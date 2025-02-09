Топ-10 самых популярных направлений весны

Специалисты Авито Путешествия и сервиса покупки авиа и ж/д билетов КупиБилет перечислили 10 популярных направлений весны.

Выяснилось, что самым популярным туристическим направлением весной текущего года стал Санкт-Петербург. В среднем за авиаперелет, двухдневное проживание в съемной квартире волгоградцы потратят 35 796 рублей за двоих.

На втором месте по популярности оказался Сочи. Здесь граждане будут тратить в среднем по 4900 рублей в сутки, чтобы добраться до города туристы отдадут 12 854 рубля за билет, а с учетом двух билетов в обе стороны двухдневная поездка обойдется в 61 216 рублей.

Замыкает тройку лидеров Казань. Поездка в столицу Татарстана обойдется в 33 360 рублей с учетом аренды квартиры и авиаперелета на двоих.

Также в топ популярных направлений вошли Махачкала, Владикавказ, Минеральные Воды, Самара, Мурманск, Екатеринбург, Калининград.