методах извлечения драгоценного металла, перспективах его добычи на территории Югры и предоставят возможность самостоятельно попробовать добыть рассыпное золото.